Очередное спорное исследование от британских ученых

Джаз - это очень красиво

Качай жопу, а не расти пузо! Интенсивные тренировки могут выработать отвращение к жирной еде

Волки - санитары леса. Научно доказано, хоть и никто не спрашивал

Если вы любите Нирвану, то у вас могут быть проблемы

Когда на планете Земля появились первые живые организмы

Обезьяны лучше справляются с зависимостью от смартфонов, чем люди