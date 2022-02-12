Единоросс распылил в лицо пожилой чеченки перцовку и нарвался на разговор с Делимхановым

Ближайший соратник Кадырова, который совсем недавно отличился людоедскими высказываниями, заявил, что депутаты, нападающие на
чеченок пенсионерок, портят имидж партии.
На днях в Москве произошел резонансный (для жителей Чечни) инцидент: глава Совета депутатов Мещанского района Москвы единоросс Александр Закускин напал на старушку-чеченку, которая незаконно торговала колбасой у мечети на Проспекте Мира. По словам 69-летней пострадавшей, никакого конфликта между ней и чиновником не было - Закускин якобы сразу начал пинать её коробки, пригрозил депортацией, а затем, когда узнал, что она чеченка и депортировать её не получится, попросту брызнул ей в лицо из газового баллончика. Звучит натянуто, но в эту версию все поверили. Сразу после инцидента пенсионерка сходила в больницу и зафиксировала ожог глаз, а затем обратилась в полицию и чеченскую диаспору.
Но не полиции нужно опасаться Закускину. За депутата взялся сам Рамзан Кадыров, по поручению которого с единороссом связался его коллега по партии Адам Делимханов. В разговоре ближайший соратник Кадырова был крайне вежлив - всего один раз назвал собеседника уродом и даже не угрожал отрезать голову.
По словам Делимханова, Закускин недостоин называться мужчиной и быть членом партии "Единая Россия", поскольку "такие единороссы и как раз портят нам всё" (то есть имидж политической фракции).
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К сожалению, Адам Делимханов не дал Закускину озвучить свою версию происшествия. Потому что версия может быть только одна:
В итоге Делимханов вынудил Закускина признать себя виновным и извиниться перед пожилой чеченкой.
«Однако извинениями дело не закончится. В отношении правонарушителя по запросу уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике будет проведена прокурорская проверка. Кроме того, правозащитники региона будут добиваться лишения Закускина статуса депутата», - сообщил Делимханов после разговора.
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Да, бывает такое - отпрыск чудит что хоть стой, хоть падай...Но он - СВОЙ.
Так же и тут. Мы их купили.
Недовольны? Хотите отморозков на Северном Кавказе? Мы с огромным трудом пришли к взаимопониманию. Да, не бесплатному. Но ВЗАИМО пониманию.
Рушить худой мир - удел дебилов. Дядя Вова все сделал правильно.
И фуле сейчас шататели пытаются шатать? Зачем?
- так правозащитники уже не западные подстилки и либерасты ,как любят вопить урапатриоты, или в данном случае это другое, понимать надо?)))
Да собственно на всех насрать, но как это показательно!
Даже благословляет. Хоть колбасой у мечети,хоть людьми ,хоть наркотой.
- Они мусульмане ?
- Мусульмане.
- Людьми , наркотой и оружием торгуют ?
- Торгуют.
- Значит,Аллах благословляет. Если б не благословлял то не торговали бы.
А если торгуют , а Аллах не благословляет , то они не мусульмане. А они говорят что мусульмане. Значит, Аллах благословляет.
Продолжать ?
сало бабка все сожрала)
"На днях в Москве произошел резонансный (для жителей Чечни) инцидент: глава Совета депутатов Мещанского района Москвы единоросс Александр Закускин напал на старушку-чеченку, которая незаконно торговала колбасой у мечети на Проспекте Мира. По словам 69-летней пострадавшей, никакого конфликта между ней и чиновником не было - Закускин якобы сразу начал пинать её коробки, пригрозил депортацией, а затем, когда узнал, что она чеченка и депортировать её не получится, попросту брызнул ей в лицо из газового баллончика."