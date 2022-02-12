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Единоросс распылил в лицо пожилой чеченки перцовку и нарвался на разговор с Делимхановым

Единоросс распылил в лицо пожилой чеченки перцовку и нарвался на разговор с Делимхановым (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2022 22:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Адам Делимханов   видео   депутат   извинения   конфликт   политика   чеченка   
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Ближайший соратник Кадырова, который совсем недавно отличился людоедскими высказываниями, заявил, что депутаты, нападающие на чеченок пенсионерок, портят имидж партии.

На днях в Москве произошел резонансный (для жителей Чечни) инцидент: глава Совета депутатов Мещанского района Москвы единоросс Александр Закускин напал на старушку-чеченку, которая незаконно торговала колбасой у мечети на Проспекте Мира. По словам 69-летней пострадавшей, никакого конфликта между ней и чиновником не было - Закускин якобы сразу начал пинать её коробки, пригрозил депортацией, а затем, когда узнал, что она чеченка и депортировать её не получится, попросту брызнул ей в лицо из газового баллончика. Звучит натянуто, но в эту версию все поверили. Сразу после инцидента пенсионерка сходила в больницу и зафиксировала ожог глаз, а затем обратилась в полицию и чеченскую диаспору.


Но не полиции нужно опасаться Закускину. За депутата взялся сам Рамзан Кадыров, по поручению которого с единороссом связался его коллега по партии Адам Делимханов. В разговоре ближайший соратник Кадырова был крайне вежлив - всего один раз назвал собеседника уродом и даже не угрожал отрезать голову.


По словам Делимханова, Закускин недостоин называться мужчиной и быть членом партии "Единая Россия", поскольку "такие единороссы и как раз портят нам всё" (то есть имидж политической фракции).

К сожалению, Адам Делимханов не дал Закускину озвучить свою версию происшествия. Потому что версия может быть только одна:

В итоге Делимханов вынудил Закускина признать себя виновным и извиниться перед пожилой чеченкой.


«Однако извинениями дело не закончится. В отношении правонарушителя по запросу уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике будет проведена прокурорская проверка. Кроме того, правозащитники региона будут добиваться лишения Закускина статуса депутата», - сообщил Делимханов после разговора.

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Метки: Адам Делимханов   видео   депутат   извинения   конфликт   политика   чеченка   
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3k
Александр 2 часа назад
Да всех их отсюда!!! И Закускина, и Запивкина, и Делимханова, и бабульку эту во главе с их долбаными диаспорами (по-факту ОПГ)! Всех к Кадырову в Чечню. Пусть у себя там друг друга хоть перережут! Задолбали! ВСЕ!
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 18 минут назад
Бугагага га га муха ха ха. Что за клоунада? Как дети эти, жопой на конфете.
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66k
Варакин Алексей Полчаса назад
Депутату делать было нехер ,как бабок перцовкой брызгать... кто в эту чушь поверит?
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11k
gnyS i 39 минут назад
Я даже не знаю как реагировать на эту новость, с одной стороны поступок низкий и не достойный мужчины, с другой стороны чечня лезущая в Москву со своими диаспорами....
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15k
Агент Безопасной Национальности 41 минуту назад
Я думаю, что к этому надо относится как к поведению избалованного, но родного ребенка.
Да, бывает такое - отпрыск чудит что хоть стой, хоть падай...Но он - СВОЙ.
Так же и тут. Мы их купили.
Недовольны? Хотите отморозков на Северном Кавказе? Мы с огромным трудом пришли к взаимопониманию. Да, не бесплатному. Но ВЗАИМО пониманию.
Рушить худой мир - удел дебилов. Дядя Вова все сделал правильно.
И фуле сейчас шататели пытаются шатать? Зачем?
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61k
Опиум для народа Час назад
-"Кроме того, правозащитники региона будут добиваться лишения Закускина статуса депутата"-
- так правозащитники уже не западные подстилки и либерасты ,как любят вопить урапатриоты, или в данном случае это другое, понимать надо?)))
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3
Карл Такойто Час назад
Как он перед ним лебезит,боится
Сами такую ситуацию создали теперь как говорится кушайте,а чеченцы свою силу почувствовали-поняли что их даже в Кремле ссут- увидев реакцию на их последнюю выходку,теперь каждый раз будут заходить всё дальше проверяя границы дозволенного
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4k
fin4all Час назад
Чеченка в пост около мечети торговала колбасой... уже какой-то сюр вырисовывается. Надеюсь колбаса хоть без свинины... Уличная торговля тем более продуктами запрещена, но мы это опустим. Я знаю это место и не представляю где там можно встать, чтобы торговать колбасой хот как-то эффективно. Мимо ехал депутат, увидел бабушку. Вместо того, чтобы вызвать полицию (отделение метрах в 100 от мечети, через дорогу) начал сам наезжать на бабушку и брызгать ей перцем. Дальше бабушка никому зла не желает, но повреждения зафиксировала и в милицию пошла, и "отправила везде куда надо, пусть сами с ним решают чего надо". Теперь эти "откуда надо сами с ним решают чего надо"...
Да собственно на всех насрать, но как это показательно!
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6k
SuperTroll Час назад
Очередные тикток разборки "политиков" уже просто не смешно, днище давно пробито...
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15k
Hairy. Час назад
чехи на волне крысиной поддержки ощутили себя королями мира.
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582
Киса Кацман Час назад
Сожрите Друг Друга ...
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4k
Севастьян 2 часа назад
У мечети торговать колбасой?!А Аллах такое разрешает?
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579k
XoCTeJI 2 часа назад
Колбасой около церкви))Теперь пусть кто-то шашлык пожарить около мечети,я посмотрю как они будут молчать)))
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