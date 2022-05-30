Назло Путину скупите снег и водку: российские политики затроллили главу Еврокомиссии

"Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы "Путин не заработал больше где-нибудь в другом месте" - заявила о самопожертвовании европейских государств глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Неожиданное заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн в интервью каналу MSNBC:
"Нам всегда нужно найти правильный баланс между тем, чтобы не навредить нашей экономике слишком сильно… Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (президент Путин, - прим.), вероятно, сможет продать её на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше", - отметила глава высшего органа исполнительной власти ЕС.
В Министерстве иностранных дел самопожертвование не оценили. Мария Захарова написала в своем Telegram:
«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас ещё снега зимой много и мы на нём неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости».
Откомментировал заявление Фон дер Ляйн и Дмитрий Рогозин:
"Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше", — написал глава Роскосмоса в своем телеграм-канале.
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АНТИФИШКИ
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Теперь она хочет весь евросоюз вместе с собой отправить в п.изду.