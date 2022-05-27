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Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам

Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам

Автор:
27 мая 2022 14:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Украина   беженцы   болгария   булка   льготы   пособия   
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Есть хорошая польская пословица "Гость портится на третий день". Пребывание украинских беженцев в гостях у европейцев за эти временные рамки давно вышло. Им помогли, а теперь пора работать или ехать обратно. Героический образ украинцев, страдающих за демократию, рушится на глазах и никакая пропаганда спасти положение уже не может. Поток переселенцев все больше бьет по местным бюджетам и раздражает население.

Беженцы с Украины покидают гостиницы черноморского побережья Болгарии.

Сегодня последние 40 граждан Украины выехали из крупного гостиничного комплекса на Солнечном берегу. Покинуть отели на побережье до 31 мая обязаны 35 тысяч человек. Некоторые из них возвращаются на Украину, а кто-то отправляется в съемную квартиру в соседний Несебр. Об этом сообщает Болгарское радио.

Всё оттого, что отели больше не участвуют в госпрограмме - у них начался курортный сезон. Принудить частный бизнес заниматься "благотворительностью" власти не могут. По программе размещения украинских беженцев продолжат работу лишь три отеля.

Одновременно с этим, в мае, Болгария уменьшила государственную помощь для беженцев почти втрое - с 40 левов до 15.

Польша больше не будет предоставлять украинцам бесплатные звонки и смс домой, а с 1 июня в стране будет отменен бесплатный междугородный проезд. В июне женщинам, детям в возрасте до 18 лет, инвалидам и всем людям старше 60 лет придется платить за проезд в вагонах с сидячими местами.

А вот ранее не взимаемая плата за перемещение на общественном внутригородском транспорте начала действовать еще с 1 мая. Смириться с таким положением дел украинским беженцам не просто, поэтому они продолжают предъявлять свои сине-жёлтые паспорта, требуя прежних преференций, что порождает бесконечные конфликты:

Причина таких «недружественных» мер на фоне крайне теплого приема польского президента Анджея Дуды на Украине проста, - пишет Readovka, — у властей Польши банально не хватает денег на компенсацию льгот. Сказываются и общественные настроения: если на политическом уровне Варшава и Киев демонстрируют гармонию, то на бытовом поляки уже банально устали от "гостей" и от предоставляемых им привилегий.

Также с 1 июня отменят бесплатный проезд для украинских беженцев в ФРГ, Польше, Чехии, Болгарии и Швейцарии.


В отличие от Польши, Венгрия даже не пытается прикрыть собственные интересы видимостью заботы об украинцах. Пособие для вынужденных переселенцев в стране составляет всего лишь порядка 60 евро (менее 4 000 рублей), и законодатели активно обсуждают возможность его дальнейшего сокращения. Причина и в деньгах и в том, что сами венгры зачастую не слишком сочувствуют украинцам, особенно учитывая языковую дискриминацию венгерской общины в Закарпатье. А премьер-министр страны Виктор Орбан в прямую демонстрирует партнерам по ЕС, что у него нет ни желания, ни средств решать чужие проблемы.

В Чехии до сих пор беженцам выплачивали порядка 200 евро (примерно 12 тысяч рублей) единовременно при получении так называемой "визы защиты" при въезде, и еще пять месяцев деньги можно было получать при отсутствии иных источников дохода. Теперь же, как сообщила замминистра труда Чехии Ива Мергаутова, сумма может быть снижена в несколько раз, а то и вовсе отменена. При этом сохраняется право на бесплатное жилье — частным лицам, приютившим у себя переселенцев, даже будут выплачены компенсации, — и на льготное питание в специально аккредитованных местах (просто по украинскому паспорту поесть даром в любом ресторане не получится).

В Прибалтике тоже подвижки. В Латвии, по данным представителей Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, уже с 24 мая для украинских беженцев было отменено бесплатное питание, предусмотренное "Законом о поддержке жителей Украины" на 90-дневный срок. Заявляет о том, что обеспечение беженцев под вопросом и министр финансов соседней Литвы Гинтаре Скайсте. По ее словам, с учетом льготных выплат, бесплатного проживания и питания один вынужденный переселенец обходится стране более чем в 500 евро (почти 30 000 рублей) ежемесячно. "Мы просим дополнительные средства, которые помогли бы нам в данной ситуации", — обратилась она к ЕС, отметив, что речь идет именно о "живых деньгах", а не эфемерной гибкой системе перераспределения финансовых потоков внутри ЕС, на чем настаивает Брюссель.

В Великобритании семьи стали массово отказываться от помощи беженцам с жильем, также на это повлияла нашумевшая история, о том как беженка увела мужа из семьи за 10 дней. Сейчас жильцов часто предупреждают о выезде за сутки, им приходится оформляться как бездомные или арендовать помещения за свои сбережения.

Пока стойкого курса по подержке беженцев придерживается Германия. Размер пособий в ближайшее время там будет даже увеличен (обсуждаемая сумма — 345 евро в месяц, то есть более 20 000 рублей). Также при подаче заявления беженцы получат медицинскую страховку и доступ к бесплатным языковым курсам.

Хотя, беженцы всё равно недовольны и постят видосы с убогими условиями проживания и скудными завтраками в центрах временного содержания:

Вадим Гигин, белорусский историк и публицист объясняет всё происходящее так:

«Никто им не обещал, что будут бесплатно кормить, возить, обеспечивать. И вот все закончилось, хватит: «Вам помогли, теперь – arbeiten, становись рядом с сенегальцем, турком и работай».

А они же «белая раса», «спасители человечества». Такую идеологию им в мозги вбили. «Как можно, на нас же «весь мир молится»! А в ответ: «Ноу, ты не есть «спаситель человечества». Бесплатный булка больше не получать. Работать или домой».

А обратно они не хотят. Там нужно брать автомат и идти на фронт под российские танки. И огромная безработица, с образованием проблемы: где жена будет работать, дети учиться? Не хотят возвращаться.

Поэтому «героический образ», который вокруг украинцев так напыщенно и усиленно создавался западной пропагандой, просто рушится на наших глазах».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Украина   беженцы   болгария   булка   льготы   пособия   
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26  комментариев
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565
HalloFreeSpace 2 часа назад
А они думали , что за "перфомансы" их всю жизнь бесплатно кормить будут ?
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33
Gigantes 6 минут назад
Бу га га ха ха, отлично, супер, пошла вон отовсюду мерзотная хохляндия!!!!)))))
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3k
александр 6 минут назад
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4k
40bbazziggo 17 минут назад
нация попрошаек
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3k
Николаевич 19 минут назад
А вот ответ дядюшки Сэма о приюте хохлов в штатах
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−59
vitek Полчаса назад
Класс
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1k
Ярик Полчаса назад
Детей жалко
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5k
Том Сойер 42 минуты назад
Скоро их писдить будут везде.....

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29k
Slonyash Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
Frank Borman Час назад
Хе-хе. Многоходовочка развивается по плану.
В СССР Украина, Прибалтика, Грузия, Армения жили очень хорошо. Спасибо дотациям из союзного бюджета. А теперь все, халява от русского Вани закончилась. Прибалтика уже на попечениии Европейского бюджета. Грузия и Армения нищают на глазах. Ненька теперь на содержании ЕС и США. Посмотрим, сколько еще они смогут ее содержать, пока не обанкротятся.
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1k
GROMOZEKA Час назад
Как работать?

Что даже обосраные трусы не помогли?
А как они все надеялись
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
не хотят ассимилироваться значит будут теперь подстилками и унитазолизами . но у негров сильное лобби чуть что БЛМ твою мать а у хохлов только полные шаровары и спесь "цэевропейцев" . интересно что донбас кто бежал от войны в Россию не слышно и не видно , значит влились в жизнь страны работают живут рожают творят ..а эти ..тьфу мрази.
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21k
albedo 2 часа назад
Вспомнилось:
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12k
котегRUS 2 часа назад
люди любят цирк, но не долго..
украинцы этого не поняли до сих пор
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14k
Александр 2 часа назад
Пусть повесят над общагой с бешенцами этот лозунг
Arbeit macht frei
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
44k
1k
Мурчелло 2 часа назад
В концлагере:хохол,если ти не будьешь работайт,будешь получайт салу,салу...
Хохол:Сало?
Эсэсовец:Ниет.Салупа.
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
Я понимаю человеколюбие, дескать, надо приютить. Но неужели не показатель как приезжали турки в Германию? Потом арабы. Которых не приняли даже турки.
Понятно же, что не могут люди сразу адаптироваться. Они едут со своими принципами.
Даже к нам едут не лучшие люди. Нам доказывают, что без них не проживем. Они дворники, курьеры и прочее. Но они уже считают себя как дома. Только с условием, что их как дома не на благо нового дома, мысли то все равно вернуться обратно к себе.
Я практически не националист. Но все таки коренные народы должны иметь приоритет.
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KlyaksaZ

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