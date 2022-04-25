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" У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z

" У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z

Автор:
25 апреля 2022 09:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   детский сад   конституция   конфликт   политика   полиция   родители   символика   
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Мама малыша устроила настоящий переполох, увидев на окнах символику спецоперации. После краткой лекции воспитателям, которая больше походила на истерику, женщина прошла в группу и ликвидировала бумажные наклейки.

Мама воспитанника одного из детсадов Ясногорска пришла в группу и стала срывать бумажные символы спецоперации, наклеенные на окна. Женщину возмутил этот политическая акция поддержку и она решила, что дошкольное учреждение - не место для ее проведения.


Уничтожая буквы, она поясняла, что в Конституции РФ нет такого требования о размещении символики на окнах детсада. Все происходящее снималось на камеру с двух сторон: и помощником воспитателя, и самой родительницей. Несмотря на предупреждение педагога о том, что за содеянное дама понесет ответственность, та не унималась.



В соцсетях мнения пользователей по поводу происходившего разделились. Одни уверены, что прививка патриотизма никому не повредит, в том числе - малышам. Другие вспомнили о статьях Конституции, гарантирующих права ребенка.


Что же до родительницы, сорвавшей символику, то по факту нарушения был составлен протокол. Суд рассмотрел дело по статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности» и признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа на 48 тысяч рублей.


Источник:

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Метки: видео   детский сад   конституция   конфликт   политика   полиция   родители   символика   
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34  комментария
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27k
Aqueronte Час назад
Буква Z на детском саду нужна не детям а администрации садика и к патриотизму отношения не имеет. Патриотизм прививается делами а не символами.
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11k
Antique computer Минуту назад
Гнать нахер такую мамашу из детсада. Когда ее в садик зачисляли - наверняка подписывалась, что обязуется соблюдать Устав дошкольного учреждения и как минимум не хулиганить.
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1k
Angelpro 11 минут назад
Я согласен что можно чем-то гордиться, пусть символ Z или красная звезда.
НО почему не клеят/рисуют символы врачу, учителю, крепкой семье, здоровому физическому духу, любви, преданности, честным "народным" избранникам, счастливой жизни стариков на пенсии и даже в нашей православной стране веру в Бога? Почему к этому не прививают патриотизм?
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16k
Алексей 18 минут назад
У России не может быть идеологии! Большинство одноразовых комментаторов это поддерживают!
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702
Eric Cartman 18 минут назад
Решение разместить символы z на окнах детского сада спорное. Не скажу, что прям осуждаю это как неправильное, но точно неоднозначное. Но родительница, которая так себя повела по праву заслужила штраф. За одно только свое нецивилизованное поведение это справедливо. Потому что если ты имеешь позицию - то выражай ее правовыми способами. Пиши жалобы, обосновывай и добивайся. А истерить и совершать вандализм только потому, что именно тебе кажется это правильным - это путь в никуда, который уже успешно пройден тем государством, где и происходит то, в связи с чем появилась эта буква на окнах. Не надо быть такими же.
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0
119
Александр Зотов 43 минуты назад
Одни уверены, что прививка патриотизма никому не повредит, в том числе - малышам.
---------
лепить буквы на окна детсада это не прививка патриотизма.
Прививка патриотизма детям в таком возрасте - это соответствующие игры и рассказы о Родине, родном крае, городе и т.д.
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79
ghor 43 минуты назад
Давайте пока уберём в сторону действия мамаши и политическую подоплёку. Кто-то давал указание работникам детского сада разместить на окнах данную символику? Наверное нет. Работники детского сада сами решили таким образом выразить свою позицию. Не подумали только о том, что к сожалению мы не можем быть на 100% уверены в безопасности от терактов. И если в друг ( не дай бог) какому-нибудь нацику из ВСУ придет в голову провести теракт в городе (а ударить всегда стараются по больному). Как думаете какой детсад выберут для этого? Как знать может быть именно этими страхами и были вызваны действия этой женщины?
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27k
lem02 44 минуты назад
Государство приступило к воспитанию поколения Павликов Морозовых. Бедные дети. Игрушки в сиюминутных, политических пристрастиях взрослых. Не правильно это. Мы повторяем путь Германии. Агрессивная, безальтернативная идеология власти. Все остальные точки зрения - наказуемы. Теперь в это еще и детей втравливаем...
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4k
Феликс Дзержинский 53 минуты назад
Мне другое не понятно, на)(уя пишут пиндоскую Z, у нас что русские буквы в алфавите закончились?
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22k
Russo Turisto 55 минут назад
«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»

Какая статья интересная. Не дискредитация вооруженных сил, а дискредитация использования... Кто-нибудь объяснит какой смысл несет эта символика, кем утверждена, в каком законе, ну чтоб мы все поняли и подобных ситуаций не возникало. Ведь штрафуют-то по закону, а вот извольте букву закона насчет символики представить.
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−96
vitek Час назад
Крыса попала на деньги
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103
Жирный бот Час назад
Надо дать детям побыть детьми.. Не нужно им мозги засирать.. Патриотизм можно более мягкими формами прививать.. У меня пример, как батюшка ходил беседы в детский садик, а ребенок потом полгода бегал кричал - "Христос Воскресе, а вы родители умрете, т.к масо в пост ели.." Детский разум очень эластичен, в него можно вложить все что угодно, ребенок не может сопротивляться этому... Если уж начинать окунать детей в реалии жизни, то после 12 лет, когда их психика более устойчива..
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12
D Час назад
Ещё бы видео посмотреть, как истеричка в суде мычала в ответ на вопрос судьи - а нахЗАЧЕМ?)))
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Я не знаю, какие проблемы в детских садах в Тульской области, а мой внук ровно год назад из садика выпускался - слезы лил неимоверно! Все три с лишним года отходил туда с огромным удовольствием. Да и у родителей никогда никаких претензий не было.
По поводу воспитания патриотизма у малышей - я двумя руками за! В том числе и в данной ситуации, с наклейкой на окна.
А баба - истеричка недалекая. Хорошо, что на нехилый штраф налетела. Может научится рот захлопывать
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7k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А если другой яжематери не понравится её прическа например,значит ли это что она имеет право их порвать? Имхо,надо нереализованную энергию яжематерей куда то направлять,в мирное русло! Им что делать не [мат]? Пусть на работу устраиваются,вместо того чтобы истерить по любому поводу,деньги в семейный бюджет зарабатывают! Или бойцовский клуб для них открыть на РенТВ,пусть как то обезопасят общество от себе подобных,чтобы эта агрессия из семьи ушла и с улиц!
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45k
dima423 2 часа назад
Ну на 48К налетела дура...это приятно)))
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65
WORLD dima423 5 минут назад
А ты на окна своего жилища и на работе приклеил букву Z, V, или O ?
Если да, покажи видео.
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344
HalloFreeSpace 2 часа назад
а зачем это в детском саду ?
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344
HalloFreeSpace Григорий Водениктов Час назад
Да пусть делают , зачем знак военной спецоперации вешать в детском саду ?
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123
Drago Григорий Водениктов Час назад
Они говно жрать начнут, наших тоже начнём этим кормить?
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10k
insaider 2 часа назад
По её мнению денацификацию Украины,надо решать,только после всех решения проблем конкретной яжематери?
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