15 удивительных фотографий, реальность на которых стала сюрреалистичной картиной без помощи художников

Кажется, что иногда реальность смеётся над нами и подкидывает штуки, которые заставляют сомневаться в том, что всё происходит на самом деле. Или, может быть, это всё-таки сон? А некоторым удаётся всё это запечатлеть, создав тем самым сюрреалистичную картину без помощи фотошопа.