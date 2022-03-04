17 любопытных случаев, когда природа удивила размерами

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Наша природа разнообразна - и в ней встречаются растения и животные разных цветов и размеров. Иногда необычные и аномальные размеры некоторых из них просто поражают! Посмотрим на подобные примеры, которые удивили пользователей сети.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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