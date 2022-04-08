Погода решила напомнить людям, кто же здесь настоящий босс

Существует ли более мощный способ напомнить, кто здесь на самом деле главный, чем внезапный шторм, жара, ветер или толстенная корка льда? И это далеко не всё, что есть у погоды в запасах!
Мы так привыкли пользоваться разными возможностями и строить планы, как будто всё в этом мире нам подвластно. Но у погоды на этот счёт есть свой мнение, и вот она-то и правда способна распоряжаться всем, включая природные явления!
Чистим телебашню после снежного шторма
Вышел подышать на крылечко
В Пуэрто-Рико такая жара, что вентилятор тает
Как почти стать снеговиком
Когда просто вышел из супермаркета
Обычный день на шведском горнолыжном курорте: 4 метра снега
У меня только один вопрос: куда складывать снег, когда попытаешься его почистить?
Небольшой итальянский град
Машины тоже плохо переносят жару
Пожарный работал в минус 40 во время снежного вихря
Теперь до домика на дереве гораздо проще добраться
Велосипед точно останется там, где его оставили
Никогда не угадаешь, в какой момент пригодится лодка
Так выглядит улыбка человека, чей дом хорошо застрахован.
Как канадцы начинают свой день
После 30 минут пробежки
Жалюзи защитят вас от жары, но это не точно
Искусственный газон и натуральный ветер
Источник:
АНТИФИШКИ
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