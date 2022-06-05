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15 везунчиков, которым попалась редкость - одна на миллион

15 везунчиков, которым попалась редкость - одна на миллион

Автор:
05 июня 2022 20:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   Одна на миллион   везунчики   вещи   любопытное   редкость   фотографии   
1941
16
Нам часто попадается что-то любопытное, когда мы путешествуем по новым местам. Жизнь нам продолжает доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться,если только присмотреться. В этом посте вы увидите необычные и интересные вещи, которые успели сфотографировать путешественники.
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Источник:

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Метки: Необычные   Одна на миллион   везунчики   вещи   любопытное   редкость   фотографии   
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6  комментариев
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224
Makfatym 2 часа назад
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Example 6.2.6 8 минут назад
Brotherhood of NOD
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1k
sos1960sos Час назад
Шляпы - жопы из грибов особенно впечатляют...
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22k
winetoo Час назад
Ну из грибов нынче много чего можно сделать,и этот пост не исключение-самые старые часы реставрировались мин.4 раза,Лего можно много где встретить и т.д.
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37k
KiploksAKS 2 часа назад
"Все эти вещи сделаны из грибов" - из грибов-трутовиков сделана "грибная замша", а вот из неё уже пошили все эти шапочки.
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