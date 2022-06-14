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На волоске от скандала: в будущем ДНК-папарацци буду добывать материалы звезд для клонирования

На волоске от скандала: в будущем ДНК-папарацци буду добывать материалы звезд для клонирования

Автор:
14 июня 2022 15:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бибер   будущее   днк   знаменитости   интересно   клонирование   папарацци   
1477
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С развитием технологий развиваются и не совсем этичные профессии.

В интернете ходят байки о том, что секретные лаборатории собирают биоматериалы, чтобы сотворить с генотипом невиданные эксперименты. Давайте не будем уходить в конспирологию, а поговорим о возможной профессии будущего - "ДНК-папарацци".

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Дело в том, что клонирование хоть и не является этичным, но эксперименты на животных уже осуществляется несколько десятилетий, а значит, не далек час, когда людей начнут клонировать.

Под удар, конечно, сразу попадут мировые звезды, вещи которых продают на аукционах за неимоверные деньги. Как утверждают ученые из Джорджии и Мэриленда в скором времени достаточно будет иметь нерепродуктивный образец человека, чтобы сделать из них сперматозоиды или яйцеклетки.

Таким образом обладатели надкусанного сэндвича Бибера могут себе получить мини-Бибера ребенка. Хотя, учитывая генетические заболевания канадского певца, выбор не самый удачный. Так или иначе, популярным людям стоит насторожиться, ведь неровен час, и алименты заставят платить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бибер   будущее   днк   знаменитости   интересно   клонирование   папарацци   
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3  комментария
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24k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
в футураме было уже, правда там личность записывали на робота-болванку

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3k
Motorola 8 минут назад
У нас весь район в клонах ....
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2k
Денис 38 минут назад
В каком то фильме было, по моему Рей Донован, шлюшка взяла в рот, но не проглотила, а сплюнула в баночку и потом продавала, чтобы покупательница использовала по назначению и потом стрясла алименты.
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Александр Невский
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