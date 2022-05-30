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Назло Путину скупите снег и водку: российские политики затроллили главу Еврокомиссии

Назло Путину скупите снег и водку: российские политики затроллили главу Еврокомиссии

Автор:
30 мая 2022 19:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Дмитрий Рогозин   Мария Захарова   Урсула фон дер Ляйн   водка   нефть   снег   
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"Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы "Путин не заработал больше где-нибудь в другом месте" - заявила о самопожертвовании европейских государств глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.


Неожиданное заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн в интервью каналу MSNBC:

"Нам всегда нужно найти правильный баланс между тем, чтобы не навредить нашей экономике слишком сильно… Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (президент Путин, - прим.), вероятно, сможет продать её на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше", - отметила глава высшего органа исполнительной власти ЕС.

В Министерстве иностранных дел самопожертвование не оценили. Мария Захарова написала в своем Telegram:

«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас ещё снега зимой много и мы на нём неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости».


Откомментировал заявление Фон дер Ляйн и Дмитрий Рогозин:

"Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше", — написал глава Роскосмоса в своем телеграм-канале.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Дмитрий Рогозин   Мария Захарова   Урсула фон дер Ляйн   водка   нефть   снег   
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14  комментариев
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18k
ЦСКА 2 часа назад
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Nik Nik 4 минуты назад
С этого момента, Глава Еврокомиссии уже не должность, а диагноз.....))
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4k
Горожанин 6 минут назад
А мне всё больше и больше нравится Запад. Женщины там, я смотрю - что надо. Скажешь: трусы снять - тут же снимут. Спросят: - Зачем, почему? А я такой: - Ради общей идеии, ради солидарности!
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3k
ArkBase 12 минут назад
Из серии - назовите фамилии трёх европейских политиков на букву "Б" ....
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1k
Роман Ронд 22 минуты назад
Про водку толково, если на минуту забыть что водка, которую можно пить, не производится в России.
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27k
lem02 24 минуты назад
Ну посмеёмся еще полгода. Может год. Ладно - два. А дальше что? Весь мир забудет про войну, признает Донбасс, запустят СП2? Все нас залюбят, всё станет как было? Или даже лучше? Кто то в это верит?!
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26k
Юрьевич Полчаса назад
Тот случай, когда руководить поставили гинеколога... Им срочно проктолог нужен!
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13
Алексей Полчаса назад
"Чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган!" (с)
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648
Просто прохожий 41 минуту назад
Две выжившие из ума старухи что то блеют, а голос за кадром(такая же б...ь) хрен знает как переводит. Но амеры молодцы, на все ключевые посты в европе и в бывших республиках СССР поставили ипа.нутых баб и теперь спокойно управляют всеми в свою пользу.
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1k
Палыч Час назад
Она же гинекологом работала, а опыт не пропьёшь.
Теперь она хочет весь евросоюз вместе с собой отправить в п.изду.
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