Пост о родителях и детях, в котором так много смысла и юмора

2539
16
Перед вами подборка удивительных ситуаций, которые произошли между родителями и их детьми. Друзья, берегите своих мам и пап - они у вас одни!
×
×
7. "Родители говорили мне с братом, чо у нас был еще один брат, который превратился в гриб. Потому что не хотел купаться. Они даже добавили его в семейный альбом"
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков
- Эпичные ситуации, из-за которых люди так и не решаются стать родителями
- Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
- 20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами
- 16 смекалистых мам, которым удалось обхитрить своих детей
Новости партнёров
Иначе конструкция не взлетит.
Белый окрас - ацетилен?