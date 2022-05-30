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Встретились как-то два дельфина: какие диалекты существуют среди дельфинов

Встретились как-то два дельфина: какие диалекты существуют среди дельфинов

Автор:
30 мая 2022 22:32
Сообщество : Животные
Метки: дельфины   диалект   интересно   исследования   наука   океан   разговоры   
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Дельфины — очень умные животные. Известно, что они общаются между собой, посылают друг другу сигналы и вообще крайне интересные животные.

Но есть в них и ещё кое-что очень интересное. Мало того, что у них есть свой собственный язык, построенный на эхолокации, так выясняется, что они ещё и обладают разными диалектами.

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Именно такой вывод сделали итальянские учёные после анализа 188 часов записанных свистов дельфинов. Да, кто-то действительно записывал дельфиньи свисты на протяжении нескольких сотен часов.

Кроме того, как и у людей, у животных "наречия" различаются в зависимости от места жизни. Так, например, в морских районах, где много водорослей, свист дельфинов выше и короче чем там, где есть ил. А ещё в малых группах животных высота сигналов изменяется больше, чем в крупных.

То есть "язык" дельфинов, таким образом, меняется под окружающую среду. Дельфины выбирают способ общаться так, как проще, вместо того, чтобы использовать везде один и тот же неудобный язык.

В целом, это открытие может стать подтверждением гипотезы о том, что животные изменяют свои голоса так, чтобы они были максимально различимы в конкретных природных условиях.

"Учитывая, как быстро из-за деятельности человека меняются океаны, важно знать экологические и социально-поведенческие факторы, которые позволяют животным адаптироваться к окружающей среде. Люди должны задуматься о важности акустической среды для развития и общения дельфинов. Судоходство и морские перевозки могут серьезно повлиять на этот фундаментальный аспект жизни животных", — заявила ведущий автор исследования Габриэлла Ла Манна.

Так что вы можете попытаться не просто выучить дельфиний язык, а ещё и выбрать какое-нибудь наречие. Мало ли вам пригодится какой-нибудь жаргонизм дельфинов Амазонки в жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дельфины   диалект   интересно   исследования   наука   океан   разговоры   
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