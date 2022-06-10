В Египте нашли динозавра-бульдога

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Причудливый динозавр с лицом бульдога и размером с автобус, который бродил по пустыне Сахара 98 миллионов лет назад, был обнаружен учеными в Египте.
Ученые обнаружили в Египте окаменелые останки необычного динозавра с крошечными руками и мордой, как у бульдога. Кости динозавра, которому еще предстоит получить официальное имя, были найдены экспертами в оазисе Бахария в Западной пустыне Египта. Исследователи говорят, что существо было двуногим, то есть, ходило на двух ногах, имело маленькие зубы и очень короткие руки.
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Хищник, длина туловища которого составляла примерно шесть метров, бродил по пустыне Сахара 98 миллионов лет назад.
Этот вид принадлежит к ящероподобному семейству динозавров-абелизаврид, которое процветало в меловой период (от 145 до 66 миллионов лет назад), последний временной период эпохи динозавров. Окаменелости абелизаврид ранее были обнаружены в Европе и на многих современных континентах Южного полушария, но никогда раньше в формации Бахария.
Новое исследование возглавил Белал Салем из Центра палеонтологии позвоночных при Университете Мансуры в Мансуре, Египет. «В середине мелового периода оазис Бахария был одним из самых ужасающих мест на планете, — говорит Салем. - Как всем этим огромным хищникам удавалось сосуществовать, остается загадкой, хотя, вероятно, это связано с тем, что у них были разные типы питания, и они и приспособились охотиться на разную добычу».
Новое исследование возглавил Белал Салем из Центра палеонтологии позвоночных при Университете Мансуры в Мансуре, Египет. «В середине мелового периода оазис Бахария был одним из самых ужасающих мест на планете, — говорит Салем. - Как всем этим огромным хищникам удавалось сосуществовать, остается загадкой, хотя, вероятно, это связано с тем, что у них были разные типы питания, и они и приспособились охотиться на разную добычу».
Открытие основано исключительно на хорошо сохранившемся позвонке основания шеи, найденном во время экспедиции 2016 года в оазис Бахария, котрую финансировало Национальное географическое общество. Это самая старая из известных окаменелостей абелизаврид из северо-восточной Африки, и она показывает, что в середине мелового периода эти плотоядные динозавры обитали на большей части северной части континента, с востока на запад от современного Египта до Марокко и далее на юге, в Нигере и, возможно, даже за его пределами.
Абелизавриды были тероподами — эти динозавры отличаются полыми костями и трехпалыми конечностями. Они ходили на двух ногах.
Исследователи с самого начала были уверены, что позвонок принадлежал абелизавриду, потому что он практически идентичен той же кости других, более известных абелизаврид, таких как карнотавр и виавенатор из Аргентины и майюнгазавр с Мадагаскара. Кроме того, Салем и его коллеги провели компьютерное эволюционное исследование, которое подтвердило место вида, представленного новым позвонком, в семействе.
Абелизавриды были тероподами — эти динозавры отличаются полыми костями и трехпалыми конечностями. Они ходили на двух ногах.
Исследователи с самого начала были уверены, что позвонок принадлежал абелизавриду, потому что он практически идентичен той же кости других, более известных абелизаврид, таких как карнотавр и виавенатор из Аргентины и майюнгазавр с Мадагаскара. Кроме того, Салем и его коллеги провели компьютерное эволюционное исследование, которое подтвердило место вида, представленного новым позвонком, в семействе.
«Я исследовал скелеты абелизаврид от Патагонии до Мадагаскара», — сказал соавтор исследования Патрик О’Коннор из Университета Огайо. - С первого взгляда на этот образец еще на полевых фотографиях у меня не было никаких сомнений в его подлинности. Кости шеи абелизаврид слишком своеобразны».
Эта кость позвонка была найдена в формации Бахария в оазисе Бахария в Западной пустыне Египта. В начале ХХ века в формации были обнаружены оригинальные образцы множества динозавров, включая колоссального спинозавра-рыбоеда с "парусом" на спине.
Эта кость позвонка была найдена в формации Бахария в оазисе Бахария в Западной пустыне Египта. В начале ХХ века в формации были обнаружены оригинальные образцы множества динозавров, включая колоссального спинозавра-рыбоеда с "парусом" на спине.
К сожалению, все окаменелости динозавров Бахария, собранные до Второй мировой войны, были уничтожены во время бомбардировки Мюнхена союзниками в 1944 году.
«Оазис Бахария приобрел почти легендарный статус среди палеонтологов за то, что здесь были найдены первые известные окаменелости некоторых из самых удивительных динозавров в мире, — сказал соавтор Мэтт Ламанна из Музея естественной истории Карнеги. - Но более трех четвертей века эти окаменелости существовали только как изображения в старых книгах».
Абелизавриды были одними из самых разнообразных и географически распространенных крупных хищных динозавров на южных массивах суши в меловой период. Наряду со спинозавром и двумя другими гигантскими тероподами (кархародонтозавром и бахариазавром) новый вид добавляет еще одного родственника к группе крупных хищных динозавров, которые бродили по территории современной египетской Сахары примерно 98 миллионов лет назад. Исследователи говорят, что находка имеет большое значение для понимания биоразнообразия динозавров мелового периода в Египте и во всем северном регионе Африки.
Абелизавриды были одними из самых разнообразных и географически распространенных крупных хищных динозавров на южных массивах суши в меловой период. Наряду со спинозавром и двумя другими гигантскими тероподами (кархародонтозавром и бахариазавром) новый вид добавляет еще одного родственника к группе крупных хищных динозавров, которые бродили по территории современной египетской Сахары примерно 98 миллионов лет назад. Исследователи говорят, что находка имеет большое значение для понимания биоразнообразия динозавров мелового периода в Египте и во всем северном регионе Африки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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