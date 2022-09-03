15 человек, которым попалась редкость - одна на миллион

Когда мы отправляемся в путешествие, то всегда узнаем много нового, и знакомимся с удивительными местами и невероятными пейзажами. Но мир слишком велик! К счастью, есть вездесущие пользователи, которые с удовольствием делятся своими находками в Интернете. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест.

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Пробка из заброшенных машин, Бельгия 0 Источник:

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Статуя ангела выполнена из ста тысяч ножей, которые полиция конфисковала у преступников 0 Источник:

Королевский национальный парк Австралия 0 Источник:

Морское дно на Окинаве, Япония, содержит тысячи крошечных "звездочек". Эти "песчинки" на самом деле являются экзоскелетами морских простейших, которые жили на дне океана 550 миллионов лет назад 0 Источник:

Скульптура Воскресения Перикла Фаззини 0 Источник:

Светлячки, снятые при длительной выдержке 0 Источник:

Деревья на острове Сокотра выглядят так, как будто они с другой планеты 0 Источник:

Скелет вымершего гигантского наземного ленивца 0 Источник:

Буддийские храмы, расположенные на вершине горы Фаньцзин в Китае 0 Источник:

Гостиница в Китае 0 Источник:

Молокини, частично затопленный вулканический кратер на Гавайях 0 Источник:

Бизон, переживший удар молнии 0 Источник:

Мон-Сен-Мишель, Франция 0 Источник:

Храму Хатхор 2000 лет, и он стоит до сих пор. Это один из наиболее хорошо сохранившихся храмов Египта 0 Источник: