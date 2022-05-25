Что ждало немецких солдат, которые вернулись из советского плена

Среди тех, кто вернулся выросло число самоубийств. Бывшие военнопленные так и не смогли жить в новых странах и это при том, что большая часть населения неплохо к ним относилась, а остальные были просто равнодушны. Кто-то из них не смог смириться со сменой государственного строя, а от той идеологии, за которую они шли на войну, не осталось ничего.

Кто-то из них не смог найти себя в этой новой жизни, так как не умел ничего, кроме как выполнять приказы и воевать. Ну а кого-то привела в ярость сведённая на нет роль мужчины как главы семьи, в современной немецкой семье. Женщины за годы войны и в послевоенное время научились обходиться без мужчин. И никто из них, после возвращения мужчин, не захотел это менять.