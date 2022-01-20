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Комиксы от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и веселье родительства

Комиксы от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и веселье родительства (19 фото)

Автор:
20 января 2022 12:19
Сообщество : Комиксы
Метки: Мария Горбунова   Юмор   дети   забавно   комикс   прикол   родители   
946
19

Мария Горбунова c юмором рассказывает о всех сложностях многодетной мамы. И получается у неё это красочно и весело!

Быть мамой — дело тяжёлое, а если уж количество детей в семье достигло трёх, то тут любая заслужит звание героини. Художница Мария Горбунова успевает не только жонглировать всеми своими малышами и делать домашние дела, но ещё и находит время на рисование.


Ожидание и реальность

×
×

В глазах родителей

Соседи только и ждут удобного момента

Доброе утро!

Тактика общения с детьми

Не у всех есть парикмахерская жилка

Передача одежды по наследству

Два разных подхода

Мира уже успела заработать себе пару дырок в зубах к своим пяти годам и знает, как важно тщательно чистить зубы, Юра же постоянно пытается обвести нас вокруг пальца.
-Юра, ты почистил зубы?
-Да, ещё вчера.


До и после

Детская зубная паста очень быстро кончается, и это никак не связано с чистотой детских зубов. Зато, как говорит мой муж, можно обходиться без завтраков.


Что происходит у соседей

А размер не указывали!

Появление в семье по версии сестры

Разница в подходах

Спортзал после такого уже не нужен

В этом мире есть вид спорта, который так и не включили в олимпийскую программу.


Облом

Вечная борьба братьев и сестёр

Не знаю!

Эта жизнь осталась в прошлом

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Метки: Мария Горбунова   Юмор   дети   забавно   комикс   прикол   родители   
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Bartello Полчаса назад
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Наталья 10 минут назад
последняя, прям, жиза
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