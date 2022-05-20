«Зачем нам такие люди»: в Госдуме хотят запретить возвращаться редактору Первого канала Марине Овсянниковой

Так что теперь она может демократично и свободно бомжевать в Германии.
Марина Овсянникова - это та, что выбежала с плакатом в прямом эфире. Сейчас она осела в Германии, правда, там ей некомфортно и она хочет вернуться домой.
Против этого выступают не только её близкие, а и депутаты Госдумы:
«Она не просто в эфире Первого канала вышла с плакатом, после она еще и негативного содержания ролики на YouTube записывала. Зачем нам такие люди, которые не просто набрались колоссальной наглости объявить на всю страну свою субъективную точку зрения, так еще и продолжали поливать нас грязью в Интернете. Вот пусть она там сидит! И деньги пусть там зарабатывает. Она однозначно предатель, а предателей мы не прощаем!» — заявил депутат Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
Овсянникову пнули и бывшие коллеги:
«Эмоциональный порыв — это одно, а предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну, а заодно и всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты... Так вот, предательство — это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно», — отмечал глава дирекции новостей канала Кирилл Клейменов.
С его словами согласна и телеведущая Марина Ким:
«Две сотрудницы Первого канала! Найдите пять отличий?! Ирина Куксенкова — военкор Первого канала. Рискует жизнью ради репортажа. Патриот. Сражается и на информационном, и на реальном фронте вместе с солдатами. Марина Овсянникова — бывший редактор-международник Первого канала. Рисковала местом редактора (низшая ступень в иерархии новостной службы). Несогласный с мнением редакции журналист всегда может ее покинуть».
Так что теперь к Овсянниковой прочно прикрепилось слово «предатель». А таким персонажам нигде не рады. Вот ведь неожиданность…
Источник:
АНТИФИШКИ
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В общем сдать своих иностранных и пятиколоночных кураторов, тогда, пожалуйста, пусть приезжает в страну. Только ее явно уже в журналисты не возьмут. Карьера и репутация уничтожены в дребезги! Конечно, потом польется говно об этом со всяких западных СМИ, но это уже издержки.
Завидно ?