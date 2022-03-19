15 примечательных фотографий удивительных вещей

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Мы слишком много времени проводим на работе, и у нас редко находится время для путешествий. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест.
Гигантская акула показала себя во всей красе
Это река в Австралии, которая коричневая не из-за грязи. Она окрашена в коричневый цвет чайными листьями, падающими в реку с чайных деревьев в начале реки
В Китае есть торговые центры, которые предлагают "хранение мужа", пока жена делает покупки
Стулья, которые сами расставляются по местам
Скалы в озере Боумен содержат много железа, которое варьируется в пределах каждой породы, делая камни разноцветными
Источник:
АНТИФИШКИ
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