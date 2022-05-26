"Что за штука?": 20+ вещей, назначение которых раскрыли гуру из интернета

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Любознательность - хорошая черта. Ведь всегда здорово узнавать что-то новое и изучать интересные вещи и явления. Эти пользователи сети столкнулись с загадочными предметами, и задались вопросом об их предназначении. Они опубликовали фото в сети, чтобы найти ответы.
"Нашли эту металлическую штуковину. Она раскрывается - в раскрытом виде размером с браслет. Что это?"
"Это верхняя часть старого кошелька или маленькой сумочки".
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"Золотой шар с ножками и ручкой. Разделяется на две части, каждая сторона с крышкой. Что это может быть?"
"Это складная чаша для печенья викторианской эпохи. Она может быть довольно дорогой, особенно если она сделана из чистого серебра".
"Эта громадина пластиковая и пустая внутри. Размером со внедорожник"
"Бампер" для кораблей или больших лодок. Они используются для того, чтобы корабли не разбивались о причал".
"Эти изогнутые штуки из нержавеющей стали хранятся в нашем доме с 40-х годов. Может, это что-то для пальцев?.."
"Это набор из семи медицинских расширителей шейки матки".
"Увидели этот бассейн практически на пустыре. Для чего он там?"
"Это резервуар с водой для тушения пожара".
"Железная штука странной формы на здании"
"Это анкерная пластина для удержания каменной кладки".
"Выступ в середине стены в доме 1906 года. Еще один расположен по другую сторону стены. Что это такое?"
"В те времена использовали газовое освещения. Это перекрытый газопровод, использовавшийся для этих целей".
"Нашел два странных металлических предмета в гараже.. Вот они в сравнении со спичечным коробком"
"Это - бигуди для волос".
"Нашли это приспособление среди кухонной утвари. Наверное, оно для резки чего-то?"
"Да, для нарезки хлеба".
"Что за два металлических болта на банкомате?"
"Уверен, что это для борьбы со скиммингом - кражи данных карты при помощи специального считывающего устройства, скиммера".
"Нашла это среди старых инструментов. Какие предположения?"
"Это приспособление для переноски книг".
"Открыл старый мотор, который приобрел на гаражной распродаже. Снял деталь сверху, а внутри оказалась губка и несколько проводов. Почему так?"
"Крышка предназначена для пускового конденсатора. А губка (или пена) - вероятно, просто для стабилизации".
"Обнаружили это во время уборки старого чердака. Деревянная "ложка" длиной примерно 20 см"
"Да, это двойная ложка - символ гостеприимства в традиционном африканском искусстве".
"Нашел это в кабинете учителя. 100 квадратиков с разными цветами"
"Кажется, это таблица факторизации чисел".
"Странная вещица из терракоты. Кто знает, что это?"
"Это держатель для тако (блюдо мексиканской кухни, лепешка с начинкой)".
"Маленькая бетонная скамейка. Что это может быть?"
"Вероятно, это старые ступеньки для карет, с помощью которых люди спускались или садились в конные экипажи".
"Дорога к вышкам сотовой связи заблокирована этой штукой с кучей замков. Зачем это?"
"Это специальные ворота, которые можно открыть, если у вас есть ключ к одному из замков. Каждый житель этого района вешает свой замок. Благодаря такой конструкции воротами могут пользоваться сразу несколько человек - а если кто-то потеряет ключ, нужно заменить только его замок".
"Купили эти шарики в Африке. Говорят, их использовали древние мореплаватели.."
"Должно быть, это астролябия - один из старейших астрономических инструментов. Служил для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот небесных тел".
"Почему у этого кресла такие длинные подлокотники?"
"Возможно, это специальное кресло для плантатора, фермера. Спинка тоже находится под наклоном. А на подлокотники можно положить уставшие после работы ноги".
"Нашел этот чайник несколько лет назад. Кто знает, почему у него такая странная форма?"
"Это переносной мужской писсуар для пациентов, прикованных к постели".
"Случайно обнаружили эту деревянную палку в парке. На конце - деревянные кольца с резьбой. Для чего она?"
"Это молинильо, или венчик для взбивания горячего шоколада".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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есть подозрение, что там под каждой железной деталью есть прорезь, и соответственно где замок снят, там и будет открываться шлагбаум.
приглядитесь к фоме металлических креплений где висят замки.