Всплывший и затонувший вновь город

Вполне возможно, Захику был центром на пересечении торговых путей на переправе через реку Тигр.

Кроме артефактов из Египта, археологи также обнаружили пять керамических сосудов, на дне которых лежали таблички с клинописью. Все они датированы XIV-XI веками до нашей эры. Сейчас их расшифровывают.

Чтобы старания учёных не пошли прахом, археологи накрыли уже исследованные места пластиковыми плёнками. Они позволят сохранить глину от влаги.

Сейчас город снова ушёл под воду, но кто знает, что ещё он может показать археологам? В конце концов, когда-то учёные будущего будут обследовать и поселения на дне Рыбинского водохранилища.