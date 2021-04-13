С помощью мема родители напомнили детям об уборке в доме

Сообщество для родителей под названием «Mum Junkie» поделилось на своей странице в Фейсбуке новым способом показать детям своё недовольство их проделками даже не открывая рта.
Теперь отчитывать детей стало намного проще
Известный мем «Are You Kidding Me?» появился ещё в 2010 году, и, возможно, время его популярности осталось позади. Однако он так точно передаёт настроение родителей в их борьбе с детьми за соблюдение чистоты, что теперь его определённо ждёт вторая волна успеха!
Многие родители уже успели оценить юмористический подход к извечной проблеме отцов и детей
Потрясная идея! Мне несомненно нужно её опробовать!
Не уверена, что это сработает с моими детьми, но я обязательно сделаю это хотя бы смеха ради!
Думаю, этот прикол так понравится моим детям, что они будут мусорить ещё больше, чтобы я как можно чаще оставляла записочки с мемом.
Шутки шутками, но смеем надеяться, что кому-то этот подход и правда сумеет помочь. А что на этот счёт думаете вы?
Источник:
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