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Пост о родителях и детях, в котором так много смысла и юмора

Пост о родителях и детях, в котором так много смысла и юмора

Автор:
01 июня 2022 10:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   мама   папа   прикол   ребенок   родители   семья   смех   
2539
16
Перед вами подборка удивительных ситуаций, которые произошли между родителями и их детьми. Друзья, берегите своих мам и пап - они у вас одни!
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Источник:

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Метки: Юмор   дети   мама   папа   прикол   ребенок   родители   семья   смех   
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3  комментария
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doker Час назад
Действительно, непонятно. Баллон должен быть внизу, а ребёнок сверху.

Иначе конструкция не взлетит.
Белый окрас - ацетилен?


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Richard

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