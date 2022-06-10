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Все золото мира за вечную жизнь: шейхи готовы на все, чтобы найти эликсир жизни

Все золото мира за вечную жизнь: шейхи готовы на все, чтобы найти эликсир жизни

Автор:
10 июня 2022 23:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Шейхи   алхимия   вечная жизнь   интересно   саудиты   человечество   эликсир жизни   
1299
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С древних времен люди искали способ обрести вечную жизнь.

Люди грезили мечтами о том, чтобы получить эликсир вечной жизни, а наука, которая "изучала" рецепты этого зелья называлась алхимией. Благодаря ей люди хоть и не научились получать из ртути золото и не получили бессмертие, но совершили множество открытий.

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Сейчас на смену алхимикам пришли ученые, которые занимаются исследованием старения, созданием кремов по омоложению кожи, стволовых клеток и прочих способов продления молодости.

Миллионы ученых ежедневно пытаются взломать код человека и перепрограммировать его на долгую и безболезненную жизнь.

Естественно, во главе всех этих научных изысканий стоят деньги, ведь стоить эликсир вечной жизни будет бешеные деньги. Но в этом мире есть и те, кто желает подарить человечеству вечную жизнь, не преследуя корыстных целей, по крайней мере так заявляет королевская семья из Саудовской Аравии.

Одни из самых богатых правителей сделали недавно заявление, что будут тратить ежегодно порядка миллиарда долларов на некоммерческую организацию Hevolution Foundation, которая занимается разработкой технологий продлевающих жизнь.

Таким жестом, саудиты надеются, что в скором времени человечество сможет избавиться от множества болезней и продлить свой век жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Шейхи   алхимия   вечная жизнь   интересно   саудиты   человечество   эликсир жизни   
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9  комментариев
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12k
кира 13 минут назад
Если посмотреть на американских миллиардеров, которые мечтают рулить всем миром: Сороса, Рокфеллеров, Ротшильдов, там старшему поколению под 100 лет. Им сделаны кучи операций по пересадке органов. Одному Соросу по слухам сделано 7 операций по пересадке сердца. ( Я не хочу даже думать о том, сколько людей убито, чтобы жили эти изверги) И все равно это старые сморщенные жабы, которые еле передвигаются. Зачем нужна вечная жизнь в таком состоянии? А Байден, самоходный дед, скоро потеряет последние остатки разума? Все имеет свое начало и свой конец. Умирать страшно и совсем не хочется, но и жить полу трупом тоже не в кайф.
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45k
Прораб 53 секунды назад
Есть тут один долгожитель, которому в аду прогулы ставят

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1k
c3nsor3d 4 минуты назад
Звучит, как ... "В гостях у Сказки"...))
p.s .Оптимизм - это хорошо...))) есть иногда "НО" )
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6k
Mowgley 8 минут назад
"будут тратить ежегодно порядка миллиарда долларов на некоммерческую организацию Hevolution Foundation, которая занимается разработкой технологий продлевающих жизнь"
-----
Зачем такие сложности? Перечисляйте мне на сберкарту, после выходных пришлю подробные рецепты.
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31k
Notan Blaine 18 минут назад
Вроде крио заморозка уже есть, но там проблема, обратно разморозить не могут не убив мозг.
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5k
Shtoppi 20 минут назад
У богатых свои тараканы в голове, порой просто тараканища.
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196
Raingold Fischer Час назад
Планете грозит перенаселение.
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Александр Невский
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