Встретились как-то два дельфина: какие диалекты существуют среди дельфинов

Кроме того, как и у людей, у животных "наречия" различаются в зависимости от места жизни. Так, например, в морских районах, где много водорослей, свист дельфинов выше и короче чем там, где есть ил. А ещё в малых группах животных высота сигналов изменяется больше, чем в крупных.

То есть "язык" дельфинов, таким образом, меняется под окружающую среду. Дельфины выбирают способ общаться так, как проще, вместо того, чтобы использовать везде один и тот же неудобный язык.