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«Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля»: Жириновский в прошлом году предсказал конфликт на Донбассе

«Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля»: Жириновский в прошлом году предсказал конфликт на Донбассе (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 08:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   донбасс   жириновский   конфликт   политика   предсказание   фото   
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Ещё в прошлом году политик Владимир Жириновский предсказал возможное начало военных действий в феврале 2022 года. Он даже назвал время - в 4 часа утра.

В сети завирусился ролик с выступлением Жириновского в Госдуме в декабре 2021 года. Тогда политик в свойственной для себя манере заявил, что в 2022 году могут начаться военные действия.

"Мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете: 4 часа утра, 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Он не будет мирным. Это будет год, когда Россия снова станет великой страной, и все должны заткнуться", - заявил в прошлом году Жириновский.

Однопартийцы политика заявили, что у Жириновского были причины так говорить. По словам главы пресс-центра ЛДПР Александра Дюпина, у Жириновского «большой опыт и знания, которые позволяют ему достаточно точно определять наше будущее».

«Он (Жириновский) владеет определенной информацией, это общеизвестная вещь. Он умеет эту информацию анализировать. У него очень большой опыт и знания, которые позволяют ему достаточно точно определять наше будущее. Он делает это, опираясь на факты и их анализ», — цитирует Дюпина Telegram-канал URA.ru.

7 февраля Владимир Вольфович попал в больницу с коронавирусом. В пресс-службе ЛДПР сообщили, что болезнь у него началась пару недель назад, но он ее запустил, еще и пытался скрыть. При этом, по его же словам, Жириновский сделал 8 прививок от коронавируса. Что-то не помогло.

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Метки: видео   донбасс   жириновский   конфликт   политика   предсказание   фото   
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3k
225
Александр мишковий 4 минуты назад
Жириновский очень умный человек, только он выполняет работу которую никто кроме него не сделает. Вспомните историю при царе всегда находился человек который говорил правду и как обладал большим умом и знаниями так называемый (шут). Как раз шут говорил правду в ироничной форме и как бы шутил а на самом деле правду говорил только он - эта должность была очень почетной и выгодной - так как он был самый близкий человек к Царю к которому он прислушивался..
Просто посмотрите старые видео Жириновского - все что он говорил сбылось и говорил правду, а правда она режет слух и кажется абсурдной, потому правду говорить могут лишь некоторые люди.
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−3
Piskov Полчаса назад
Он каждый день нёс охинею, так что теперь, всё приурочивать к бреду этого маразматика?
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
У этого клоуна этих предсказаний на каждый день в году, только подставляй нужное.
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7k
Trenzel2003 39 минут назад
Вот завтра и узнаем. Кто где и куда.
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1k
Петр Бирюков 52 минуты назад
Просто оставлю это здесь..

Ссылка www.youtube.com
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318
<name> 59 минут назад
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2k
Алксандр Шевченко Час назад
Пусть идёт на йух этот маразматик, своих детей этот жид в армию не пошлёт. Главное что бы всё мирно обошлось, дай бог .

Ссылка youtu.be
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
А сам закосил под больного. Подозрительно
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10k
Артем 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Vadim 2 часа назад
Не предсказал, а анонсировал.
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1k
GoInDown 2 часа назад
22 февраля в 4 утра Волфыч со своими мальчиками надругается над автором.
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