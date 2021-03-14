Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах

2498
16
Отдали ребенка в детский сад или школу? Готовьтесь, скоро из ваших глаз потечет кровь. Вы просто не представляете, какая вакханалия происходит в родительских чатах. Что тут говорить, лучше один раз это увидеть!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Чизбургер, стандарты, проникновение: как знакомятся девушки в интернете
- Эпичные ситуации, из-за которых люди так и не решаются стать родителями
- Крутые или смешные? Вечный спор среди интернет-пользователей
- Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах
- Замечания в школьных дневниках, которые ошарашили родителей
46
Понравилось46
Новости партнёров
Загрузка...
Судя по чатам, у нас две трети страны великие педагоги. Только не понятно, почему вас всех в школах то не хватает?