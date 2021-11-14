Слабоумие и отвага - это про них!

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Этим людям неведом страх - равно как и правила техники безопасности.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор забавно не по регламенту ну вы даете! смещно странные люди техника безопасности удивительное рядом
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О чём это вообще? Какой кузов?
Гендерквир (дословно с английского "странный пол) - идентичность человека, выходящая за рамки бинарной гендерной системы а также других стереотипных представлений о биологическом поле человека, секусальности и гендере.
Небинарная гендерная идентичность (небинарный гендер) спектр гендерных идентичностей, отличных от бинарного мужского и женского гендера. Носители этой идентичности называются небинарными людьми или гендерквирами (англ. genderqueer, от гендер и квир). У небинарных людей идентичность может просто выходить за пределы традиционной бинарной гендерной системы, быть комбинацией мужского и женского гендера (бигендерность, тригендерность), являться плавающей, то есть изменчивой со временем (гендерфлюидность, от англ. fluidity «подвижность, изменчивость»), либо же полностью отсутствовать (агендерность)
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