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Необычное школьное меню: в Британии решили кормить школьников насекомыми

Необычное школьное меню: в Британии решили кормить школьников насекомыми

Автор:
01 июня 2022 00:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   интересно   меню   насекомые   столовая   школы   
1601
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Если вы думаете, что в наших школьных столовых кормят плохо, то вот вам меню из "цивилизованного западного мира".

В Великобритании планируют разнообразить школьное меню немножко насекомыми.

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Министерство образования туманного Альбиона решили начать пилотный проект в четырех школах Уэльса. Это связано с тем, что чиновники ищут альтернативный источник белка.

Англичане полагают, что оптимальным возрастом для участия в этом эксперименте это дети 4-11 лет.

Футуристический проект призван озаботить подрастающее поколение проблемой возможного голода.

В качестве иного источника БЖУ британцы не просто так рассматривают насекомых, ведь если верить статистике, миллиарды людей едят насекомых, в основном это жители азиатских стран.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Британия   интересно   меню   насекомые   столовая   школы   
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11  комментариев
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27k
Владимир 2 часа назад
Ну и пусть жрут, нам то что?
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16k
Михаил Гривин 7 секунд назад
Пускай эти ипланы сначала озаботятся тем, что в мире ежегодно выбрасывается 900 миллионов тонн продуктов питания. И наибольший процент выбрасываемой еды как раз таки в их "западном империалистическом мире". Нет на Земле никакой угрозы голода и никакой угрозы перенаселения, в ближайшие лет 100 так точно. А есть несправедливое распределение ресурсов, когда кучка уродов бесится с жиру, пока миллионы голодают.
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5k
SR 39 минут назад
Что автор хотел сказать своим постом? Поддеть Великобританию? Получилось убого. Точнее, вообще не получилось. У нас в некоторых столовых тоже насекомые присутствуют в еде. Только их не добавляют в рамках эксперимента, они сами приходят.
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2k
perekrestok Час назад
Если будут котлеты делать из мяса с примесью саранчи и прочего, то никто и не заметит. Кстати почти как вареная колбаса.
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16k
Пронька Грезной Час назад
Прям. Событие. В школьных столовых давно такой белок.
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35k
Mamin Sibiriak Час назад
В Великобритании скоро будут разнообразить школьное меню немножко едой.
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42k
Карандаш Час назад
Бушмены в Австралии червей и личинок каких то откапывают и едят. Это для них необходимость. Тогда уж вперёд! За бушменами, что мелочиться?
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474
HalloFreeSpace Час назад
О , я ел , довольно забавно )))
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689
Виктор Глущенко 2 часа назад
И это хорошо . В некоторых странах нашествие саранчи сжирает всю растительность . Если они будут отлавливать эту саранчу , то будет замечательно . А это сотни тонн белка . Если не больше .
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Пиндосы космонавтов переработанным говном собираются кормить.Хорошая идея для бритишей.Пусть добавят в рацион своим школьникам.Ахахаха.
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