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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 362 поста • 291 подписчик подписаться
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"Что за штука?": 20+ вещей, назначение которых раскрыли гуру из интернета

"Что за штука?": 20+ вещей, назначение которых раскрыли гуру из интернета

Автор:
26 мая 2022 08:30
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Жизнь   вещи   интересное   интересные вещи   люди   находки   подборка   познавательно   фото   фотографии   
3885
24
Любознательность - хорошая черта. Ведь всегда здорово узнавать что-то новое и изучать интересные вещи и явления. Эти пользователи сети столкнулись с загадочными предметами, и задались вопросом об их предназначении. Они опубликовали фото в сети, чтобы найти ответы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   вещи   интересное   интересные вещи   люди   находки   подборка   познавательно   фото   фотографии   
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13  комментариев
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30k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Интересно, в каком году этот набор баянов был опубликован впервые?
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15
Елена Саввична Полчаса назад
Переноска не только для книг. Так переносили одеяла, подушки, матрасы, когда переезжали к новому месту жительства. А еще дополнительно укрепляли чемоданы, так замки часто расстегивались при переноске.
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3k
Алексей Лыков 2 часа назад
Комментарий к фото
кроме горизонталей, вертикалей и диагоналей сумма 34 будет так же в любом произвольном квадрате 2*2
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17k
RDen 2 часа назад
та не..это прикрученный сканер скимеров


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2k
Copycat 3 часа назад
Это что бы Асассины могли залезть по стене

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5k
kleyman 3 часа назад
Я не понял, а как открыв один замок можно открыть ворота, не открывая другие? Как это вообще работает? Допустим я снял замок по центру, а дальше что?

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