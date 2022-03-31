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Китаец 14 лет прожил в аэропорту назло родным

Китаец 14 лет прожил в аэропорту назло родным (3 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Вей Цзянго   Китай   Терминал   беглец   жить в аэропорту   история   ну вы дяёте!   странные люди   удивительное рядом   
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14 лет провел в аэропорту китаец Вей Цзянго. Таким оригинальным образом он скрылся от родных, которые запрещали ему пить и курить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вей Цзянго   Китай   Терминал   беглец   жить в аэропорту   история   ну вы дяёте!   странные люди   удивительное рядом   
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Бодан Бачевский Полчаса назад
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