FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6799 постов • 760 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Погода решила напомнить людям, кто же здесь настоящий босс

Погода решила напомнить людям, кто же здесь настоящий босс (17 фото)

Автор:
08 апреля 2022 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   мощь   погода   подборка   природа   фото   
711
17

Существует ли более мощный способ напомнить, кто здесь на самом деле главный, чем внезапный шторм, жара, ветер или толстенная корка льда? И это далеко не всё, что есть у погоды в запасах!

Мы так привыкли пользоваться разными возможностями и строить планы, как будто всё в этом мире нам подвластно. Но у погоды на этот счёт есть свой мнение, и вот она-то и правда способна распоряжаться всем, включая природные явления!


Чистим телебашню после снежного шторма

×
×

Вышел подышать на крылечко

В Пуэрто-Рико такая жара, что вентилятор тает

Как почти стать снеговиком

Когда просто вышел из супермаркета

Обычный день на шведском горнолыжном курорте: 4 метра снега

У меня только один вопрос: куда складывать снег, когда попытаешься его почистить?


Небольшой итальянский град

Машины тоже плохо переносят жару

Пожарный работал в минус 40 во время снежного вихря

Теперь до домика на дереве гораздо проще добраться

Велосипед точно останется там, где его оставили

Никогда не угадаешь, в какой момент пригодится лодка

Так выглядит улыбка человека, чей дом хорошо застрахован.


Как канадцы начинают свой день

После 30 минут пробежки

Жалюзи защитят вас от жары, но это не точно

Искусственный газон и натуральный ветер

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   люди   мощь   погода   подборка   природа   фото   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Alexei 22 минуты назад
Канадцы? Панельная этажка, восьмёрка на переднем плане!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
766
Шурман 57 минут назад
Прошлый год , декабрь , удачно сели в риге :) все живы да и паники особо не было .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
766
Шурман 58 минут назад
Прошлый год октябрь , поехал рыбачить в шторм с кодом красный :) зато весело :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Garbiy Час назад
Как почти стать снеговиком? Позвать лысого из Brazzers

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

422856



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Всё о лени... и даже немного больше
1
23
Всё о лени... и даже немного больше
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
1
424
«Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд»
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
1
17
Американская "Рапунцель" постриглась впервые за 19 лет
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо помог
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
4
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#Россия#автомир#картинки#подборка#фейл#шоу бизнес#собака
#животные#фото#интересное#автомобили#аварии#СССР#мир#кино#авто аварии#неудача
#интересно#Ватермарк#история#люди#дтп#США#в мире#милота#Разное#жириновский
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео) Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео) 22 фото, которые доказывают, что мы живем внутри симуляции 22 фото, которые доказывают, что мы живем внутри симуляции 17 любопытных случаев, когда природа удивила размерами 17 любопытных случаев, когда природа удивила размерами 15 изображений, которые доказывают, что Япония уже живет в будущем 15 изображений, которые доказывают, что Япония уже живет в будущем 16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин 16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин Ящерицы тоже могут быть очень милыми созданиями Ящерицы тоже могут быть очень милыми созданиями

На что жалуетесь?

Вернуться