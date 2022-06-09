Украинка в Германии возмутилась названием кафе "Россия" и пообещала его разгромить

Очередная история о понаехавших, диктующих свои права европейцам.
Беженцы из Незалежной давно ведут себя в Европе как хозяева, и кое-что пока им сходит с рук. Одна из понаехавших увидела вывеску кафе в Берлине и встала в позу. Мадам высказала владелице заведения всё, что она думает по этому поводу и чуть-ли не потребовала изменить название. Её абсолютно не смутил тот факт, что это кафе "Россия" существует уже 10 лет, а сама беженка, в сущности, не имеет никаких прав в приютившей её стране.
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Возможно, весь этот скандал был затеян ради хайпа. Тиктокеры зачастую не гнушаются ничем, чтобы получить больше просмотров контента.
Правда, в этот раз блогерша просчиталась - комментарии под её видео были такими нелестными, что мадам поспешила удалить ролик. Ведь в нем были неприкрытые угрозы. Кто знает, как в ближайшее время к подобному будут относиться в Германии.
Кстати, оставшийся контент в аккаунте скандалистки говорит сам за себя. Девушка записывала ролики о том, как используя паспорт украинки, пробует добывать бесплатную еду в фаст-фудах и скидки на всё, что только возможно.
Классика жанра.
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АНТИФИШКИ
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Они сами агрессоры реальные и не адекватные.
Ведь в этом нет никакой логики! Вот например представим ситуацию - я афганский мальчик, моего отца афганца убили американские солдаты, и я теперь каждый раз как вижу американца кидаюсь на него с кулаками - я прав? определенно нет! я неадекватен в своей агрессии!
Нельзя грести всех под одну гребенку - вот это женщина владелица кафе она что лично кидал бомбы с самолетов? Стреляла в безоружных украинцев? Она тут совершенно не причем!
И ещё с другой стороны почему за 8 лет ни один русский вот так не ходил не снимал в европе тиктоки где он дое***вался бы до украинцев по тому что те убивали людей на донбасе и луганске? Там детей сколько погибло - Алея ангелов называется!
просто не адекватные радикалы за которых моей украинской половине стыдно, как говорится смотря на такое мне стыдно что я на часть украинец, люди думают что все украинцы вот такое радикальное рогульское быдло