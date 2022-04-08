Погода решила напомнить людям, кто же здесь настоящий босс

Мы так привыкли пользоваться разными возможностями и строить планы, как будто всё в этом мире нам подвластно. Но у погоды на этот счёт есть свой мнение, и вот она-то и правда способна распоряжаться всем, включая природные явления!

Чистим телебашню после снежного шторма