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Очередное спорное исследование от британских ученых

Очередное спорное исследование от британских ученых

Автор:
15 июня 2022 17:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Слабоумие   британские ученые   деменция   интересно   исследование   социология   
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Вы только сразу не смейтесь, но ученые из Британии в очередной раз представляют результаты своих исследований. На этот раз ставшие ходячей насмешкой исследователи выяснили, что уровень социализации человека влияет на изменение в структурах мозга связанных с памятью человека.

В эксперименте британцев приняли участие более чем 30 тысяч человек. Исследуя данные нейровизуализации и анкетирования англичане выявили взаимосвязь: чем меньше социального контакта у человека, тем меньше у него серого вещества в областях головного мозга, отвечающего за развитие памяти.

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Выводом исследования является то, что при учете других внешних факторов и таких заболеваний, как депрессия и хронические заболевания, замкнутые люди на 26% чаще рискуют заболеть деменцией.

При этом сами британцы просят учитывать, что речь идет не о чувстве одиночества, а об объективном социальном затворничестве.

Как обычно социологическое исследование имеет крайне спорные результаты и вызывает много споров, некоторые пользователи отмечают, что сколько не общайся, деменция может произойти и с тобой. То есть некорректно проводить взаимосвязь между вовлеченностью в социальные процессы и слабоумием.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Слабоумие   британские ученые   деменция   интересно   исследование   социология   
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6  комментариев
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713
MPEG-8 2 часа назад
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a_komolow 49 минут назад
Ох уж эти "британские учёные"
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Invertor Час назад
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10k
Dmitry Час назад
Сергей Кара-Мурза. "Манипуляция сознанием. XXI век". Если кому интересен сам феномен, - очень рекомендую. Отличается от оригинального "Манипуляция сознанием", тем что сокращена с 2 томов до одного и изложена более простым языком. Раскрывает почти все вкладки в подобные процессы))). А если посмотреть на весь фон современной повестки через призму психологии и социологии... Понимаешь что происходящие новости, - отнюдь не случайны.
Как говорил Винни Пух: "Это ж-ж-ж неспроста...")))).
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Алекс Крайчек 2 часа назад
Надо было сначала на мышах исследовать, а они сразу на неграх.....
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Александр Невский
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