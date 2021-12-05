Врачи вместе с саперами спасли пациента от застрявшей в нем гранаты

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Врачам отделения неотложной помощи в госпитале города Глостера пришлось вызвать на помощь саперов, когда в отделение поступил пациент с гранатой времен Второй мировой, застрявшей в прямой кишке. По словам пострадавшего, он "поскользнулся и упал" на нее во время уборки.
Группу саперов срочно вызвали в госпиталь для помощи пациенту, в прямую кишку которого попала противотанковая граната времен Второй мировой войны. Медики обратились за помощью к специалистам после того, как мужчина поступил в отделение неотложной помощи Королевского госпиталя Глостершира в Глостере. По его словам, сам он не смог удалить 57-мм снаряд. Он сообщил, что коллекционирует предметы времен войны, и что бронебойный боеприпас - из его личного арсенала. По его словам, взрывное устройство застряло в нем после того, как он споткнулся и упал на него.
Источник в больнице сообщил журналистам: «Этот парень сказал, что нашел снаряд, когда убирал свои вещи. Он сказал, что положил его на пол, затем поскользнулся и упал на него - и он попал ему в задницу.
Он испытывал сильную боль. Вроде бы, он коллекционировал военные сувениры».
В госпиталь были вызваны полиция и армейские саперы.
«Это был крупный кусок свинца, предназначенный для пробивания брони танка, - рассказали в госпитале. - По сути, это был инертный кусок металла, поэтому опасности для жизни не было, по крайней мере, для кого-либо еще».
Представитель больницы подтвердил, что соблюдались «соответствующие протоколы безопасности» и не было никаких рисков для персонала, пациентов или посетителей. Представители министерства обороны добавили, что они прислали группу саперов по запросу местной полиции.
Он испытывал сильную боль. Вроде бы, он коллекционировал военные сувениры».
В госпиталь были вызваны полиция и армейские саперы.
«Это был крупный кусок свинца, предназначенный для пробивания брони танка, - рассказали в госпитале. - По сути, это был инертный кусок металла, поэтому опасности для жизни не было, по крайней мере, для кого-либо еще».
Представитель больницы подтвердил, что соблюдались «соответствующие протоколы безопасности» и не было никаких рисков для персонала, пациентов или посетителей. Представители министерства обороны добавили, что они прислали группу саперов по запросу местной полиции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: больница военная операция граната и такое бывает история ну вы даете! странные люди удивительное рядом
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На гранату?
Голым?
Нужно было просто дёрнуть за яйцо, ой, за кольцо...
У нас таких случаев извлечение из раны (а не из задницы) неразорвавшихся боеприпасов ,было не мало во время боевых действий в Афгане ..Хирурги саперов не дожидались ,на свой страх и риск изымали из ран всякие заряды РПГ,из подствольников ..Спасали жизни!