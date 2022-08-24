Неизвестная Бразилия в объективе Алекса Альмеида

Зачастую люди привыкли мыслить ассоциативно. Когда вам скажут визуализировать зеленый цвет, то вы наверняка представите огурец. Это не хорошо и не плохо, а лишь подтверждает, что в большинстве своем у людей стереотипные ассоциации.
Но в случае с огурцом и зеленым цветом, речь идет о предметах, которые мы видим в повседневной жизни. А вот если бы вам поставили задачу: как вы представляете Бразилию?
Тут люди опираются на увиденное глазами других людей. О внешности бразильцев мы делаем выводы, глядя на популярных личностей. Тех же футболистов, кстати, это тоже устоявшийся стереотип о том, что бразильцы играют в футбол. Он хоть и правдив, но не раскрывает всего спектра представления об этой стране и народе.
Бразильский фотограф Алекс Альмеида создал серию работ, подробно описывающих неизвестную Бразилию для тех, кто знает о стране по сериалам и репортажам бесконечных карнавалов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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