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Что ждало немецких солдат, которые вернулись из советского плена

Что ждало немецких солдат, которые вернулись из советского плена

Автор:
25 мая 2022 13:46
Сообщество : RealFishki
Метки: ВОВ   Германия   СССР   интересное   история   факты   
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За всё время пока шла ВОВ русские солдаты взяли в плен почти 2,4 млн немцев. Первым из них удалось вернуться обратно в Германию спустя несколько лет после её капитуляции. А дома их ждала совершенно другая жизнь...
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По планам руководителей ГДР и ФРГ социализация экс-пленных должна была протекать безболезненно и быстро. В Восточной Германии на привыкание к новому давали всего две недели. Власти скорее всего понимали, что адаптация не может проходить так быстро, но важно было показать, что все заинтересованы в других социальных проблемах.

Источник:

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Метки: ВОВ   Германия   СССР   интересное   история   факты   
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