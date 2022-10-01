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17 поразительных фотографий со всего мира

17 поразительных фотографий со всего мира

Автор:
01 октября 2022 22:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Необычные   Поразительные   Уголки   мир   пейзажи   фотографии   
4052
18
Мы проводим много времени в заботах и делах, и легко забываем, сколько удивительного и невероятного вокруг нас. Взгляните на эти потрясающие фотографии необычных вещей и мест из разных уголков мира.
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Источник:

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Метки: Вещи   Необычные   Поразительные   Уголки   мир   пейзажи   фотографии   
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10  комментариев
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2k
Sam День назад
солнцезащитные очки восходят к инуитам, которые использовали измельченные кусочки моржовой кости из слоновой кости

моржовой костью измельчали слоновую кость? или как?
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681
Антошка 3 часа назад
"кусочки моржовой кости из слоновой кости" - ШЕДЕВР!!!
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2k
Старичок День назад
измельченные кусочки моржовой кости из слоновой кости... это как?
в кости слона втирали кусочки моржовой кости и потом измельчали?
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8k
Mowgley Z ⚔ День назад
"измельченные кусочки моржовой кости из слоновой кости"
---------
Поясните, я уже мозг сломал.
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1k
MPEG-8 День назад
Сразу понятно, что человек был не бедным, раз у собаки и ошейник, и цепь.
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49
александр ломовицкий День назад
чет тени нет от цветов в Израиле , видимо тень платная
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−94
.. александр ломовицкий 19 часов назад
Объявление на Израильском пляже: "Уважаемые отдыхающие! Тень входит в комплект к чужим зонтику с шезлонгом и поэтому относится к платным услугам!"

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