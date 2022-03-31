Китаец 14 лет прожил в аэропорту назло родным

332
3
1
14 лет провел в аэропорту китаец Вей Цзянго. Таким оригинальным образом он скрылся от родных, которые запрещали ему пить и курить.
Китаец уже 14 лет живет в пекинском столичном международном аэропорту, чтобы курить сигареты и употреблять алкоголь, не выслушивая каждый раз нотации со стороны домашних..
Помните культовый фильм «Терминал», где Том Хэнкс играет человека, застрявшего в аэропорту на несколько лет из-за политического переворота в его родной стране, в результате которого его паспорт стал недействительным? Что ж, его история лишь на первый взгляд похожа на историю китайца, который живет в аэропорту уже более 14 лет по собственной воле. Потеряв работу в возрасте 40 лет, Вэй Цзяньго впал в такую депрессию, что целыми днями только пил алкоголь и курил сигареты. Его семье это не понравилось, и они сказали ему, что он должен отказаться от двух своих самых больших удовольствий в жизни, если он хочет продолжать жить в семейном доме. Он не мог этого сделать, поэтому просто переехал в пекинский аэропорт.
Помните культовый фильм «Терминал», где Том Хэнкс играет человека, застрявшего в аэропорту на несколько лет из-за политического переворота в его родной стране, в результате которого его паспорт стал недействительным? Что ж, его история лишь на первый взгляд похожа на историю китайца, который живет в аэропорту уже более 14 лет по собственной воле. Потеряв работу в возрасте 40 лет, Вэй Цзяньго впал в такую депрессию, что целыми днями только пил алкоголь и курил сигареты. Его семье это не понравилось, и они сказали ему, что он должен отказаться от двух своих самых больших удовольствий в жизни, если он хочет продолжать жить в семейном доме. Он не мог этого сделать, поэтому просто переехал в пекинский аэропорт.
«Я не могу вернуться домой, потому что у меня там нет свободы, — говорит Вэй Цзяньго. - Моя семья сказала мне, что если я хочу остаться, я должен бросить курить и пить. Если бы я не смог этого сделать, я должен был отдавать им все свое ежемесячное государственное пособие в размере 1000 юаней (157 долларов США). Но как тогда мне купить сигареты и алкоголь?»
Вэй говорит, что всегда может вернуться домой - просто не хочет. На самом деле, полиция и охрана несколько раз за эти годы доставляли его домой в поселение Ванцзин, но он всегда возвращается. Современные удобства и оборудование аэропорта обеспечивают его всем, что ему нужно, и он может заниматься тем, что ему нравится, не подвергаясь придиркам со стороны своей строгой семьи.
Вэй говорит, что всегда может вернуться домой - просто не хочет. На самом деле, полиция и охрана несколько раз за эти годы доставляли его домой в поселение Ванцзин, но он всегда возвращается. Современные удобства и оборудование аэропорта обеспечивают его всем, что ему нужно, и он может заниматься тем, что ему нравится, не подвергаясь придиркам со стороны своей строгой семьи.
Безработный мужчина, которому уже за 60, использует электрическую плитку, чтобы готовить еду прямо в терминале аэропорта, а иногда покупает приготовленное в одном из многочисленных ресторанов, которые, по его словам, предлагают хороший выбор блюд по низким ценам, и по качеству сравнимы с центральным Пекином.
Вэй Цзяньго хранит свою кухонную посуду, одеяла и одежду в паре чемоданов и утверждает, что больше ему ничего не нужно. А если ему что-нибудь понадобится, он просто выйдет и купит то, что ему нужно, прежде чем вернуться в свой второй дом. Пока у него есть свобода делать все, что он хочет, и не подвергаться критике со стороны домашних, он вполне счастлив.
Вэй Цзяньго хранит свою кухонную посуду, одеяла и одежду в паре чемоданов и утверждает, что больше ему ничего не нужно. А если ему что-нибудь понадобится, он просто выйдет и купит то, что ему нужно, прежде чем вернуться в свой второй дом. Пока у него есть свобода делать все, что он хочет, и не подвергаться критике со стороны домашних, он вполне счастлив.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- 5 любопытных историй из разных стран и эпох
- Темная сторона «Макдоналдса»: эксплуатация детей и другие неприятные истории с участием известного фаст-фуда
- Неразгаданные загадки живописи: картины с самыми необычными историями
- Что вы могли не знать о снеговике
Метки: Вей Цзянго Китай Терминал беглец жить в аэропорту история ну вы дяёте! странные люди удивительное рядом
11
Понравилось11
Новости партнёров