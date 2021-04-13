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С помощью мема родители напомнили детям об уборке в доме

С помощью мема родители напомнили детям об уборке в доме (6 фото)

Автор:
13 апреля 2021 09:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   история   мем   прикол   родители   уборка   фото   
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Сообщество для родителей под названием «Mum Junkie» поделилось на своей странице в Фейсбуке новым способом показать детям своё недовольство их проделками даже не открывая рта.

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Метки: Юмор   дети   история   мем   прикол   родители   уборка   фото   
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
и подобное говно надо было срочно выложить в сеть!
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Nefrion 51 минуту назад
...и мусора/беспорядка стало в два раза больше.
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