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15 удивительных фотографий, реальность на которых стала сюрреалистичной картиной без помощи художников

15 удивительных фотографий, реальность на которых стала сюрреалистичной картиной без помощи художников

Автор:
10 июня 2022 09:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: без фотошопа   красота   люди   подборка   природа   фото   
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Кажется, что иногда реальность смеётся над нами и подкидывает штуки, которые заставляют сомневаться в том, что всё происходит на самом деле. Или, может быть, это всё-таки сон? А некоторым удаётся всё это запечатлеть, создав тем самым сюрреалистичную картину без помощи фотошопа.

Небо на продажу

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Сгоревшее дерево после лесного пожара

Фламинго и зеркала

В 1992 году зоопарк Майами поместил 30 фламинго в ванную комнату, чтобы защитить их от урагана Эндрю.


Сплав по окнам

Огромный кот? Нет, это просто модель города

Прогулка по облакам

Брюки без человека

Триумфальная арка в Париже, упакованная в материю

Настоящая арка и настоящая упаковка. Это инсталляция американо-болгарского художника Христо, которую можно было увидеть 18-19 сентября 2021 года.


Деревья акации в Намибии, а за ними большая дюна

Оголяющаяся правда

Замёрзшая вода от Сальвадора Дали

Лысая королева

На самом деле это восковая фигура Елизаветы II, на которую надевают шляпку. Но выглядит очень реалистично, согласитесь.


Старый баллон монтажной пены на окне

Облачный пруд

Отражение чихуахуа или гигантская собака во дворе

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: без фотошопа   красота   люди   подборка   природа   фото   
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