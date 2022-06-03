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"Человеку с одной песней про плот?": в Госдуме ответили на инициативу Юрия Лозы переписать гимн России

"Человеку с одной песней про плот?": в Госдуме ответили на инициативу Юрия Лозы переписать гимн России

Автор:
03 июня 2022 08:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лоза Соловьёв   Россия   гимн   интересное   мнение   плот   фото   шоу бизнес   
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Не так давно Юрий Лоза выступил с инициативой переписать гимн России. По его мнению, нынешний гимн плохо запоминается, но мелодию можно оставить. В Госдуме не оценили идею Лозы.

Юрий Лоза заметил, что нынешний гимн, по его мнению, плохо запоминается.

«Любую мелодию можно использовать, если она легко ложится на уши, — подчеркнул музыкант. — Гимн не должен быть декларативным. Он должен идти от сердца. Я бы написал гимн, который лично идёт от человека», - заявил Лоза.

Однако в Госдуме не поддержали эту идею. Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев прокомментировал NEWS.ru инициативу композитора.

"Что касается его (Лозы. — NEWS.ru) высказывания, как мы можем доверить, даже если такое желание есть, человеку с одной песней про плот? Песня неплохая, запоминающаяся, душевная, но это не является основанием для того, чтобы человеку можно было доверить не просто эмоциональный текст, а в который надо включить историю, гуманность, нравственность, цели стратегические", — заявил Соловьев.

Кроме того, парламентарий отметил, что Лоза просто «хочет напомнить о себе», так как «в последние десятилетия музыкальных шедевров с его стороны не было».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лоза Соловьёв   Россия   гимн   интересное   мнение   плот   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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38k
Александр 2 часа назад
Не знаю, что там с гимном не понравилось Юрию, но вот флаг на красный я бы сменил.
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15k
seller-k 41 минуту назад
Гимн должен сочинить народ. И он есть!
Ссылка youtu.be
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30k
MatveiVainrub Час назад
Он просто на другой планете живёт - плоской . А у тех инопланетян которые живут в плоском - двумерном мире восприятие другое . Подозреваю , что оно плоское это восприятие , вот и не может он сидеть на жопе ровно , неймётся ему . Вокруг обман , все врут - учёные , учителя в школах , космонафты , наука . Заговоры . Обязательно надо , что то менять . Например название улиц можно , а можно и гимн .
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