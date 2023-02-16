«Там везде нищета, невозможно жить в говне»: Барбара Брыльска посетила Сибирь и осталась под впечатлением

Ранее Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову, которую отстранили от работы в «Современнике».

«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — заявила Брыльска.



Это резкое заявление даже обсуждали в Госдуме. И зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко сказала по поводу польской актрисы:

Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из “Иронии судьбы”.

Как доказательство — показала странный фрагмент. В котором лицо Барбары заменили на образ Валентины Талызиной с помощью дипфейка.