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Врачи вместе с саперами спасли пациента от застрявшей в нем гранаты

Врачи вместе с саперами спасли пациента от застрявшей в нем гранаты (3 фото)

Автор:
05 декабря 2021 09:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: больница   военная операция   граната   и такое бывает   история   ну вы даете!   странные люди   удивительное рядом   
324
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Врачам отделения неотложной помощи в госпитале города Глостера пришлось вызвать на помощь саперов, когда в отделение поступил пациент с гранатой времен Второй мировой, застрявшей в прямой кишке. По словам пострадавшего, он "поскользнулся и упал" на нее во время уборки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: больница   военная операция   граната   и такое бывает   история   ну вы даете!   странные люди   удивительное рядом   
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11  комментариев
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5k
hhwost 40 минут назад
по рассказам хирургов, что только не приходится вынимать из жоп пациентов. и все они "подскользнулись и упали"
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14k
Сергей 5 минут назад
Свинец для пробития танковой брони? Серьёзно?
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224
ЛикБез 10 минут назад
Упал?
На гранату?
Голым?
Нужно было просто дёрнуть за яйцо, ой, за кольцо...
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7k
Мистер Фикс Полчаса назад
Уже не знают, как извратится...
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286
Юденич Полчаса назад
Баловник однако.
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19k
KOSTELLO 41 минуту назад
Зажигательные удовольствия…..
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47
Konstantin Kapanadze 53 минуты назад
Силиконовые снаряды же продаются легально, любого калибра. дибил
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4k
livaneth 57 минут назад
У Кольта мушку спилил. У гранаты не догадался
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13k
aalexey3 58 минут назад
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520
Mixan 59 минут назад
Извращенцы !!!! ха ха ха ...
У нас таких случаев извлечение из раны (а не из задницы) неразорвавшихся боеприпасов ,было не мало во время боевых действий в Афгане ..Хирурги саперов не дожидались ,на свой страх и риск изымали из ран всякие заряды РПГ,из подствольников ..Спасали жизни!
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