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15 примечательных фотографий удивительных вещей

15 примечательных фотографий удивительных вещей (14 фото + 2 видео)

Автор:
19 марта 2022 23:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   Примечательные   Удивительные   вещи   места   фотографии   
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Мы слишком много времени проводим на работе, и у нас редко находится время для путешествий. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Необычные   Примечательные   Удивительные   вещи   места   фотографии   
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3  комментария
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
А у инков были отличные скульпторы. Самое реалистичное изображение бога из виденных мною
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2k
khvatich Полчаса назад
Эту хрень, вроде год назад закончили новоделать:
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11k
поручик Ржевский Час назад
Отель а Китае построен не на плотине, а на заброшенном карьере...
https://tourweek.ru/blogs/3549936https://tourweek.ru/blogs/3549936
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