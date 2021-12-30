Морозоустойчивые гости на китайской свадьбе

Как рассказал позднее журналистам один из гостей по имени мистер Ма, мероприятие было заказано сильно заранее, и, когда стало известно о плохой погоде, уже невозможно было изменить или отменить заказ. Однако, в итоге, погода не помешала гостям погулять и развлечься, и на свадьбе царила веселая и радостная атмосфера.