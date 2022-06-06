14 доказательство того, что самые потешные фотографии у нас из детства

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Родители запечатляют каждый шаг своего ребенка. Особенно если в моменте происходило что-то забавное. Многие герои из нашей подборки еще не подросли, но мы уверены, что взрослые покажут им в будущем целый фотоальбом со снимками, которые захочется стереть из памяти. Но младенцы на них такие потешные!
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А у вас есть смешные фото из детства?
Источник:
АНТИФИШКИ
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