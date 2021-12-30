FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 236 постов • 41 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Морозоустойчивые гости на китайской свадьбе

Морозоустойчивые гости на китайской свадьбе (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 09:11
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Ганьсу   Китай   Пинлян   и так бывает   ну вы даете!   свадьба   странные люди   удивительное рядом   
1344
4
1
Интернет обошла видеосъемка свадьбы, прошедшей в городе Пинлян китайской провинции Ганьсу, где гости наслаждаются закусками и напитками под сильным снегопадом - и, кажется, это никого не смущает.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Ганьсу   Китай   Пинлян   и так бывает   ну вы даете!   свадьба   странные люди   удивительное рядом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
dima423 3 часа назад
по моему лучше вдесятером в тепле чем такой толпой на морозе))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
Elena Ki Час назад
Да уж, видно - веселье так и прет.
PS По характерным шапочкам можно догадаться, что это китайские мусульмане, уйгуры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото) Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото) Слабоумие и отвага - это про них! Слабоумие и отвага - это про них! Впечатляющие ошибки строителей Впечатляющие ошибки строителей 30+ фотографий, доказывающих, что бразильцы - отличные ребята! 30+ фотографий, доказывающих, что бразильцы - отличные ребята! Премия за самые дурацкие научные открытия объявила победителей Премия за самые дурацкие научные открытия объявила победителей 30+ фотографий, доказывающих, что наш мир - удивительное место 30+ фотографий, доказывающих, что наш мир - удивительное место
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33224



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
0
0
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин
0
38
Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин
Набирающие популярность в сообществах
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
0
13
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
Почему власти на 19 лет запретили одну из величайших песен о Великой Отечественной войне
0
11
Почему власти на 19 лет запретили одну из величайших песен о Великой Отечественной войне
На изучение зла и ада потратили 742 тысячи
На изучение зла и ада потратили 742 тысячи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовы к праздникам?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#прикол#Ynews#история#приколы#Россия#дтп#сша#криминал
#Юмор#ватермарк#факты#новый год#в мире#картинки#аварии#позитив#авто аварии#настроение
#интересно#животные#кино#подборка#интересное#страны#автомобили#смешные#город#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться