FISHKINET
Сообщество Юмор 13206 постов • 2756 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Слабоумие и отвага - это про них!

Слабоумие и отвага - это про них! (22 фото)

Автор:
14 ноября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не по регламенту   ну вы даете!   смещно   странные люди   техника безопасности   удивительное рядом   
6941
22
Этим людям неведом страх - равно как и правила техники безопасности.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   не по регламенту   ну вы даете!   смещно   странные люди   техника безопасности   удивительное рядом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Cornho 2 часа назад
"Нам кузов не нужен, нам смелости хватит"

О чём это вообще? Какой кузов?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
797
Миша Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
ivan Час назад
И куда же должны полететь искры? Может ТС нам подскажет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Доехал нормально Час назад
Одной левой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Сергей K Доехал нормально 41 минуту назад
Там половина лестницы сверху, за парапетом. Она не стоит, она свисает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Zhora 2 часа назад
Надпись на туалете "ведёрко мёда" ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
338
Vovan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−12
2k
sedoisever 3 часа назад
Комментарий к фото
Не выбросить жалко дедов молоток, а не ходил на уроки труда в советской школе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться 30 картинок для поднятия настроения 30 картинок для поднятия настроения Как хорошо, что этих видов спорта больше не существует! Как хорошо, что этих видов спорта больше не существует! Мужская мода безумного года Мужская мода безумного года 24 веселые картинки, которые озадачат вас до крайности 24 веселые картинки, которые озадачат вас до крайности Казалось бы, что тут может пойти не так? Казалось бы, что тут может пойти не так?
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16336



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
У семьи в Москве мошенники украли все деньги
1
182
У семьи в Москве мошенники украли все деньги
Зачем морским минам нужны шипы?
0
149
Зачем морским минам нужны шипы?
Набирающие популярность в сообществах
Что такое «расизм» в современном понимании
1
49
Что такое «расизм» в современном понимании
Список дел настоящего мужика
0
14
Список дел настоящего мужика
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#СССР#люди#Москва#искусство#сша#подборка#еда#Ynews
#интересно#кино#животные#новости#Россия#картинки#фотографии#природа#сарказм#спорт
#фото#история#знаменитости#актеры#интересное#комментарии#познавательно#голливуд#прикольные#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться