"Что за штука?": 20+ вещей, назначение которых раскрыли гуру из интернета

"Это специальные ворота, которые можно открыть, если у вас есть ключ к одному из замков. Каждый житель этого района вешает свой замок. Благодаря такой конструкции воротами могут пользоваться сразу несколько человек - а если кто-то потеряет ключ, нужно заменить только его замок".