16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось!

Все примерно представляют, какие кадры начинают выкладывать люди, как только у них появляются дети: умилительные портреты, смешные костюмчики и первые достижения.
Но есть и другие способы сообщить, что в семье однозначно есть ребёнок — и чтобы это показать, в кадре даже не обязательно появляться никаким мальчикам и девочкам, всё и так будет сразу понятно.
А, так вот, куда делся пульт!
Как дочка повесила свою пижаму на вешалку
Интересно, кто из моих детей это сделал
Угадайте, кто сегодня помогал мне собираться на работу
Монета, которую наш двухлетка опустил в шредер
Как выглядит педикюр от четырёхлетнего ребёнка
Ребёнок смог покрыть 100% ногтей лаком, а остальное сойдёт после душа. 10 из 10!
Что происходит с игрушкой после года в детской компании
Кое-кто приготовил мне завтрак!
Собака во время визита моей племянницы
Ребёнок решил «приготовить обед». Удачно, что не спалил весь дом
Как должны размещаться магниты на холодильнике: версия пятилетней племянницы
Дочка любит пробовать сливочное масло, пока я готовлю
Всё бы ничего, но в этот раз ей попался кусок мыла.
Вся суть родительства в одном фото
Почему бы не откусить немного туалетной бумаги
До сегодняшнего дня это кресло украшало чей-то дом. И наверное, там живут дети
Окей, кто знает, чем можно отмыть пульт?
В комментариях под этим фото советуют разобрать пульт и отмочить кнопочки в солёной воде. Кажется, опытные родители умеют буквально всё!
Источник:
АНТИФИШКИ
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