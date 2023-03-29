Детские перлы, от которых взрослые выпадают в осадок

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Дети часто говорят то, что думают, и порой их мысли настолько глубокие, что взрослые выпадают в осадок. Мы собрали высказывания мальчиков и девочек разных возрастов, которыми поделились близкие.
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А что гениального говорили ваши дети?
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