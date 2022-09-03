15 человек, которым попалась редкость - одна на миллион

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Когда мы отправляемся в путешествие, то всегда узнаем много нового, и знакомимся с удивительными местами и невероятными пейзажами. Но мир слишком велик! К счастью, есть вездесущие пользователи, которые с удовольствием делятся своими находками в Интернете. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест.
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Морское дно на Окинаве, Япония, содержит тысячи крошечных "звездочек". Эти "песчинки" на самом деле являются экзоскелетами морских простейших, которые жили на дне океана 550 миллионов лет назад
Храму Хатхор 2000 лет, и он стоит до сих пор. Это один из наиболее хорошо сохранившихся храмов Египта
Источник:
АНТИФИШКИ
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