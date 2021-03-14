Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах

Отдали ребенка в детский сад или школу? Готовьтесь, скоро из ваших глаз потечет кровь. Вы просто не представляете, какая вакханалия происходит в родительских чатах. Что тут говорить, лучше один раз это увидеть!

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1. Чайлдфри, одумайтесь 0 Источник:

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2. И в номинации "Ну, тупые" побеждает... 0 Источник:

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4. Ох уж эта родительская непосредственность 0 Источник:

5. Когда ты просто ВУЖАСИ 0 Источник:

6. И смех и грех 0 Источник:

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8. Холодное оружие, сбыт мармелада... а что обсуждают в ваших родительских чатах? 0 Источник:

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10. Итак, перед вами основная цель этих чатов 0 Источник:

11. Папы - это здорово 0 Источник:

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13. Немного о взаимопомощи 0 Источник:

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