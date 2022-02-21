«Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля»: Жириновский в прошлом году предсказал конфликт на Донбассе

В сети завирусился ролик с выступлением Жириновского в Госдуме в декабре 2021 года. Тогда политик в свойственной для себя манере заявил, что в 2022 году могут начаться военные действия.

"Мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете: 4 часа утра, 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Он не будет мирным. Это будет год, когда Россия снова станет великой страной, и все должны заткнуться", - заявил в прошлом году Жириновский.