Украинка в Германии возмутилась названием кафе "Россия" и пообещала его разгромить

Возможно, весь этот скандал был затеян ради хайпа. Тиктокеры зачастую не гнушаются ничем, чтобы получить больше просмотров контента.

Правда, в этот раз блогерша просчиталась - комментарии под её видео были такими нелестными, что мадам поспешила удалить ролик. Ведь в нем были неприкрытые угрозы. Кто знает, как в ближайшее время к подобному будут относиться в Германии.

Кстати, оставшийся контент в аккаунте скандалистки говорит сам за себя. Девушка записывала ролики о том, как используя паспорт украинки, пробует добывать бесплатную еду в фаст-фудах и скидки на всё, что только возможно.

Классика жанра.