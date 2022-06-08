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Вьетнамский продавец фастфуда ослепляет покупателей золотым убранством

Вьетнамский продавец фастфуда ослепляет покупателей золотым убранством

Автор:
08 июня 2022 12:48
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вьетнам   О Нгок Туун   драгоценности   золото   одна но пламенная страсть   странные люди   удивительное рядом   украшения   
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Вьетнамский владелец киоска с уличной едой прославился своим увлечением золотыми украшениями. Каждый день он ходит по Хошимину с 5 килограммами золота на теле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   О Нгок Туун   драгоценности   золото   одна но пламенная страсть   странные люди   удивительное рядом   украшения   
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2  комментария
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Б.Касторский 42 минуты назад
Тут всё интересно. Например, в некоторых странах есть 300 проба, у нас она даже за золото не считается. Или наша 585 во многих странах не ценится, считается что 750 минимальная.
Так что вполне вероятно, что золото в украшениях есть, вопрос много ли. В своё время наши туристы из Турции и Египта привозили "золотые" украшения, потом удивлялись качеству.
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sapér Vodička Полчаса назад
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