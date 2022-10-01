17 поразительных фотографий со всего мира

Мы проводим много времени в заботах и делах, и легко забываем, сколько удивительного и невероятного вокруг нас. Взгляните на эти потрясающие фотографии необычных вещей и мест из разных уголков мира.

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Оазис в пустыне Гоби 0 Источник:

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Мшистый листохвостый геккон обладает отличной маскировкой, Мадагаскар 0 Источник:

Салина-де-Уюни, Боливия 0 Источник:

Извержение вулкана Ключевская Сопка в 1994 году, Россия, вид из космоса 0 Источник:

Океан цветов, Китай 0 Источник:

Мозаика, найденная у входа в дом в древних Помпеях, на которой написано в переводе “Берегись собаку” 0 Источник:

Собор с 50 000 светодиодных фонарей, во время Фестиваля света, Бельгия 0 Источник:

Железная дорога пересекает водопад Дудхсагар в Гоа, Индия 0 Источник:

Гигантский нефритовый камень 0 Источник:

Это могила Рудольфа Нуреева, великого русского танцовщика. Могила была спроектирована так, чтобы выглядеть как ковер, но она полностью сделана из бронзы и стекла 0 Источник:

Первые изготовленные солнцезащитные очки восходят к инуитам, которые использовали измельченные кусочки моржовой кости из слоновой кости 0 Источник:

Пингвины на айсберге в Антарктиде 0 Источник:

На острове Ванкувер живёт редкая голубоглазая белая ворона 0 Источник:

Большая мозаика из вязаных крючком навесов в Малаге, Испания 0 Источник:

Археологический памятник Мадаин Салих (Аль-Хиджр) недалеко от Аль-Ула, Саудовская Аравия 0 Источник:

Художественный проект из Иерусалима, Израиль, предлагает прохожим немного тени - цветы открываются, когда человек проходит под ними 0 Источник: