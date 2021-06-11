20 забавных причин детских истерик

Маленький дети всегда найдут повод для слёз. Родители со всего мира поделились забавными причинами истерик их дочерей и сыновей.
Жизнь с маленькими детьми в одном доме — это целая карусель из эмоций, ведь настроения малышей меняются как по щелчку пальцев. При этом почти невозможно предугадать, что вызовет у них улыбку, а что — целую истерику с валянием по полу и морем слёз. Уставшие родители относятся к таким всплескам эмоций с юмором и делятся забавными причинами детских истерик в соцсетях. Такой способ терапии не только помогает успокоиться, но и позволяет другим мамам и папам понять, что не только у них дома творится полный кавардак.
1. Кто-то расстроился, что ей не дали съесть бумажные полотенца…
2. Он хотел поиграть в снегу, поэтому мы пошли на улицу
3. Плачет, потому что у неё в волосах овощи
4. Не дала ему вбежать в ледяную воду в одежде
5. Сегодня я — плохая мать, потому что не дала ему съесть собачью еду
6. Я не дала ей своё пиво
7. У женщины в очереди были милые близняшки, но я не разрешила дочке забрать одного из них
8. Я плохая мать, потому что сменила один цветок на обоях iPad на другой
Дочка победила, после 5 минут её нытья я поменяла обои на старые.
9. Мэттью разозлился, потому что ему сказали, что зубные щётки нужны для зубов, а не для туалетов
10. Не разрешила ему играть в замёрзшей речке
11. Он хотел, чтобы кто-нибудь открыл упаковку с тарелками, поэтому я открыла упаковку с тарелками
12. Я сказала ей, что в ванной десерт есть нельзя
13. Я ужасная мать, потому что не дала дочке выиграть в каждой игре в крестики-нолики
14. Она хотела посидеть у меня на коленках, но не хотела, чтобы я её туда сажала
15. Она не хочет ехать на пляж
Мы и не собирались ехать на пляж. Я ничего не говорила о том, чтобы поехать на пляж. Скорее всего мы вообще сегодня из дома не выйдем, потому что на улице слишком холодно.
16. Я сказала ему, что он слишком маленький для того, чтобы водить машину
17. Не разрешила ему облизать грязную посуду из посудомойки
18. Я плохая мать, потому что снег слишком мокрый
19. Я сказала «Скажи «сыр»
20. Попросила его перестать жевать синий маркер
Источник:
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