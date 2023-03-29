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Детские перлы, от которых взрослые выпадают в осадок

Детские перлы, от которых взрослые выпадают в осадок

Автор:
29 марта 2023 10:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   воспитание   дети   дети жгут   дети и родители   детские перлы   ребенок выдал   сын сказал   
1792
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Дети часто говорят то, что думают, и порой их мысли настолько глубокие, что взрослые выпадают в осадок. Мы собрали высказывания мальчиков и девочек разных возрастов, которыми поделились близкие.

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А что гениального говорили ваши дети?


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Метки: Прикол   воспитание   дети   дети жгут   дети и родители   детские перлы   ребенок выдал   сын сказал   
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10  комментариев
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56k
alertol Час назад
Жизнь и правда лучше учит, но вот только процесс обучения сильно жёстче... И не всегда вовремя...
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4k
S__D 17 минут назад
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"Так отпустите вам же легче будет: Ну чего возиться, раз жизнь осудит! " ©
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4k
S__D 20 минут назад
Комментарий к фото
А вот зря смеётесь. Малозёмов недавно рассказывал про чебуреки, и оказывается, это сейчас самый выгодный вид бизнеса быстрого питания.
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54k
Олег Полчаса назад
кг/ам... сам придумал ?
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28k
Юрий 51 минуту назад
Кто такая Катя?
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1k
Злодей Час назад
Бред. Дети не мыслят образами взрослых. А тут все "детские высказывания" как будто взрослые люди.
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2k
ChePaev Час назад
Сын когда был маленький и не выговаривал еще правильно слова, однажды попросил включить ему мультик "Трое из Постакашино" - я упал под стол, гениально!))
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4k
Старичок Час назад
бедные дети
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