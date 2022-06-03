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Всплывший и затонувший вновь город

Всплывший и затонувший вновь город

Автор:
03 июня 2022 23:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Открытия   археологоия   интересно   ирак   наука   находка   тигр   
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Порой следы древних цивилизаций появляются так же неожиданно, как исчезают. И очень важно успеть их хотя бы запечатлеть.

Так, например, случилось не так давно с городом в Мосульском водохранилище. Само оно располагается на севере Ирака, и иногда из-под воды во время засухи на поверхность земли появляется древний город возрастом в 3,5 тысячи лет.

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За то время, что город успел побывать на поверхности, археологи сумели его хотя бы немного исследовать.

Сам по себе древний город Захику, который когда-то находился в государстве Митанни, упоминается в многочисленных летописях. Правда, ни в одной из них не указано его точное географическое расположение.

Однако археологи успели составить карту города и даже нанести на неё дворец, который обнаружили во время прошлого всплытия.

Кроме того, известно, что у города была крепостная стена с башнями, промышленный комплекс и крупный склад. А ещё благодаря находкам удалось установить, что город имел связи с Египтом и соседними регионами.

Вполне возможно, Захику был центром на пересечении торговых путей на переправе через реку Тигр.

Кроме артефактов из Египта, археологи также обнаружили пять керамических сосудов, на дне которых лежали таблички с клинописью. Все они датированы XIV-XI веками до нашей эры. Сейчас их расшифровывают.

Чтобы старания учёных не пошли прахом, археологи накрыли уже исследованные места пластиковыми плёнками. Они позволят сохранить глину от влаги.

Сейчас город снова ушёл под воду, но кто знает, что ещё он может показать археологам? В конце концов, когда-то учёные будущего будут обследовать и поселения на дне Рыбинского водохранилища.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Открытия   археологоия   интересно   ирак   наука   находка   тигр   
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