Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам

Беженцы с Украины покидают гостиницы черноморского побережья Болгарии.

Сегодня последние 40 граждан Украины выехали из крупного гостиничного комплекса на Солнечном берегу. Покинуть отели на побережье до 31 мая обязаны 35 тысяч человек. Некоторые из них возвращаются на Украину, а кто-то отправляется в съемную квартиру в соседний Несебр. Об этом сообщает Болгарское радио.

Всё оттого, что отели больше не участвуют в госпрограмме - у них начался курортный сезон. Принудить частный бизнес заниматься "благотворительностью" власти не могут. По программе размещения украинских беженцев продолжат работу лишь три отеля.

Одновременно с этим, в мае, Болгария уменьшила государственную помощь для беженцев почти втрое - с 40 левов до 15.