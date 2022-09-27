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"Совсем не тот репертуар!": солистка группы "Мираж" отказалась выступать на Донбассе

"Совсем не тот репертуар!": солистка группы "Мираж" отказалась выступать на Донбассе

Автор:
27 сентября 2022 14:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Разина   Россия   донбасс   интересное   мираж   мнение   песни   фото   шоу бизнес   
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Многие знаменитости выступают на Донбассе перед войсками РФ и местными добровольцами. Таким образом они пытаются поднять боевой дух и порадовать военных. Весной российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила перед бойцами ВС РФ, выбрав для проведения символичное место – ангар со следами прилётов. А вот Светлана Разина отказалась от выступления.

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина отказалась ехать на Донбасс, чтобы поддержать бойцов в такое сложное время. По словам Разиной, она отвергает каждое предложение. Она объясняет это своим репертуаром. Дело в том, что патриотических песен у нее просто нет.

«Была бы я Зыкиной — исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое — песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже «Мой новый герой» — песня, которую я исполняла многие годы — не про героя, который родину защищает, а песня профурсетки, мол, где мой новый мужик, кто ко мне подъедет», — развела руками Разина в разговоре с News.ru.

По мнению Разиной, петь подобные песни «в настоящий момент недопустимо, иначе можно превратиться в Клаву Коку, которая исполнила про „отвези меня, пьяную, домой“ на фоне храма».

Чтобы не быть, как она, я не соглашаюсь сейчас выступать, — отмечает певица.

В интервью она заметила, что помогает бойцам не песнями, а посылками с гуманитарной помощью, которые отправляет мирным жителям ДНР и ЛНР и в больницы для раненых солдат.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Разина   Россия   донбасс   интересное   мираж   мнение   песни   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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6k
pilgrimnl 9 минут назад
ну в принципе права, да и зачем старые пластинки туда везти, ради галочки?
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0
howaboutthis1 2 минуты назад
Чичерина выступает на Донбасе, потому что это кривоватое завывание никто просто-то так слушать не будет. Она не певица, а так, прикол с 2 песнями. Зря этот автор ее упоминает, кто то же может послушать что она поёт (как я)))) Все песни одинаковые, слащавая унылая лажа и очень плохая музыка.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 минут назад
Ну, если Разина настоящая певица..то должна уметь любую песню исполнить, в том числе и патриотическую...так же как и актер..должен уметь любую роль с играть..они обучаются этому лет пять.
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26
Сергей Волков 8 минут назад
Главное помогает. Молодец.
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51k
smakido Полчаса назад
Юля Чичерина все 8 лет была с бойцами ЛДНР, с людьми выступала как на передовой, так и концертных залах, написала несколько песен о войне, даже клипы снимала. Она стала здесь чем -то большим, чем просто певица !
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