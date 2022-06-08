Вьетнамский продавец фастфуда ослепляет покупателей золотым убранством

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Вьетнамский владелец киоска с уличной едой прославился своим увлечением золотыми украшениями. Каждый день он ходит по Хошимину с 5 килограммами золота на теле.
34-летний О Нгок Туун всегда был очарован золотом, сколько себя помнит. Когда он стал взрослым, он начал покупать золотые украшения и выходил на улицу, только надев на себя все свое богатство. Люди глазели на него, когда он шел по улице или останавливался на светофоре, но это только подстегивало его надевать все новые ювелирные украшения. Он вложил в золото большую часть своих денег. Позже, когда он открыл собственную закусочную в Хошимине, он стал носить еще больше золота, чтобы привлечь внимание к своему бизнесу. С появлением социальных сетей он привлек еще больше внимания людей.
«Раньше, когда я не был популярен в интернете, но уже носил много золота, каждый раз, когда я останавливался, чтобы дождаться зеленого сигнала светофора, многие люди указывали на меня и восхищались, — рассказал Туун вьетнамским журналистам. - Позже, когда я открыл закусочную, я решил носить больше золота, чтобы привлечь внимание, а также чтобы гости, которые пришли поесть, могли попросить удачи».
Туун надевает 10 золотых колец, 30 золотых браслетов и более дюжины толстых ожерелий всякий раз, когда выходит на улицу, будь то прогулка или работа. И это не считая больших серег, браслетов на щиколотках и колец на пальцах ног. В общей сложности он ежедневно носит на себе около 5 килограммов золота.
«Раньше, когда я не был популярен в интернете, но уже носил много золота, каждый раз, когда я останавливался, чтобы дождаться зеленого сигнала светофора, многие люди указывали на меня и восхищались, — рассказал Туун вьетнамским журналистам. - Позже, когда я открыл закусочную, я решил носить больше золота, чтобы привлечь внимание, а также чтобы гости, которые пришли поесть, могли попросить удачи».
Туун надевает 10 золотых колец, 30 золотых браслетов и более дюжины толстых ожерелий всякий раз, когда выходит на улицу, будь то прогулка или работа. И это не считая больших серег, браслетов на щиколотках и колец на пальцах ног. В общей сложности он ежедневно носит на себе около 5 килограммов золота.
Энтузиаст золотых украшений стал довольно узнаваем благодаря социальным сетям. Одни завидуют и хвалят его, другие критикуют и обвиняют в том, что он носит поддельные украшения, и что это исключительно рекламный трюк. Этим людям он бросает вызов: если кто-то докажет, что любое из его украшений — подделка, он откажется от своей привычки носить золото; в противном случае любой обвинитель должен заплатить ему 5 миллионов донгов (215 долларов).
«В моем городе все знают, что я уже давно ношу золото, — говорит О Нгок Туун. - Любой сомневающийся может пойти со мной в ювелирный магазин, чтобы проверить, настоящее ли оно. Если будет доказано, что я ношу поддельное золото, я все отдам. Если золото, которое я ношу, настоящее, пусть они дадут мне 5 миллионов».
«В моем городе все знают, что я уже давно ношу золото, — говорит О Нгок Туун. - Любой сомневающийся может пойти со мной в ювелирный магазин, чтобы проверить, настоящее ли оно. Если будет доказано, что я ношу поддельное золото, я все отдам. Если золото, которое я ношу, настоящее, пусть они дадут мне 5 миллионов».
По словам Тууна, с 2008 года, когда он начал носить большое количество золотых украшений, ему угрожали ограблением всего два раза. Первый случай произошел поздним вечером в 2014 году, когда он заметил группу людей, преследующих его. Он вбежал в круглосуточный магазин, и подозрительная группа ушла, постояв некоторое время перед магазином.
Во второй раз он был за рулем, и человек, ехавший в другой машине, велел ему остановиться для проверки документов. Он чуть не попался в ловушку, но, поняв, что это не полиция, убежал, крича о помощи. Одному из нападавших удалось схватить одну из его цепей, но О Нгок Тууну тоже удалось схватить ее, поэтому вор сбежал только с кулоном. Но, несмотря на подобные инциденты, Туун говорит, что нанимает телохранителей для защиты, только когда уезжает из города, потому что все в Хошимине знают его и его стиль.
Увлечение вьетнамцев золотом хорошо известно во всем мире. В этой стране можно найти немало колоритных персонажей, которые любят щеголять своими многочисленными золотыми драгоценностями. Так, один помешанный на золоте вьетнамский бизнесмен носил на себе 13 килограммов золота, а у другого вьетнамца даже машина была покрыта золотом.
Во второй раз он был за рулем, и человек, ехавший в другой машине, велел ему остановиться для проверки документов. Он чуть не попался в ловушку, но, поняв, что это не полиция, убежал, крича о помощи. Одному из нападавших удалось схватить одну из его цепей, но О Нгок Тууну тоже удалось схватить ее, поэтому вор сбежал только с кулоном. Но, несмотря на подобные инциденты, Туун говорит, что нанимает телохранителей для защиты, только когда уезжает из города, потому что все в Хошимине знают его и его стиль.
Увлечение вьетнамцев золотом хорошо известно во всем мире. В этой стране можно найти немало колоритных персонажей, которые любят щеголять своими многочисленными золотыми драгоценностями. Так, один помешанный на золоте вьетнамский бизнесмен носил на себе 13 килограммов золота, а у другого вьетнамца даже машина была покрыта золотом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так что вполне вероятно, что золото в украшениях есть, вопрос много ли. В своё время наши туристы из Турции и Египта привозили "золотые" украшения, потом удивлялись качеству.