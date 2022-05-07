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16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось!

16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось!

Автор:
07 мая 2022 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   игры   прикол   родители   фото   
296
17

Все примерно представляют, какие кадры начинают выкладывать люди, как только у них появляются дети: умилительные портреты, смешные костюмчики и первые достижения.

Но есть и другие способы сообщить, что в семье однозначно есть ребёнок — и чтобы это показать, в кадре даже не обязательно появляться никаким мальчикам и девочкам, всё и так будет сразу понятно.


А, так вот, куда делся пульт!

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Как дочка повесила свою пижаму на вешалку

Интересно, кто из моих детей это сделал

Угадайте, кто сегодня помогал мне собираться на работу

Монета, которую наш двухлетка опустил в шредер

Как выглядит педикюр от четырёхлетнего ребёнка

Ребёнок смог покрыть 100% ногтей лаком, а остальное сойдёт после душа. 10 из 10!


Что происходит с игрушкой после года в детской компании

Кое-кто приготовил мне завтрак!

Собака во время визита моей племянницы

Ребёнок решил «приготовить обед». Удачно, что не спалил весь дом

Как должны размещаться магниты на холодильнике: версия пятилетней племянницы

Дочка любит пробовать сливочное масло, пока я готовлю

Всё бы ничего, но в этот раз ей попался кусок мыла.


Вся суть родительства в одном фото

Почему бы не откусить немного туалетной бумаги

До сегодняшнего дня это кресло украшало чей-то дом. И наверное, там живут дети

Окей, кто знает, чем можно отмыть пульт?

В комментариях под этим фото советуют разобрать пульт и отмочить кнопочки в солёной воде. Кажется, опытные родители умеют буквально всё!

Источник:

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Метки: Юмор   дети   забавно   игры   прикол   родители   фото   
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1  комментарий
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КАКАнгел 19 минут назад
пороть пороть и пороть. дети должны знать рамки и бояться их переступить.
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Anarasius

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