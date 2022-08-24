Неизвестная Бразилия в объективе Алекса Альмеида

Тут люди опираются на увиденное глазами других людей. О внешности бразильцев мы делаем выводы, глядя на популярных личностей. Тех же футболистов, кстати, это тоже устоявшийся стереотип о том, что бразильцы играют в футбол. Он хоть и правдив, но не раскрывает всего спектра представления об этой стране и народе.

Бразильский фотограф Алекс Альмеида создал серию работ, подробно описывающих неизвестную Бразилию для тех, кто знает о стране по сериалам и репортажам бесконечных карнавалов.