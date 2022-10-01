17 поразительных фотографий со всего мира

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Мы проводим много времени в заботах и делах, и легко забываем, сколько удивительного и невероятного вокруг нас. Взгляните на эти потрясающие фотографии необычных вещей и мест из разных уголков мира.
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Мозаика, найденная у входа в дом в древних Помпеях, на которой написано в переводе “Берегись собаку”
Это могила Рудольфа Нуреева, великого русского танцовщика. Могила была спроектирована так, чтобы выглядеть как ковер, но она полностью сделана из бронзы и стекла
Первые изготовленные солнцезащитные очки восходят к инуитам, которые использовали измельченные кусочки моржовой кости из слоновой кости
Художественный проект из Иерусалима, Израиль, предлагает прохожим немного тени - цветы открываются, когда человек проходит под ними
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи Необычные Поразительные Уголки мир пейзажи фотографии
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моржовой костью измельчали слоновую кость? или как?
в кости слона втирали кусочки моржовой кости и потом измельчали?
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Поясните, я уже мозг сломал.