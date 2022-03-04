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17 любопытных случаев, когда природа удивила размерами

17 любопытных случаев, когда природа удивила размерами (18 фото)

Автор:
04 марта 2022 21:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Размеры   большой размер   люди   подборка   природа   фото   фотографии   
2219
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Наша природа разнообразна - и в ней встречаются растения и животные разных цветов и размеров. Иногда необычные и аномальные размеры некоторых из них просто поражают! Посмотрим на подобные примеры, которые удивили пользователей сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Размеры   большой размер   люди   подборка   природа   фото   фотографии   

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Похабыч 3 часа назад
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Wertos 3 часа назад
Выходишь курнуть, а на веранде у тебя такая летучая мышь висит
! Ну я бы конечно не сдох от разрыва сердца, но в штаны насрал бы знатно !
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mercure

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