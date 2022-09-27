"Совсем не тот репертуар!": солистка группы "Мираж" отказалась выступать на Донбассе

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина отказалась ехать на Донбасс, чтобы поддержать бойцов в такое сложное время. По словам Разиной, она отвергает каждое предложение. Она объясняет это своим репертуаром. Дело в том, что патриотических песен у нее просто нет.

«Была бы я Зыкиной — исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое — песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже «Мой новый герой» — песня, которую я исполняла многие годы — не про героя, который родину защищает, а песня профурсетки, мол, где мой новый мужик, кто ко мне подъедет», — развела руками Разина в разговоре с News.ru.

По мнению Разиной, петь подобные песни «в настоящий момент недопустимо, иначе можно превратиться в Клаву Коку, которая исполнила про „отвези меня, пьяную, домой“ на фоне храма».