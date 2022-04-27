Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой

Нынешний внешний вид модели вызывает противоположные мнения. Некоторые фанаты называют ее «сексуальной», но большинство людей считают, что она зашла слишком далеко в своем увлечении пластическими вмешательствами. Сама Анастасия намного больше довольна своей внешностью сегодня, поскольку считает свою естественную внешность «уродливой». Анастасия счастлива, что отказалась от естественности в пользу экстремального образа – и ей все равно, что думают люди. «После инъекций, увидев, как изменились мои щеки и скулы, я влюбилась в них, — признается она. - Я понимаю, что другие считают меня странной, но мне все равно».