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Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой

Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой

Автор:
27 апреля 2022 11:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Анастасия Покрещук   ну вы даете!   пластика   пластическая хирургия   скулы   странные люди   удивительное рядом   
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Анастасия Покрещук претендует на звание женщины с самыми большими в мире скулами. По ее признанию, она уже сама не помнит, сколько раз ей вводили филлеры. Но она не останавливается и планирует еще более экстремальные операции.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Анастасия Покрещук   ну вы даете!   пластика   пластическая хирургия   скулы   странные люди   удивительное рядом   
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21  комментарий
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13k
FatZilla 2 часа назад
Нормальная баба была... на мой вкус даже симпатичная. Ну а то, что получилось, даже обсуждать, по-моему, незачем.
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1k
narim Минуту назад
если филлеры это сказанное по другому "йух",то предложение "она уже сама не помнит, сколько раз ей вводили филлеры" заиграет новыми красками!))))
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65
Alexander 14 минут назад
Что до операций страшная, а так после вообще пзлц
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32k
Aleks 22 минуты назад
Красотка? Автор хоть бы в кавычки взял... Называй вещи своими именами, Скуластое у.ебище.
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34k
Mamin Sibiriak 22 минуты назад
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2k
Старожил Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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38k
Aleksandr Полчаса назад
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1k
Andrey Полчаса назад
жопу на рожу пересадила...
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933
Duke_kir 43 минуты назад
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77
александр к 46 минут назад
Пля, придётся ночью горшок рядом ставить...не дай Бог приснится!
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7k
Завтра всё изменится! 47 минут назад
Немного свело скулы при просмотре фотографий.
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519
Владимир 48 минут назад
шайба
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4k
Феликс Дзержинский 49 минут назад
Пускайте газ.
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117
И Ш 54 минуты назад
Премию Дарвина ей!
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3k
Хрюн 59 минут назад
Сожгите ЭТО ! Пока оно не начало размножаться !
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2k
Pill Час назад
Писец. Полный
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38
nikad Час назад
странность и ибанутость это совсем разные понятия
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7k
Trenzel2003 Час назад
И когда начнут вкладывать мозги? Многим бы не повредила сия операция, по причине отсутствия своего мозга.
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6k
Алексей Час назад
Если это "красотко" то это автор поста:
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5k
Roman 2 часа назад
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23k
Юрий 2 часа назад
"Скуластая красотка" - ????
И кто ж "это" в красотки определил? И до операции красоткой не назвать. А уж после - только страхолюдиной.
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