Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам

Есть хорошая польская пословица "Гость портится на третий день". Пребывание украинских беженцев в гостях у европейцев за эти временные рамки давно вышло. Им помогли, а теперь пора работать или ехать обратно. Героический образ украинцев, страдающих за демократию, рушится на глазах и никакая пропаганда спасти положение уже не может. Поток переселенцев все больше бьет по местным бюджетам и раздражает население.
Беженцы с Украины покидают гостиницы черноморского побережья Болгарии.
Сегодня последние 40 граждан Украины выехали из крупного гостиничного комплекса на Солнечном берегу. Покинуть отели на побережье до 31 мая обязаны 35 тысяч человек. Некоторые из них возвращаются на Украину, а кто-то отправляется в съемную квартиру в соседний Несебр. Об этом сообщает Болгарское радио.
Всё оттого, что отели больше не участвуют в госпрограмме - у них начался курортный сезон. Принудить частный бизнес заниматься "благотворительностью" власти не могут. По программе размещения украинских беженцев продолжат работу лишь три отеля.
Одновременно с этим, в мае, Болгария уменьшила государственную помощь для беженцев почти втрое - с 40 левов до 15.
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Польша больше не будет предоставлять украинцам бесплатные звонки и смс домой, а с 1 июня в стране будет отменен бесплатный междугородный проезд. В июне женщинам, детям в возрасте до 18 лет, инвалидам и всем людям старше 60 лет придется платить за проезд в вагонах с сидячими местами.
А вот ранее не взимаемая плата за перемещение на общественном внутригородском транспорте начала действовать еще с 1 мая. Смириться с таким положением дел украинским беженцам не просто, поэтому они продолжают предъявлять свои сине-жёлтые паспорта, требуя прежних преференций, что порождает бесконечные конфликты:
Причина таких «недружественных» мер на фоне крайне теплого приема польского президента Анджея Дуды на Украине проста, - пишет Readovka, — у властей Польши банально не хватает денег на компенсацию льгот. Сказываются и общественные настроения: если на политическом уровне Варшава и Киев демонстрируют гармонию, то на бытовом поляки уже банально устали от "гостей" и от предоставляемых им привилегий.
Также с 1 июня отменят бесплатный проезд для украинских беженцев в ФРГ, Польше, Чехии, Болгарии и Швейцарии.
В отличие от Польши, Венгрия даже не пытается прикрыть собственные интересы видимостью заботы об украинцах. Пособие для вынужденных переселенцев в стране составляет всего лишь порядка 60 евро (менее 4 000 рублей), и законодатели активно обсуждают возможность его дальнейшего сокращения. Причина и в деньгах и в том, что сами венгры зачастую не слишком сочувствуют украинцам, особенно учитывая языковую дискриминацию венгерской общины в Закарпатье. А премьер-министр страны Виктор Орбан в прямую демонстрирует партнерам по ЕС, что у него нет ни желания, ни средств решать чужие проблемы.
В Чехии до сих пор беженцам выплачивали порядка 200 евро (примерно 12 тысяч рублей) единовременно при получении так называемой "визы защиты" при въезде, и еще пять месяцев деньги можно было получать при отсутствии иных источников дохода. Теперь же, как сообщила замминистра труда Чехии Ива Мергаутова, сумма может быть снижена в несколько раз, а то и вовсе отменена. При этом сохраняется право на бесплатное жилье — частным лицам, приютившим у себя переселенцев, даже будут выплачены компенсации, — и на льготное питание в специально аккредитованных местах (просто по украинскому паспорту поесть даром в любом ресторане не получится).
В Прибалтике тоже подвижки. В Латвии, по данным представителей Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, уже с 24 мая для украинских беженцев было отменено бесплатное питание, предусмотренное "Законом о поддержке жителей Украины" на 90-дневный срок. Заявляет о том, что обеспечение беженцев под вопросом и министр финансов соседней Литвы Гинтаре Скайсте. По ее словам, с учетом льготных выплат, бесплатного проживания и питания один вынужденный переселенец обходится стране более чем в 500 евро (почти 30 000 рублей) ежемесячно. "Мы просим дополнительные средства, которые помогли бы нам в данной ситуации", — обратилась она к ЕС, отметив, что речь идет именно о "живых деньгах", а не эфемерной гибкой системе перераспределения финансовых потоков внутри ЕС, на чем настаивает Брюссель.
В Великобритании семьи стали массово отказываться от помощи беженцам с жильем, также на это повлияла нашумевшая история, о том как беженка увела мужа из семьи за 10 дней. Сейчас жильцов часто предупреждают о выезде за сутки, им приходится оформляться как бездомные или арендовать помещения за свои сбережения.
Пока стойкого курса по подержке беженцев придерживается Германия. Размер пособий в ближайшее время там будет даже увеличен (обсуждаемая сумма — 345 евро в месяц, то есть более 20 000 рублей). Также при подаче заявления беженцы получат медицинскую страховку и доступ к бесплатным языковым курсам.
Хотя, беженцы всё равно недовольны и постят видосы с убогими условиями проживания и скудными завтраками в центрах временного содержания:
Вадим Гигин, белорусский историк и публицист объясняет всё происходящее так:
«Никто им не обещал, что будут бесплатно кормить, возить, обеспечивать. И вот все закончилось, хватит: «Вам помогли, теперь – arbeiten, становись рядом с сенегальцем, турком и работай».
А они же «белая раса», «спасители человечества». Такую идеологию им в мозги вбили. «Как можно, на нас же «весь мир молится»! А в ответ: «Ноу, ты не есть «спаситель человечества». Бесплатный булка больше не получать. Работать или домой».
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А обратно они не хотят. Там нужно брать автомат и идти на фронт под российские танки. И огромная безработица, с образованием проблемы: где жена будет работать, дети учиться? Не хотят возвращаться.
Поэтому «героический образ», который вокруг украинцев так напыщенно и усиленно создавался западной пропагандой, просто рушится на наших глазах».
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АНТИФИШКИ
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В СССР Украина, Прибалтика, Грузия, Армения жили очень хорошо. Спасибо дотациям из союзного бюджета. А теперь все, халява от русского Вани закончилась. Прибалтика уже на попечениии Европейского бюджета. Грузия и Армения нищают на глазах. Ненька теперь на содержании ЕС и США. Посмотрим, сколько еще они смогут ее содержать, пока не обанкротятся.
Что даже обосраные трусы не помогли?
А как они все надеялись
украинцы этого не поняли до сих пор
Arbeit macht frei
Хохол:Сало?
Эсэсовец:Ниет.Салупа.
Понятно же, что не могут люди сразу адаптироваться. Они едут со своими принципами.
Даже к нам едут не лучшие люди. Нам доказывают, что без них не проживем. Они дворники, курьеры и прочее. Но они уже считают себя как дома. Только с условием, что их как дома не на благо нового дома, мысли то все равно вернуться обратно к себе.
Я практически не националист. Но все таки коренные народы должны иметь приоритет.
Они и не собирались.
Но для этого нужна воля государства принимающего.
Поверьте, сложно противопоставлять себя всем. Некоторые возвращаются, не желая меняться.
Вот у нас такой воли нет. Общество не хочет принимать. Но мигранты ведут себя весьма похабно.
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А бартелло не тоже самое сказал?Если турок захочет -останется,нет-вернётся обратно.И в чём он не прав?По сути вы сказали тоже самое.Грёбанные юристы.Ваши формулировки оставьте для судов.