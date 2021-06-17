Маленькие детки - маленькие бедки. Порой проделки малышей заставляют родителей хвататься за голову и забыть о спокойствии. Перед вами подборка случаев, когда детям их идеи казались гениальными, а вот родители и родственники считали несколько иначе.
Любой родитель знает, что если в комнате с ребёнком стало тихо, то там явно происходит что-то подозрительное и, возможно, непоправимое. Ведь те идеи малышей, которые им кажутся гениальными, для взрослых оказываются чуть ли не катастрофой. При этом некоторые детские преступления оказываются настолько неожиданными, что окружающие даже не знают, смеяться им или плакать. И даже фотографии, сделанные на месте происшествия, вызывают бурю самых разных эмоций.
1. Не лучшее место для купания
2. 9-летняя сестра решила сделать беспроводные наушники
3. Я отвернулась на 5 секунд
4. Он отказался от моей помощи при заказе еды, потому что он уже «большой мальчик»
Теперь он сидит злющий на заднем сиденье со своей булочкой с яйцом, халапеньо и маслинами. Это будет ему уроком.
5. Свежий бетон — не лучшее место для прогулок
6. Мы играли с ней в прятки. Это место, в котором она пряталась в первый, второй и третий раз
7. Когда я была маленькой, я сделала подставку для сковородок — на ней есть пластиковые бусины
8. Как быстро стать смурфиком без регистрации и смс
9. Мой брат сломал тюльпан и попытался это скрыть с помощью помидора
10. В детстве одним из моих хобби было крутиться вокруг себя, пока перед глазами всё не поплывёт
Это фото сделано после того, как я закружилась и выбила себе четыре передних зуба, врезавшись в кухонный стул.
11. Провода — не лучшая игрушка
Включила пылесос, 30 секунд спустя он внезапно выключился, и я услышала плачь. С детьми всё нормально.
12. Не все игры проходят бесследно
13. Кажется, подводная фотография парню не светит
14. Цвет Шрека
15. На вкус мыло оказалось не так приятно, как на запах
16. Ребёнок сделал рисунок на машине. Камнем
17. Кажется, в этом доме растёт маленький Саруман
18. Дети играли в строительство. Хорошо, что я проверил тапочек, прежде чем его надел
Источник:
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