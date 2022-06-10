В Египте нашли динозавра-бульдога

Открытие основано исключительно на хорошо сохранившемся позвонке основания шеи, найденном во время экспедиции 2016 года в оазис Бахария, котрую финансировало Национальное географическое общество. Это самая старая из известных окаменелостей абелизаврид из северо-восточной Африки, и она показывает, что в середине мелового периода эти плотоядные динозавры обитали на большей части северной части континента, с востока на запад от современного Египта до Марокко и далее на юге, в Нигере и, возможно, даже за его пределами.

Абелизавриды были тероподами — эти динозавры отличаются полыми костями и трехпалыми конечностями. Они ходили на двух ногах.

Исследователи с самого начала были уверены, что позвонок принадлежал абелизавриду, потому что он практически идентичен той же кости других, более известных абелизаврид, таких как карнотавр и виавенатор из Аргентины и майюнгазавр с Мадагаскара. Кроме того, Салем и его коллеги провели компьютерное эволюционное исследование, которое подтвердило место вида, представленного новым позвонком, в семействе.