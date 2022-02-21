«Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля»: Жириновский в прошлом году предсказал конфликт на Донбассе

Ещё в прошлом году политик Владимир Жириновский предсказал возможное начало военных действий в феврале 2022 года. Он даже назвал время - в 4 часа утра.
В сети завирусился ролик с выступлением Жириновского в Госдуме в декабре 2021 года. Тогда политик в свойственной для себя манере заявил, что в 2022 году могут начаться военные действия.
"Мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете: 4 часа утра, 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Он не будет мирным. Это будет год, когда Россия снова станет великой страной, и все должны заткнуться", - заявил в прошлом году Жириновский.
Однопартийцы политика заявили, что у Жириновского были причины так говорить. По словам главы пресс-центра ЛДПР Александра Дюпина, у Жириновского «большой опыт и знания, которые позволяют ему достаточно точно определять наше будущее».
«Он (Жириновский) владеет определенной информацией, это общеизвестная вещь. Он умеет эту информацию анализировать. У него очень большой опыт и знания, которые позволяют ему достаточно точно определять наше будущее. Он делает это, опираясь на факты и их анализ», — цитирует Дюпина Telegram-канал URA.ru.
7 февраля Владимир Вольфович попал в больницу с коронавирусом. В пресс-службе ЛДПР сообщили, что болезнь у него началась пару недель назад, но он ее запустил, еще и пытался скрыть. При этом, по его же словам, Жириновский сделал 8 прививок от коронавируса. Что-то не помогло.
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Просто посмотрите старые видео Жириновского - все что он говорил сбылось и говорил правду, а правда она режет слух и кажется абсурдной, потому правду говорить могут лишь некоторые люди.