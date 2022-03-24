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Личинка муравьиной королевы под микроскопом выглядит как инопланетное существо

Личинка муравьиной королевы под микроскопом выглядит как инопланетное существо (4 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:30
Сообщество : Животные
Метки: интересно   исследование   муравьи   муравьиная королева   насекомые   под микроскопом   познавательно   хочу все знать   
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Каждой королеве нужна корона. У королевы муравьев вида Monomorium triviale эта корона выступает отдельными бугорками прямо из головы, спины и живота, еще когда королева находится в личиночной стадии. То есть уже на этом этапе понятно, кто в доме хозяин.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   исследование   муравьи   муравьиная королева   насекомые   под микроскопом   познавательно   хочу все знать   
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1  комментарий
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Броненосец Потелкам 2 часа назад
У пчёл - точно такая же фигня.
Из обычного яйца может развиться матка или рабочая пчела.
Всё дело - в питании.
Матку кормят только маточным молоком.
Акой вот феномен у насекомых.
Не млекопитающих, вроде как.
Личинку рабочей Пчелы кормят смесью мёда и пыльцы. Половые органы остаются в зачаточном состоянии.
Вот и все.
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