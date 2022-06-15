Очередное спорное исследование от британских ученых

Вы только сразу не смейтесь, но ученые из Британии в очередной раз представляют результаты своих исследований. На этот раз ставшие ходячей насмешкой исследователи выяснили, что уровень социализации человека влияет на изменение в структурах мозга связанных с памятью человека.
В эксперименте британцев приняли участие более чем 30 тысяч человек. Исследуя данные нейровизуализации и анкетирования англичане выявили взаимосвязь: чем меньше социального контакта у человека, тем меньше у него серого вещества в областях головного мозга, отвечающего за развитие памяти.
Выводом исследования является то, что при учете других внешних факторов и таких заболеваний, как депрессия и хронические заболевания, замкнутые люди на 26% чаще рискуют заболеть деменцией.
При этом сами британцы просят учитывать, что речь идет не о чувстве одиночества, а об объективном социальном затворничестве.
Как обычно социологическое исследование имеет крайне спорные результаты и вызывает много споров, некоторые пользователи отмечают, что сколько не общайся, деменция может произойти и с тобой. То есть некорректно проводить взаимосвязь между вовлеченностью в социальные процессы и слабоумием.
Источник:
АНТИФИШКИ
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