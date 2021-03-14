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Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах

Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах (16 фото)

Автор:
14 марта 2021 14:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   детский чат   прикол   родители   родительский чат   смех   школа   
2498
16
Отдали ребенка в детский сад или школу? Готовьтесь, скоро из ваших глаз потечет кровь. Вы просто не представляете, какая вакханалия происходит в родительских чатах. Что тут говорить, лучше один раз это увидеть!
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Метки: Юмор   дети   детский чат   прикол   родители   родительский чат   смех   школа   
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5k
Игорь Мочалов Час назад
Родительские чаты нужно запретить на законодательном уровне. Я много чего повидал в интернете со дня его основания в России, но когда мой ребенок в прошлом году пошел в первый класс и жена добавилась в группу Ватсапп... Первое ощущение-я в курятнике и со всех сторон кудахтанье. Вечное "что задали", "какие завтра уроки" и прочая дичь, которую в мое время каждый знал как Отче наш. Вечное обсуждение оценок, ай ай ай моему дитятку занизили оценку, ой ой ой, а почему на английском их говорить не учат?
Судя по чатам, у нас две трети страны великие педагоги. Только не понятно, почему вас всех в школах то не хватает?
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10k
Великий Кормчий 18 минут назад
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3k
tamin 48 минут назад
Меня исключили из родительского часа в саду, когда на выпускной в саду, вместо непонятных историй, предложил на природе взять ящик коньяка и шашлыка и качественно отметить выпускной. А детям нанять аниматора с развлечения и...план был одобрен отцам, но зарублен женщинами. Ну и заодно они забанили меня
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3k
aleksei tamin Полчаса назад
Ящик коньяка это круто, если бутылка более менее нормального 3000 К стоит, то 12 бутылок это уже 36000 К, еще шашлык, нормальный такой выпускной получается, под 50К
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3k
tamin aleksei 17 минут назад
Не совсем. Например торос вполне нормальное бренди за вменяемые деньги. Около 2 вроде. Всего около 50 человек(по 2 родителя пусть будет). Семей 25. Вот и считай с семьи по 5к вполне нормально. 75рублей должно хватить.
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2k
Дмитрий ! Час назад
Добавили(пришлось), [мат]л, написал им, что о них думаю, покинул группу.
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2k
Дмитрий ! Час назад
Написал, что ел рыбный суп, а скрипт посчитал, что это мат.
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1k
rezus_44 Дмитрий ! 57 минут назад
суп наверное не очень был ))))
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7k
Cornho rezus_44 Полчаса назад
Не очень рыбный.
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