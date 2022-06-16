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Приятного чаепития: больше 200 частиц насекомых в одном чайном пакетике

Приятного чаепития: больше 200 частиц насекомых в одном чайном пакетике

Автор:
16 июня 2022 22:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: днк   интересно   исследование   исследования   насекомые   чай   чайный пакетик   
2288
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Если вы сейчас заварили себе чашку чая, то, возможно, эта новость вас немного испугает.

Немецкие ученые провели исследование содержимого чайных пакетиков. В результате ДНК-анализа их состава, немцы выяснили, что практически в каждом чайном пакетике содержатся остатки насекомых.

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Дотошные ученые подошли к вопросу скрупулезно и назвали число таких частиц. Они насчитали более 200 частиц ДНК в одном пакетике.

Увы, но современные методы обработки чайных листьев не избавляют потребителей от употребления генетических материалов насекомых, которые попадают на эти листья еще на чайных плантациях.

Возможно, исследование побудит производителей чая изменить технологию обработки, но не факт, что это хоть как-то поможет.

Если после этой новости вы не перестали пить чай, то приятного аппетита.

Источник:

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Метки: днк   интересно   исследование   исследования   насекомые   чай   чайный пакетик   
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27  комментариев
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5k
yahaomsk 2 часа назад
ходили на экскурсию на мясокомбинат-теперь не покупаю колбасу...
были на пекарне - теперь не ем хлеб....
.....на экскурсию на ликеро-водочный- НЕ ПОЁДУ!
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7
Artem Rybka 13 минут назад
Зачипись. Халявное мясо :)
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1k
Kusok Полчаса назад
В обычном листовом чае ведь тоже должно быть навалом различных насекомых? А если нет - это тоже плохо, значит инсектецидами обрабатывают.
А еще эти ДНК могут быть и в сухофруктах, в орехах, свежих фруктах и т.д.
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504
HalloFreeSpace 41 минуту назад
да ну и что ?
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26k
Андрей Иванов 44 минуты назад
200 частиц ДНК - это отнюдь не означает обязателно смолотого червяка. Ему достаточно было проползти по листу между последним дождём и сбором
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78k
parallax 49 минут назад
Пусть веганы беспокоятся.
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2k
Бровеносец в потёмках 57 минут назад
Ой, подумаешь. Не помню, где подсчитали, за год человек с продуктами съедает около 8 килограммов насекомых. Ну и что теперь, совсем не есть? Как говорится - глаз не видит, живот не болит. Где-то вообще насекомых за деликатес считают.
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6k
au3 Час назад
Капец вегетарианцам ...
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6k
Echo Час назад
не пейте сырую воду, в ней рыбки [мат]
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2k
Старичок Час назад
мне казалось, что такой хней страдают только британские ученые.
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11k
Джон Уик Час назад
Так похоже что эти гусеницы и есть главный составляющий вкус чая.
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57k
doker 2 часа назад
Хоть одна приятная новость.

А то думал, что одну траву завариваю.
Теперь можно нормально зубочисткой в зубах ковырять и отвечать вопрошающим: "После чая мясо в зубах застряло".

А вот вегетарианцам нужно ещё раз подумать, прежде, чем чай пить.
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9k
MakDag 2 часа назад
Лучше водки чая нет.
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Александр Невский
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