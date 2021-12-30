Морозоустойчивые гости на китайской свадьбе

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Интернет обошла видеосъемка свадьбы, прошедшей в городе Пинлян китайской провинции Ганьсу, где гости наслаждаются закусками и напитками под сильным снегопадом - и, кажется, это никого не смущает.
В сети появилось видео со свадьбы, прошедшей в конце декабря в центральном Китае, где гости наслаждаются застольем под густым снегопадом. На улице явно минусовая температура, и снег все усиливается, но это не мешает гостям наслаждаться ужином.
Как рассказали очевидцы, в городе Пинлян провинции Ганьсу, где была сделана видеозапись, температура в эти дни доходила до -9. Но это явно не мешает гостям, хотя среди них есть даже несовершеннолетние дети.
Как рассказал позднее журналистам один из гостей по имени мистер Ма, мероприятие было заказано сильно заранее, и, когда стало известно о плохой погоде, уже невозможно было изменить или отменить заказ. Однако, в итоге, погода не помешала гостям погулять и развлечься, и на свадьбе царила веселая и радостная атмосфера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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PS По характерным шапочкам можно догадаться, что это китайские мусульмане, уйгуры.