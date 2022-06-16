Учёный на страже оккультизма: как философ защищал интересы нечистой силы?

Английский философ Джозеф Гленвилл (1636 – 1680) прожил недолгую, но насыщенную жизнь. В течение которой помимо своего основного направления деятельности старательно отстаивал право паранормальных явлений на их существование.
Джозеф занимался изучением странных явлений – шумных домов, которые сегодня называют словом более привычным – полтергейст.
В мае 1662 года в семье мирового судьи Джона Момпессона из английского городка Тедворта началось твориться нечто, что привлекло внимание не только людей увлеченных и широкой общественности, но и самого короля.
Гленвилл прибыл к ним через несколько месяцев. И вот как исследователь описал увиденное:
При мне это досаждало детям как раз в то время, когда они ложились спать... Поднимаясь по лестнице, я слышал какое-то странное поскребывание, а когда мы вошли в комнату, заметил, что это было как раз позади валика, подкладываемого под подушки детской кровати...
Царапание было такое сильное, какое только возможно сделать длинными когтями... В кровати лежали две маленькие скромные девочки, примерно семи и одиннадцати лет. Я видел их ручки, лежавшие поверх одеял, так что они никак не могли издавать звуки, которые слышались за их головами.
Так как мне сказали, что он может подражать всякого рода звукам, то я, ради опыта, попробовал поцарапать несколько раз по простыне – пять, семь, десять раз подряд, – и все это было воспроизведено с остановкой после каждого повтора.
Я осматривал под кроватью и позади, поднимал одеяла и простыни, ощупывал валик, обстукивал стену за кроватью, словом, я проделал все возможное, чтобы только убедиться, не было ли тут какой-нибудь подделки или естественной причины: то же самое сделал и мой коллега, но мы ничего не могли обнаружить...
После царапания, которое продолжалось около получаса или более, это перешло в середину постели, под детей, и тут стало пыхтеть очень громко, подобно запыхавшейся собаке. Я положил руку на это место и почувствовал, что постель приподнимается к моей руке, как если бы кто-нибудь изнутри подталкивал ее...
Это пыхтение было до того сильно, что производило весьма заметное сотрясение комнаты и окон... В то время, как слышалось пыхтение, я случайно увидел, что в холщовом мешке, висевшем у другой кровати, как будто что-то шевелится. Думая, что это крыса или мышь, я схватил мешок одной рукой за верхний конец, а другой прощупал его сверху донизу, но ровно ничего не нашел.
Поблизости никто не стоял, так что шевелить мешок было некому, да если бы и было кому, то, во всяком случае, никто не мог бы произвести именно такого рода движение, которое, казалось, происходило изнутри, как бы от шевеления какого-нибудь живого существа.
Гленвилл успел написать несколько книг, посвященных теме паранормальных явлений. Но свой главный труд – «Побеждённое саддукейство» о привидениях, ведьмах и прочих необъяснимых вещах он не успел издать при жизни. Однако это сделали единомышленники и друзья, сплотившиеся вокруг этого неординарного человека.
В ней он детально описывает 8 случаев колдовства, 13 – призраков и привидений и столько же пресловутых беспокойных домов, то есть полтергейста.
В 1662 году в том же Тедворте Глинвилл изучал явление, описанное им как Тедвортский барабанщик. Местный судья взял под арест отставного солдата Вильяма Друри, который промышлял подделкой документов и клянчил на улицах деньги у прохожих. При аресте у парня был конфискован барабан, в который Друри бил, привлекая к себе внимание, когда просил денег.
Его выдворили за пределы округа. И практически сразу в доме судьи начала твориться всякая чертовщина: раздавались несмолкающие удары барабана, в воздух поднимались разные предметы и даже дети, содержимое ночных горшков оказывалось вылитым в кровать, а у одной из лошадей на конюшне оказалась втиснута в рот задняя нога.
Философ спокойно пробыл в доме судьи пять дней, слушая нескончаемую дробь, тщательно записал все происходившее, в том числе показания всех домочадцев и прислуги. И дождался членов королевской комиссии, к приезду которых уже все прекратилось.
Полтергейст активно себя проявлял в Европе и в следующем веке. В 1717 году он терроризировал семью священника Самуэля Весли. В 1721 году разбушевался в доме известного востоковеда профессора Шупарта: швырялся разными предметами и камнями весом до 4 кг!
Одна из самых долгих вспышек камнешвыряния случилась в Амьене в 1746 году и длилась с перерывами почти 14 лет. Известной стала и вспышка в 1762 году в Кок-Лейне: в семье Ричарда Парсона все слышали стуки, царапанье, видели фигуру без рук, плотно обернутую в саван.
Но в любом случае своего рода первооткрывателем направления – охотником за привидениями того времени стал именно Джозеф Гленвилл, бывший блестящим ученым и веривший при этом в загадочное и неведомое.
А вам доводилось сталкиваться с чем-то подобным?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но познавательно! Вера в потустороннее, что никто не видит, это реально круто!
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А до этого они были бесправными,и не могли существовать.Адвокат дьявола что ли?