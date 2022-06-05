15 везунчиков, которым попалась редкость - одна на миллион

Нам часто попадается что-то любопытное, когда мы путешествуем по новым местам. Жизнь нам продолжает доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться,если только присмотреться. В этом посте вы увидите необычные и интересные вещи, которые успели сфотографировать путешественники.

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Невероятное кресло Скорпион 0 Источник:

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Мы нашли пирамиду в Нидерландах 0 Источник:

Копия легендарного шедевра Микеланджело "Давид", построенного целиком из Лего 0 Источник:

Кварцевые жилы в камнях, образуют буквы 0 Источник:

Гусеница моли Saturniidae 0 Источник:

Лестница, которая показывает сколько вы сожгли калорий, поднимаясь на каждую ступеньку 0 Источник:

Это самые старые в мире функционирующие астрономические часы в Праге, им более 600 лет 0 Источник:

Вирсавия, жена царя Давида из Ветхого Завета. Эта потрясающая работа принадлежит Бенджамину Виктору 0 Источник:

Кости китового плавника 0 Источник:

Кристалл похож на жареную курицу 0 Источник:

Это альбинос-акулёнок с циклопией, который был найден рыбаками. Это одно из самых редких существ в мире! 0 Источник:

Это зеркало в лифте показывает, какая погода сейчас на улице 0 Источник:

Старая камера, которую я нашёл на пляже 0 Источник:

Мадагаскарская змея с листовым носом выглядит как ветка 0 Источник: