Единоросс распылил в лицо пожилой чеченки перцовку и нарвался на разговор с Делимхановым

На днях в Москве произошел резонансный (для жителей Чечни) инцидент: глава Совета депутатов Мещанского района Москвы единоросс Александр Закускин напал на старушку-чеченку, которая незаконно торговала колбасой у мечети на Проспекте Мира. По словам 69-летней пострадавшей, никакого конфликта между ней и чиновником не было - Закускин якобы сразу начал пинать её коробки, пригрозил депортацией, а затем, когда узнал, что она чеченка и депортировать её не получится, попросту брызнул ей в лицо из газового баллончика. Звучит натянуто, но в эту версию все поверили. Сразу после инцидента пенсионерка сходила в больницу и зафиксировала ожог глаз, а затем обратилась в полицию и чеченскую диаспору.





Но не полиции нужно опасаться Закускину. За депутата взялся сам Рамзан Кадыров, по поручению которого с единороссом связался его коллега по партии Адам Делимханов. В разговоре ближайший соратник Кадырова был крайне вежлив - всего один раз назвал собеседника уродом и даже не угрожал отрезать голову.





По словам Делимханова, Закускин недостоин называться мужчиной и быть членом партии "Единая Россия", поскольку "такие единороссы и как раз портят нам всё" (то есть имидж политической фракции).