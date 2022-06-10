Все золото мира за вечную жизнь: шейхи готовы на все, чтобы найти эликсир жизни

Одни из самых богатых правителей сделали недавно заявление, что будут тратить ежегодно порядка миллиарда долларов на некоммерческую организацию Hevolution Foundation, которая занимается разработкой технологий продлевающих жизнь.

Таким жестом, саудиты надеются, что в скором времени человечество сможет избавиться от множества болезней и продлить свой век жизни.