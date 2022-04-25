" У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z

Мама малыша устроила настоящий переполох, увидев на окнах символику спецоперации. После краткой лекции воспитателям, которая больше походила на истерику, женщина прошла в группу и ликвидировала бумажные наклейки.
Мама воспитанника одного из детсадов Ясногорска пришла в группу и стала срывать бумажные символы спецоперации, наклеенные на окна. Женщину возмутил этот политическая акция поддержку и она решила, что дошкольное учреждение - не место для ее проведения.
Уничтожая буквы, она поясняла, что в Конституции РФ нет такого требования о размещении символики на окнах детсада. Все происходящее снималось на камеру с двух сторон: и помощником воспитателя, и самой родительницей. Несмотря на предупреждение педагога о том, что за содеянное дама понесет ответственность, та не унималась.
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В соцсетях мнения пользователей по поводу происходившего разделились. Одни уверены, что прививка патриотизма никому не повредит, в том числе - малышам. Другие вспомнили о статьях Конституции, гарантирующих права ребенка.
Что же до родительницы, сорвавшей символику, то по факту нарушения был составлен протокол. Суд рассмотрел дело по статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности» и признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа на 48 тысяч рублей.
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АНТИФИШКИ
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НО почему не клеят/рисуют символы врачу, учителю, крепкой семье, здоровому физическому духу, любви, преданности, честным "народным" избранникам, счастливой жизни стариков на пенсии и даже в нашей православной стране веру в Бога? Почему к этому не прививают патриотизм?
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лепить буквы на окна детсада это не прививка патриотизма.
Прививка патриотизма детям в таком возрасте - это соответствующие игры и рассказы о Родине, родном крае, городе и т.д.
Из тех, что на плакатах к 9 мая выставляют фото эсесовцев. Эти головой не думают.
Какая статья интересная. Не дискредитация вооруженных сил, а дискредитация использования... Кто-нибудь объяснит какой смысл несет эта символика, кем утверждена, в каком законе, ну чтоб мы все поняли и подобных ситуаций не возникало. Ведь штрафуют-то по закону, а вот извольте букву закона насчет символики представить.
По поводу воспитания патриотизма у малышей - я двумя руками за! В том числе и в данной ситуации, с наклейкой на окна.
А баба - истеричка недалекая. Хорошо, что на нехилый штраф налетела. Может научится рот захлопывать
Если да, покажи видео.
Как же мне нравится такая логика!
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- Ты чего это себе в штаны насрал?!
- А ты видел, что себе в штаны мой сосед делает?!!
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То есть ты такой же?... Поздравляю!