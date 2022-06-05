15 везунчиков, которым попалась редкость - одна на миллион

1941
16
Нам часто попадается что-то любопытное, когда мы путешествуем по новым местам. Жизнь нам продолжает доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться,если только присмотреться. В этом посте вы увидите необычные и интересные вещи, которые успели сфотографировать путешественники.
×
×
Вирсавия, жена царя Давида из Ветхого Завета. Эта потрясающая работа принадлежит Бенджамину Виктору
Это альбинос-акулёнок с циклопией, который был найден рыбаками. Это одно из самых редких существ в мире!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 30 любопытных находок, которыми поделились пользователи сети
- "Что за штука?": 20+ вещей, назначение которых раскрыли гуру из интернета
- 17 необычных вещей, которые могут удивить и позабавить одновременно
- 17 поразительных фотографий необычных вещей
- 15 захватывающих фотографий уникальных вещей
Новости партнёров