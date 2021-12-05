Врачи вместе с саперами спасли пациента от застрявшей в нем гранаты

Источник в больнице сообщил журналистам: «Этот парень сказал, что нашел снаряд, когда убирал свои вещи. Он сказал, что положил его на пол, затем поскользнулся и упал на него - и он попал ему в задницу.

Он испытывал сильную боль. Вроде бы, он коллекционировал военные сувениры».

В госпиталь были вызваны полиция и армейские саперы.

«Это был крупный кусок свинца, предназначенный для пробивания брони танка, - рассказали в госпитале. - По сути, это был инертный кусок металла, поэтому опасности для жизни не было, по крайней мере, для кого-либо еще».

Представитель больницы подтвердил, что соблюдались «соответствующие протоколы безопасности» и не было никаких рисков для персонала, пациентов или посетителей. Представители министерства обороны добавили, что они прислали группу саперов по запросу местной полиции.