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В Египте нашли динозавра-бульдога

В Египте нашли динозавра-бульдога

Автор:
10 июня 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: динозавры   древность   египет   интересно   наука   палеонтология   познавательно   раскопки   
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Причудливый динозавр с лицом бульдога и размером с автобус, который бродил по пустыне Сахара 98 миллионов лет назад, был обнаружен учеными в Египте.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   древность   египет   интересно   наука   палеонтология   познавательно   раскопки   
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2  комментария
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6k
Mowgley 47 минут назад
На вид один в один синяк из соседнего подъезда.
Кстати, давно не видел, может это его нашли
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12k
Konstantin 20 минут назад
Не понял, нашли один позвонок и по нему определили что морда как у бульдога и лапки коротенькие? Как?
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