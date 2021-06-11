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20 забавных причин детских истерик

20 забавных причин детских истерик (21 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: дети   истерика   люди   прикол   причина   родители   слезы   
157
21

Маленький дети всегда найдут повод для слёз. Родители со всего мира поделились забавными причинами истерик их дочерей и сыновей.

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Метки: дети   истерика   люди   прикол   причина   родители   слезы   
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Злодей 10 минут назад
Дети забавные. Лет до 5-6.
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Picard

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