Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой

1044
6
Анастасия Покрещук претендует на звание женщины с самыми большими в мире скулами. По ее признанию, она уже сама не помнит, сколько раз ей вводили филлеры. Но она не останавливается и планирует еще более экстремальные операции.
На своей странице в соцсетях 33-летняя украинская модель показала, как проходила ее пластическая операция, своим 82 500 подписчикам. Она слегка поморщилась, когда косметолог воткнул ей в лицо маленькую иголку. Анастасия была в восторге от конечного результата. Но филлеры для лица — не единственная процедура, которую проходила Анастасия. Она стала завсегдатаем у косметолога и начала регулярно проходить косметические процедуры с 26 лет. За эти годы она потратила 1800 долларов на инъекции, c помощью которых и обзавелась выдающимися во всех отношениях скулами.
×
×
Фанатка пластики также прошла через уколы ботокса в лоб. Она вставила виниры, наполнители для губ, сделала корректировку уголков рта, переделала грудь и сделала липосакцию, чтобы перенаправить жир на ягодицы.
Последние несколько месяцев Анастасия активно делала массаж ягодиц, чтобы похудеть, используя специальный жиросжигательный крем.
Нынешний внешний вид модели вызывает противоположные мнения. Некоторые фанаты называют ее «сексуальной», но большинство людей считают, что она зашла слишком далеко в своем увлечении пластическими вмешательствами. Сама Анастасия намного больше довольна своей внешностью сегодня, поскольку считает свою естественную внешность «уродливой». Анастасия счастлива, что отказалась от естественности в пользу экстремального образа – и ей все равно, что думают люди. «После инъекций, увидев, как изменились мои щеки и скулы, я влюбилась в них, — признается она. - Я понимаю, что другие считают меня странной, но мне все равно».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Врачи вместе с саперами спасли пациента от застрявшей в нем гранаты
- Премия за самые дурацкие научные открытия объявила победителей
- Слабоумие и отвага - это про них!
- Морозоустойчивые гости на китайской свадьбе
- Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии
Метки: Анастасия Покрещук ну вы даете! пластика пластическая хирургия скулы странные люди удивительное рядом
Новости партнёров