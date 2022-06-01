Необычное школьное меню: в Британии решили кормить школьников насекомыми

Если вы думаете, что в наших школьных столовых кормят плохо, то вот вам меню из "цивилизованного западного мира".
В Великобритании планируют разнообразить школьное меню немножко насекомыми.
Министерство образования туманного Альбиона решили начать пилотный проект в четырех школах Уэльса. Это связано с тем, что чиновники ищут альтернативный источник белка.
Англичане полагают, что оптимальным возрастом для участия в этом эксперименте это дети 4-11 лет.
Футуристический проект призван озаботить подрастающее поколение проблемой возможного голода.
В качестве иного источника БЖУ британцы не просто так рассматривают насекомых, ведь если верить статистике, миллиарды людей едят насекомых, в основном это жители азиатских стран.
Источник:
АНТИФИШКИ
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