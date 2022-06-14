На волоске от скандала: в будущем ДНК-папарацци буду добывать материалы звезд для клонирования

С развитием технологий развиваются и не совсем этичные профессии.
В интернете ходят байки о том, что секретные лаборатории собирают биоматериалы, чтобы сотворить с генотипом невиданные эксперименты. Давайте не будем уходить в конспирологию, а поговорим о возможной профессии будущего - "ДНК-папарацци".
Дело в том, что клонирование хоть и не является этичным, но эксперименты на животных уже осуществляется несколько десятилетий, а значит, не далек час, когда людей начнут клонировать.
Под удар, конечно, сразу попадут мировые звезды, вещи которых продают на аукционах за неимоверные деньги. Как утверждают ученые из Джорджии и Мэриленда в скором времени достаточно будет иметь нерепродуктивный образец человека, чтобы сделать из них сперматозоиды или яйцеклетки.
Таким образом обладатели надкусанного сэндвича Бибера могут себе получить мини-Бибера ребенка. Хотя, учитывая генетические заболевания канадского певца, выбор не самый удачный. Так или иначе, популярным людям стоит насторожиться, ведь неровен час, и алименты заставят платить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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