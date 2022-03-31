Китаец 14 лет прожил в аэропорту назло родным

«Я не могу вернуться домой, потому что у меня там нет свободы, — говорит Вэй Цзяньго. - Моя семья сказала мне, что если я хочу остаться, я должен бросить курить и пить. Если бы я не смог этого сделать, я должен был отдавать им все свое ежемесячное государственное пособие в размере 1000 юаней (157 долларов США). Но как тогда мне купить сигареты и алкоголь?»

Вэй говорит, что всегда может вернуться домой - просто не хочет. На самом деле, полиция и охрана несколько раз за эти годы доставляли его домой в поселение Ванцзин, но он всегда возвращается. Современные удобства и оборудование аэропорта обеспечивают его всем, что ему нужно, и он может заниматься тем, что ему нравится, не подвергаясь придиркам со стороны своей строгой семьи.