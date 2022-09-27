"Совсем не тот репертуар!": солистка группы "Мираж" отказалась выступать на Донбассе

Многие знаменитости выступают на Донбассе перед войсками РФ и местными добровольцами. Таким образом они пытаются поднять боевой дух и порадовать военных. Весной российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила перед бойцами ВС РФ, выбрав для проведения символичное место – ангар со следами прилётов. А вот Светлана Разина отказалась от выступления.
Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина отказалась ехать на Донбасс, чтобы поддержать бойцов в такое сложное время. По словам Разиной, она отвергает каждое предложение. Она объясняет это своим репертуаром. Дело в том, что патриотических песен у нее просто нет.
«Была бы я Зыкиной — исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое — песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже «Мой новый герой» — песня, которую я исполняла многие годы — не про героя, который родину защищает, а песня профурсетки, мол, где мой новый мужик, кто ко мне подъедет», — развела руками Разина в разговоре с News.ru.
По мнению Разиной, петь подобные песни «в настоящий момент недопустимо, иначе можно превратиться в Клаву Коку, которая исполнила про „отвези меня, пьяную, домой“ на фоне храма».
Чтобы не быть, как она, я не соглашаюсь сейчас выступать, — отмечает певица.
В интервью она заметила, что помогает бойцам не песнями, а посылками с гуманитарной помощью, которые отправляет мирным жителям ДНР и ЛНР и в больницы для раненых солдат.
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АНТИФИШКИ
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