Приятного чаепития: больше 200 частиц насекомых в одном чайном пакетике

Увы, но современные методы обработки чайных листьев не избавляют потребителей от употребления генетических материалов насекомых, которые попадают на эти листья еще на чайных плантациях.

Возможно, исследование побудит производителей чая изменить технологию обработки, но не факт, что это хоть как-то поможет.