Вьетнамский продавец фастфуда ослепляет покупателей золотым убранством

34-летний О Нгок Туун всегда был очарован золотом, сколько себя помнит. Когда он стал взрослым, он начал покупать золотые украшения и выходил на улицу, только надев на себя все свое богатство. Люди глазели на него, когда он шел по улице или останавливался на светофоре, но это только подстегивало его надевать все новые ювелирные украшения. Он вложил в золото большую часть своих денег. Позже, когда он открыл собственную закусочную в Хошимине, он стал носить еще больше золота, чтобы привлечь внимание к своему бизнесу. С появлением социальных сетей он привлек еще больше внимания людей.

«Раньше, когда я не был популярен в интернете, но уже носил много золота, каждый раз, когда я останавливался, чтобы дождаться зеленого сигнала светофора, многие люди указывали на меня и восхищались, — рассказал Туун вьетнамским журналистам. - Позже, когда я открыл закусочную, я решил носить больше золота, чтобы привлечь внимание, а также чтобы гости, которые пришли поесть, могли попросить удачи».

Туун надевает 10 золотых колец, 30 золотых браслетов и более дюжины толстых ожерелий всякий раз, когда выходит на улицу, будь то прогулка или работа. И это не считая больших серег, браслетов на щиколотках и колец на пальцах ног. В общей сложности он ежедневно носит на себе около 5 килограммов золота.