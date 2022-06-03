"Человеку с одной песней про плот?": в Госдуме ответили на инициативу Юрия Лозы переписать гимн России

"Что касается его (Лозы. — NEWS.ru) высказывания, как мы можем доверить, даже если такое желание есть, человеку с одной песней про плот? Песня неплохая, запоминающаяся, душевная, но это не является основанием для того, чтобы человеку можно было доверить не просто эмоциональный текст, а в который надо включить историю, гуманность, нравственность, цели стратегические", — заявил Соловьев.