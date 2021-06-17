Любой родитель знает, что если в комнате с ребёнком стало тихо, то там явно происходит что-то подозрительное и, возможно, непоправимое. Ведь те идеи малышей, которые им кажутся гениальными, для взрослых оказываются чуть ли не катастрофой. При этом некоторые детские преступления оказываются настолько неожиданными, что окружающие даже не знают, смеяться им или плакать. И даже фотографии, сделанные на месте происшествия, вызывают бурю самых разных эмоций.

1. Не лучшее место для купания