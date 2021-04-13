С помощью мема родители напомнили детям об уборке в доме

Известный мем «Are You Kidding Me?» появился ещё в 2010 году, и, возможно, время его популярности осталось позади. Однако он так точно передаёт настроение родителей в их борьбе с детьми за соблюдение чистоты, что теперь его определённо ждёт вторая волна успеха!

Многие родители уже успели оценить юмористический подход к извечной проблеме отцов и детей

Потрясная идея! Мне несомненно нужно её опробовать!

Не уверена, что это сработает с моими детьми, но я обязательно сделаю это хотя бы смеха ради!

Думаю, этот прикол так понравится моим детям, что они будут мусорить ещё больше, чтобы я как можно чаще оставляла записочки с мемом.

Шутки шутками, но смеем надеяться, что кому-то этот подход и правда сумеет помочь. А что на этот счёт думаете вы?