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Впечатляющие ошибки строителей

Впечатляющие ошибки строителей (30 фото + 2 гиф)

Автор:
17 октября 2021 18:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   и так бывает   смешно   странные люди   строители   строительство   удивительное рядом   
1952
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Работа строителя требует аккуратности и внимания к деталям. Но не всем строителям это удается.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   и так бывает   смешно   странные люди   строители   строительство   удивительное рядом   
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5  комментариев
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8k
Izrin Maria Час назад
А чем не угодил вам пандус, который вы назвали "лабиринт"?
Длинный, потому, что крыльцо высокое. Но не круче 7 градусов - всё по правилам.
С поворотами, чтобы на дорогу не заходил.
Нет денег на специальный подъёмник - довольствуйтесь пандусом. Он, кстати, с площадками - можно остановиться и отдохнуть.
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64k
Viktor 16 минут назад
А это даже очень неплохо, прикольно я бы сказал!

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959
Палыч 23 минуты назад
из холла тоже отлично виден тот, кто стоит у писсуара ©
=========
А там точно дверей нет?
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305
Мы Ул Час назад
так-то пост говно...
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9k
ScorpionDS Час назад
Такое часто бывает, рассказывала знакомая из аптеки, где также сделано, по правилам пандус нужен, но при этом заступать за определенную территорию нельзя, потому вот так выкручиваются.
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