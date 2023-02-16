«Там везде нищета, невозможно жить в говне»: Барбара Брыльска посетила Сибирь и осталась под впечатлением

Польская актриса, звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска заявила, что в России почти везде нищета. Только в Москве и Санкт-Петербурге люди живут более-менее нормально, но в других городах просто страшно находиться.
Такое впечатление у Барбары сложилось после визита в Омск. Она заявила, что ей даже страшно в Сибири выходить из самолёта, сообщает StarHit.
«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — отметила она.
Ранее Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову, которую отстранили от работы в «Современнике».
«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — заявила Брыльска.
Это резкое заявление даже обсуждали в Госдуме. И зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко сказала по поводу польской актрисы:
Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из “Иронии судьбы”.
Как доказательство — показала странный фрагмент. В котором лицо Барбары заменили на образ Валентины Талызиной с помощью дипфейка.
Источник:
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я лично не привык верить незнакомым людям на слово, какие бы они знаменитые не были
......Начнут они непременно с того, что… объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью; напротив, что от властолюбия России они спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта. А не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, “имея в виду расширение границ и основание великой всеславянской империи на порабощение славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени”.
........Особенно приятно будет для освобождённых славян… трубить на весь свет, что они – племена образованные, способные к самой высшей человеческой культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации".
Ф. М. Достоевский.... Кстати наполовину поляк.
Вот сейчас вообще было обидно...
Новосибирск, конечно, нельзя назвать городом мечты, он архитектурно изуродован благодаря градостроительной политики, которую проводят последние 20-25 лет.
Но где у нас тут нищета?!!!
Если она с Толмачево едет в центр, то что она там по дороге могла увидеть такого унылого и страшного?
Тут даже мэра наш проснулся от спячки в ответ на эти высказывания, пригласил ее приехать на день города. Может все же приедет и покажет пальцем, откровенную нищету про которую ее оральное отверстие утверждало намедни..
Все вопросы к организаторам. Живу в Сибири, регулярно сравниваю с европейскими городками. Как хорошо жить в Сибири. Наша деревня на 30000, аэропорт, бассейн, ледовый дворец. Рядом такой же город, в 15 км. У них все тоже самое, аэропорт , правда закрыли - многовато на 60 тыс. человек два порта. Железка в наличии
Редчайшие исключения типа Рокоссовского только подтверждают правило.