"Человеку с одной песней про плот?": в Госдуме ответили на инициативу Юрия Лозы переписать гимн России

Не так давно Юрий Лоза выступил с инициативой переписать гимн России. По его мнению, нынешний гимн плохо запоминается, но мелодию можно оставить. В Госдуме не оценили идею Лозы.
Юрий Лоза заметил, что нынешний гимн, по его мнению, плохо запоминается.
«Любую мелодию можно использовать, если она легко ложится на уши, — подчеркнул музыкант. — Гимн не должен быть декларативным. Он должен идти от сердца. Я бы написал гимн, который лично идёт от человека», - заявил Лоза.
Однако в Госдуме не поддержали эту идею. Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев прокомментировал NEWS.ru инициативу композитора.
"Что касается его (Лозы. — NEWS.ru) высказывания, как мы можем доверить, даже если такое желание есть, человеку с одной песней про плот? Песня неплохая, запоминающаяся, душевная, но это не является основанием для того, чтобы человеку можно было доверить не просто эмоциональный текст, а в который надо включить историю, гуманность, нравственность, цели стратегические", — заявил Соловьев.
Кроме того, парламентарий отметил, что Лоза просто «хочет напомнить о себе», так как «в последние десятилетия музыкальных шедевров с его стороны не было».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
- Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
- "Тупые пьяницы, которым нужна развлекуха и жрачка!": Лазарева снова поливает грязью россиян, сидя в Италии
- "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями
- "Все на измене": Литвинова из Парижа рассказала об отношениях с другими звёздами