20 забавных причин детских истерик

Жизнь с маленькими детьми в одном доме — это целая карусель из эмоций, ведь настроения малышей меняются как по щелчку пальцев. При этом почти невозможно предугадать, что вызовет у них улыбку, а что — целую истерику с валянием по полу и морем слёз. Уставшие родители относятся к таким всплескам эмоций с юмором и делятся забавными причинами детских истерик в соцсетях. Такой способ терапии не только помогает успокоиться, но и позволяет другим мамам и папам понять, что не только у них дома творится полный кавардак.

1. Кто-то расстроился, что ей не дали съесть бумажные полотенца…