" У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z

Мама воспитанника одного из детсадов Ясногорска пришла в группу и стала срывать бумажные символы спецоперации, наклеенные на окна. Женщину возмутил этот политическая акция поддержку и она решила, что дошкольное учреждение - не место для ее проведения.

Уничтожая буквы, она поясняла, что в Конституции РФ нет такого требования о размещении символики на окнах детсада. Все происходящее снималось на камеру с двух сторон: и помощником воспитателя, и самой родительницей. Несмотря на предупреждение педагога о том, что за содеянное дама понесет ответственность, та не унималась.