Личинка муравьиной королевы под микроскопом выглядит как инопланетное существо

По мере развития рабочих муравьёв и маток они периодически сбрасывают свои экзоскелеты, принимая странные новые формы (или «возрасты») при каждой линьке. Как королевы, так и рабочие муравьи начинают свою жизнь в виде продолговатых капель. Затем, в течение нескольких дней после вылупления, у них развиваются ротовые аппараты и крошечные колючие волоски вдоль тела. В итоге они могут стать как простыми рабочими муравьями, так и королевами.



И вот тут самое интересное. В своей последней личиночной форме королева муравьев выглядела уже не так, как все остальные. Исследователи обнаружили, что её тело стало почти полностью безволосым, а вместо этого выросло 37 похожих на дверные ручки бугорков по всей длине, что придало ей вид инопланетной плюшевой куклы.



Когда учёные исследовали внутренность этих бугорков, они обнаружили, что бугорки состоят из расширенной кожи и кутикулы, и они примерно в два раза толще, чем любая другая часть тела королевы. В них не было мышц, протоков и других функциональных элементов. Отсюда вопрос: для чего на самом деле нужны эти мясистые наросты на муравьиной королеве?