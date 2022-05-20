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«Зачем нам такие люди»: в Госдуме хотят запретить возвращаться редактору Первого канала Марине Овсянниковой

«Зачем нам такие люди»: в Госдуме хотят запретить возвращаться редактору Первого канала Марине Овсянниковой

Автор:
20 мая 2022 15:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   марина овсянникова   новости   первый канал   плакат   провакация   редактор   
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Так что теперь она может демократично и свободно бомжевать в Германии.

Марина Овсянникова - это та, что выбежала с плакатом в прямом эфире. Сейчас она осела в Германии, правда, там ей некомфортно и она хочет вернуться домой.

Против этого выступают не только её близкие, а и депутаты Госдумы:

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«Она не просто в эфире Первого канала вышла с плакатом, после она еще и негативного содержания ролики на YouTube записывала. Зачем нам такие люди, которые не просто набрались колоссальной наглости объявить на всю страну свою субъективную точку зрения, так еще и продолжали поливать нас грязью в Интернете. Вот пусть она там сидит! И деньги пусть там зарабатывает. Она однозначно предатель, а предателей мы не прощаем!» — заявил депутат Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

Овсянникову пнули и бывшие коллеги:

«Эмоциональный порыв — это одно, а предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну, а заодно и всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты... Так вот, предательство — это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно», — отмечал глава дирекции новостей канала Кирилл Клейменов.

С его словами согласна и телеведущая Марина Ким:

«Две сотрудницы Первого канала! Найдите пять отличий?! Ирина Куксенкова — военкор Первого канала. Рискует жизнью ради репортажа. Патриот. Сражается и на информационном, и на реальном фронте вместе с солдатами. Марина Овсянникова — бывший редактор-международник Первого канала. Рисковала местом редактора (низшая ступень в иерархии новостной службы). Несогласный с мнением редакции журналист всегда может ее покинуть».

Так что теперь к Овсянниковой прочно прикрепилось слово «предатель». А таким персонажам нигде не рады. Вот ведь неожиданность…

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   марина овсянникова   новости   первый канал   плакат   провакация   редактор   
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10  комментариев
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69k
Viktor 2 часа назад
И это правильно, предавший раз, предаст ещё!
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61k
Андрей Полчаса назад
Мне кажется вакансия уборщицы в Останкино для неё вполне может оказаться вакантной, пусть возвращается. К тому же никто запретить это ей сделать не может.
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1k
taxcop 36 минут назад
Обозначу свою позицию: я тоже считаю, что она предатель. Но язык не поворачивается назвать депутата адекватным человеком. Он позорит свою страну и законодательную власть. Какие бы эмоции его бы не захлёстывали, но такие высказывания от имени депутата недопустимы. Высший закон для всех - Конституция РФ. Согласно Конституции РФ нельзя гражданину РФ запретить приехать в Россию. Нельзя! И лишить гражданства по Конституции РФ нельзя. Сначала изменения Конституции РФ, потом лишение гражданства, потом запрет на въезд. Только так и не иначе.
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46k
Олег 46 минут назад
депутат ГД ОБЯЗАН знать, что нет законных оснований не пускать гражданина в свою страну. И нет законных оснований лишить гражданства. Пусть ей занимаются полиция и ФСБ
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10k
Sasa Час назад
Может ей дать интервью Симоньян Маргарите и рассказать кто ее надоумил это сделать, сколько заплатили, как заплатили, что еще предлагали, о чем говорили. Что ей терять? Вот будет инфовзрыв!
В общем сдать своих иностранных и пятиколоночных кураторов, тогда, пожалуйста, пусть приезжает в страну. Только ее явно уже в журналисты не возьмут. Карьера и репутация уничтожены в дребезги! Конечно, потом польется говно об этом со всяких западных СМИ, но это уже издержки.
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1k
Мурчелло Час назад
А лысый ипёт её что ли?
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30k
Игорь 2 часа назад
Да пусть и возвращается. Почему бы и нет? Хочет искупить - в Останкино туалеты имеются? Вот путь лет 5 уборщицей там поработает и смоет свою вину так сказать... что там у нас в туалетах...
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Я вот думаю что они должны хотеть не давать возвращаться не только этой перебежчице, но и всем остальным кто из страны сбежал в тяжелое для нее время. Эти граждане никто иной как предатели и предадут снова если спустить им все с рук и пустить обратно. Пусть остаются там, где как они полагали, им будет лучше.
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