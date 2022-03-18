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Уоллис Симпсон: похитительница королевских сердец и бриллиантов

Уоллис Симпсон: похитительница королевских сердец и бриллиантов (7 фото)

Автор:
18 марта 2022 10:36
Сообщество : Истории
Метки: Великобритания   Уоллис Симпсон   Эдуард VIII   драгоценности   король   отречение   супруга   украшения   
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1936 год был ознаменован для тихой чопорной Великобритании грандиозным скандалом: король отрёкся от престола, заявив, что собирается устраивать личную жизнь.

И не просто связать себя узами брака: Эдуард VIII выбрал в жёны мало того что американку, так еще и успевшую дважды сходить замуж. Король, конечно, не был для своих подданных прям уж пределом мечтаний. Правил недолго, показать себя особо не успел. Но как глава англиканской церкви, жениться на разведенной католичке он не смог бы.


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После отречения от короны мужчина покинул родную страну, уехал во Францию и женился на Уоллис Симпсон. Помимо щедрого содержания пара получила титул герцога и герцогини Виндзорских.


У новоиспечённой герцогини было немало увлечений. Но истинной любовью её жизни был не муж, и не милые собачки мопсики, а драгоценности и украшения.


В 1986 году Уоллис ушла из жизни. И коллекционеры всех мастей сделали охотничью стойку: наследие женщины должно было попасть на аукцион Sothbey’s. Правда, в соответствии с волей покойной, драгоценности должны были быть рассортированы: она не хотела, чтобы сделанные специально для неё и преподнесённые Эдуардом носил кто-то ещё.


Шикарные комплекты новоиспечённая герцогиня начала носить вскоре после свадьбы. Казалось бы, объяснить их происхождение просто: мужчина был богат и не жалел для любимой ничего. Но потом начали появляться слухи, что некоторые гарнитуры имеют прямое отношение к королеве Марии Текской – бабушке  ныне царствующей королевы Елизаветы II.


Свекровь новоиспечённую родственницу, мягко говоря, недолюбливала: несколько браков, запутанная жизненная история, навсегда потерянный сын. Супруга короля Георга VI Елизавета тоже не лучилась счастьем по поводу постепенного опустошения королевской сокровищницы.

Так что же случилось на самом деле? Есть несколько версий:

- к делу был причастен сам Эдуард, который после отречения забрал фамильные драгоценности из сейфа и вывез из страны;

- Уоллис постаралась сама и забрала понравившиеся вещи из сокровищницы, к которой у неё мог быть доступ;

- женщина просто присвоила (то бишь украла) вещи из сейфа королевы Марии, который располагался в особняке Мальборо-Хаус.


Сам герцог официально подтверждал факт вывоза драгоценностей, но указывал гораздо меньшую стоимость, всего 20 тысяч фунтов. В перечень увезенных вещей попали броши, браслеты, кольца, серьги, колье. Но даже при наличии подробных описаний и фото обозначенные изделия на Уоллис ни разу не были замечены. Впрочем, женщина любила переделывать украшения под себя, в соответствии с личным вкусом. Поэтому ювелирка вполне могла изменить свой облик до неузнаваемости.

А как вы считаете, какой на самом деле была судьба украшений королевской семьи?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Уоллис Симпсон   Эдуард VIII   драгоценности   король   отречение   супруга   украшения   
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