Приятного чаепития: больше 200 частиц насекомых в одном чайном пакетике

Если вы сейчас заварили себе чашку чая, то, возможно, эта новость вас немного испугает.
Немецкие ученые провели исследование содержимого чайных пакетиков. В результате ДНК-анализа их состава, немцы выяснили, что практически в каждом чайном пакетике содержатся остатки насекомых.
Дотошные ученые подошли к вопросу скрупулезно и назвали число таких частиц. Они насчитали более 200 частиц ДНК в одном пакетике.
Увы, но современные методы обработки чайных листьев не избавляют потребителей от употребления генетических материалов насекомых, которые попадают на эти листья еще на чайных плантациях.
Возможно, исследование побудит производителей чая изменить технологию обработки, но не факт, что это хоть как-то поможет.
Если после этой новости вы не перестали пить чай, то приятного аппетита.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А еще эти ДНК могут быть и в сухофруктах, в орехах, свежих фруктах и т.д.
И белок есть и в растениях
А то думал, что одну траву завариваю.
Теперь можно нормально зубочисткой в зубах ковырять и отвечать вопрошающим: "После чая мясо в зубах застряло".
А вот вегетарианцам нужно ещё раз подумать, прежде, чем чай пить.