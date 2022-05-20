«Зачем нам такие люди»: в Госдуме хотят запретить возвращаться редактору Первого канала Марине Овсянниковой

Овсянникову пнули и бывшие коллеги:

«Эмоциональный порыв — это одно, а предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну, а заодно и всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты... Так вот, предательство — это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно», — отмечал глава дирекции новостей канала Кирилл Клейменов.

С его словами согласна и телеведущая Марина Ким:

«Две сотрудницы Первого канала! Найдите пять отличий?! Ирина Куксенкова — военкор Первого канала. Рискует жизнью ради репортажа. Патриот. Сражается и на информационном, и на реальном фронте вместе с солдатами. Марина Овсянникова — бывший редактор-международник Первого канала. Рисковала местом редактора (низшая ступень в иерархии новостной службы). Несогласный с мнением редакции журналист всегда может ее покинуть».

Так что теперь к Овсянниковой прочно прикрепилось слово «предатель». А таким персонажам нигде не рады. Вот ведь неожиданность…