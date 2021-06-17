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18 ситуаций,&nbsp; когда детям их идеи казались гениальными, а родственники считали несколько иначе

18 ситуаций, когда детям их идеи казались гениальными, а родственники считали несколько иначе (19 фото)

Автор:
17 июня 2021 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   дети   подборка   прикол   родители   шалости   
746
19

Маленькие детки - маленькие бедки. Порой проделки малышей заставляют родителей хвататься за голову и забыть о спокойствии. Перед вами подборка случаев, когда детям их идеи казались гениальными, а вот родители и родственники считали несколько иначе.

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Метки: Юмор   в мире   дети   подборка   прикол   родители   шалости   
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15k
Денис Час назад
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Trenzel2003 3 минуты назад
Это не наши дети, а к примеру, американские.
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7k
Саша Смирнов 37 минут назад
Комментарий к фото
У маленьких детей нет самовосприятия со стороны. И если они не видят, то считают, что их тоже никто не видит.
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696
Злодей Час назад
Это нормально
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