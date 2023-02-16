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«Там везде нищета, невозможно жить в говне»: Барбара Брыльска посетила Сибирь и осталась под впечатлением

«Там везде нищета, невозможно жить в говне»: Барбара Брыльска посетила Сибирь и осталась под впечатлением

Автор:
16 февраля 2023 12:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барбара Брыльска   Россия   интересное   мнение   нищета   сибирь   фото   шоу бизнес   
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Польская актриса, звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска заявила, что в России почти везде нищета. Только в Москве и Санкт-Петербурге люди живут более-менее нормально, но в других городах просто страшно находиться.

Такое впечатление у Барбары сложилось после визита в Омск. Она заявила, что ей даже страшно в Сибири выходить из самолёта, сообщает StarHit.

«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — отметила она.

Ранее Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову, которую отстранили от работы в «Современнике».

«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — заявила Брыльска.


Это резкое заявление даже обсуждали в Госдуме. И зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко сказала по поводу польской актрисы:

Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из “Иронии судьбы”.

Как доказательство — показала странный фрагмент. В котором лицо Барбары заменили на образ Валентины Талызиной с помощью дипфейка.

Источник:

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Метки: Барбара Брыльска   Россия   интересное   мнение   нищета   сибирь   фото   шоу бизнес   
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90  комментариев
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12k
Андрей А 2 часа назад
К гадалке не ходи: старая шаболда прилетела в "нищую" Россию подзаработать, потому что в богатой Европе нах никому не нужна
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7k
Copycat 2 минуты назад
Ну наболтать то и я могу, а где пруфы то, могла бы сфотографировать

я лично не привык верить незнакомым людям на слово, какие бы они знаменитые не были
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909
Хачик 7 минут назад
Пусть эта мумия в омерику съездит и посмотрит, как там в глубинке "самой богатой страны" (сарказм) живут...
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0
Капитошка 8 минут назад
У поляков в генах ненависть к России.Чему удивляться?
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1k
Max 9 минут назад
"Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными».
......Начнут они непременно с того, что… объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью; напротив, что от властолюбия России они спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта. А не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, “имея в виду расширение границ и основание великой всеславянской империи на порабощение славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени”.
........Особенно приятно будет для освобождённых славян… трубить на весь свет, что они – племена образованные, способные к самой высшей человеческой культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации".

Ф. М. Достоевский.... Кстати наполовину поляк.
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11k
Dmitry 15 минут назад
И чего ж их болезных, так тянет ядом побрызгать? Тут уже о вечном впору думать, ан нет, все укусить стараются.
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2k
taxcop 19 минут назад
Всё-таки у пшеков патологическая ненависть к России. Они как хохлы хранят ее и не показывают до поры. Но потом их желчь и яд разрывает их изнутри, отравляя всё вокруг. Здоровья тебе, тварь))
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4k
Vlad 23 минуты назад
Ну, обосрала.. конкретно, какие предложения будут?
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1k
Юлия Фоксина 23 минуты назад
«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», отметила она.

Вот сейчас вообще было обидно...
Новосибирск, конечно, нельзя назвать городом мечты, он архитектурно изуродован благодаря градостроительной политики, которую проводят последние 20-25 лет.
Но где у нас тут нищета?!!!
Если она с Толмачево едет в центр, то что она там по дороге могла увидеть такого унылого и страшного?
Тут даже мэра наш проснулся от спячки в ответ на эти высказывания, пригласил ее приехать на день города. Может все же приедет и покажет пальцем, откровенную нищету про которую ее оральное отверстие утверждало намедни..
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253
bartochi 24 минуты назад
/7И3ДA МОРЩИНИСТАЯ
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547
Николай Полчаса назад
Вообще не вдупляю почему многих так беспокоит, что где-то там 3,14сданула брыльска с пугачихой....
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53k
Олег Полчаса назад
как надоели эти списанные в утиль артистки одной роли.... мразь
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18k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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406
Ринат Фамутдинов 36 минут назад
С нищей Польши дёрнула, бабки подзаработала и дёрнула обратно! На хер эту тварь!!!
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8k
Борис Карабанов 38 минут назад
Я извиняюсь, хочу уточнить, она высказала своё ЛИЧНОЕ мнение, основанное на ЛИЧНЫХ впечатлениях, или же ей Госдеп заплатил за вымысел и клевету? Если это её личные впечатления, то в чём её обвиняют?
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7k
Горец Ю 40 минут назад
По каким бомжатникам у неё были выступления?(( Поселили в каких ипенях?
Все вопросы к организаторам. Живу в Сибири, регулярно сравниваю с европейскими городками. Как хорошо жить в Сибири. Наша деревня на 30000, аэропорт, бассейн, ледовый дворец. Рядом такой же город, в 15 км. У них все тоже самое, аэропорт , правда закрыли - многовато на 60 тыс. человек два порта. Железка в наличии
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21k
BiZ 41 минуту назад
неьуй ездить в говно, согласен. сиди в аьуенной ивроте и не пиьди про говно.
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1k
Сергей Викторович 41 минуту назад
Старая больная женщина. Просто после перелета из-за передов давления, когда она выходит из самолета, у нее из головы гавно лезет. Она думает это местное гавно, ана самом деле это ее гавно.
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43k
Aleksandr 42 минуты назад
Пшек всегда останется пшеком-неблагодарным и ненавидящим Россию.
Редчайшие исключения типа Рокоссовского только подтверждают правило.
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10k
Hunson Abadeer 45 минут назад
Уепать бы разок этой тварине!!!!
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1k
Максим Макашев 53 минуты назад
БЫЛА звезда, а стала СТАРАЯ , ПРОТУХШАЯ П.И.З.Д.А.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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