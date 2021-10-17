Впечатляющие ошибки строителей

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Работа строителя требует аккуратности и внимания к деталям. Но не всем строителям это удается.
"От писсуара отлично виден холл, а значит, из холла тоже отлично виден тот, кто стоит у писсуара"
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Заказчик: "Я хочу плавный выключатель света, которым можно управлять лежа". Прораб: "Я вас понял!"
Точно в цель!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Длинный, потому, что крыльцо высокое. Но не круче 7 градусов - всё по правилам.
С поворотами, чтобы на дорогу не заходил.
Нет денег на специальный подъёмник - довольствуйтесь пандусом. Он, кстати, с площадками - можно остановиться и отдохнуть.
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А там точно дверей нет?