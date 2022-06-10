Все золото мира за вечную жизнь: шейхи готовы на все, чтобы найти эликсир жизни

С древних времен люди искали способ обрести вечную жизнь.
Люди грезили мечтами о том, чтобы получить эликсир вечной жизни, а наука, которая "изучала" рецепты этого зелья называлась алхимией. Благодаря ей люди хоть и не научились получать из ртути золото и не получили бессмертие, но совершили множество открытий.
Сейчас на смену алхимикам пришли ученые, которые занимаются исследованием старения, созданием кремов по омоложению кожи, стволовых клеток и прочих способов продления молодости.
Миллионы ученых ежедневно пытаются взломать код человека и перепрограммировать его на долгую и безболезненную жизнь.
Естественно, во главе всех этих научных изысканий стоят деньги, ведь стоить эликсир вечной жизни будет бешеные деньги. Но в этом мире есть и те, кто желает подарить человечеству вечную жизнь, не преследуя корыстных целей, по крайней мере так заявляет королевская семья из Саудовской Аравии.
Одни из самых богатых правителей сделали недавно заявление, что будут тратить ежегодно порядка миллиарда долларов на некоммерческую организацию Hevolution Foundation, которая занимается разработкой технологий продлевающих жизнь.
Таким жестом, саудиты надеются, что в скором времени человечество сможет избавиться от множества болезней и продлить свой век жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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p.s .Оптимизм - это хорошо...))) есть иногда "НО" )
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Зачем такие сложности? Перечисляйте мне на сберкарту, после выходных пришлю подробные рецепты.
Если интересно, вот сайт с живой статистикой:
https://www.worldometers.info/ru/https://www.worldometers.info/ru/