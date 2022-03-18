Уоллис Симпсон: похитительница королевских сердец и бриллиантов

Свекровь новоиспечённую родственницу, мягко говоря, недолюбливала: несколько браков, запутанная жизненная история, навсегда потерянный сын. Супруга короля Георга VI Елизавета тоже не лучилась счастьем по поводу постепенного опустошения королевской сокровищницы.

Так что же случилось на самом деле? Есть несколько версий:

- к делу был причастен сам Эдуард, который после отречения забрал фамильные драгоценности из сейфа и вывез из страны;

- Уоллис постаралась сама и забрала понравившиеся вещи из сокровищницы, к которой у неё мог быть доступ;

- женщина просто присвоила (то бишь украла) вещи из сейфа королевы Марии, который располагался в особняке Мальборо-Хаус.