Что ждало немецких солдат, которые вернулись из советского плена

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За всё время пока шла ВОВ русские солдаты взяли в плен почти 2,4 млн немцев. Первым из них удалось вернуться обратно в Германию спустя несколько лет после её капитуляции. А дома их ждала совершенно другая жизнь...
Число военнопленных стало расти после Сталинградской битвы, когда в результате удалось пленить больше ста тысяч немецких солдат. А следующий наплыв произошёл в 1945 году, когда противники предпочитали сразу сдаваться - без боя. Страна был разрушена и рабочие руки были нужны. Немцев отправляли строить. На тот период, согласно статистике, приходилось наибольшее количество смертей бывших противников. Экономическая ситуация в СССР стала улучшаться, что сказалось на условиях содержания пленных.
Многие немцы вспоминали, что с ними обращались довольно-таки сносно. Зигфрид Кнаппе, артиллерист, который оборонял Берлин (где его и взяли в плен), рассказывал, что они жили в бараках. Спали посменно, так как на одну кровать приходилось три человека. Работали по 8 часов, пленных за это кормили и снабжали сигаретами.
"Иногда нам доставалось приличное мясо, поскольку у русских бывали американские консервы, которые им не нравились, и они кидали их нам в суп", - вспоминал Кнаппе. Также пленные могли рассчитывать на чай и хлеб. Было и свободное время, когда они слушали радио.
"Иногда нам доставалось приличное мясо, поскольку у русских бывали американские консервы, которые им не нравились, и они кидали их нам в суп", - вспоминал Кнаппе. Также пленные могли рассчитывать на чай и хлеб. Было и свободное время, когда они слушали радио.
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Большинство, конечно же, мечтало о возвращении. Первые поехали в Германию ещё в 1946 году, это были больные, не способные к труду люди. Ну а вскоре министры иностранных дел стран-победителей договорились о репатриации военнопленных в период до 1949 года. Но СССР практически не выполняли положения этого соглашения, так как нужны были рабочие руки. Особенно те, кто так или иначе принимал участие в разрушении страны.
В 1955 году процесс возвращения узников ускорили. Поспособствовали тому делегаты из Западной Германии, которые приехали с целью нормализации отношений между СССР и ФРГ . Во время визита обсуждалось и возвращение на родину тех немецких военнопленных, кто остался в лагерях. Немецкая сторона сначала хотела военнопленных, а потом можно было бы поговорить и о дипотношениях. Хрущёв стоял на совершенно противоположном - без дипотношений никакой репатриации. Компромисс был найден.
Перед СМИ должен был выступить с устным обещанием вернуть в Германию всех военнопленных председатель Совета Министров СССР Николай Булганин. После выступления представители ФРГ подписали нужные соглашения.
Перед СМИ должен был выступить с устным обещанием вернуть в Германию всех военнопленных председатель Совета Министров СССР Николай Булганин. После выступления представители ФРГ подписали нужные соглашения.
Первые поезда с пленными отправились в немецкую сторону уже через неделю. Сначала места в поездах получили те, у кого были проблемы со здоровьем и инвалиды. За ними в поезда сели те, кто открыто был против Гитлера и фашизма в целом. Некоторым предстояло провести в плену ещё годы, а кого-то выдворяли из страны в считанные часы, а то и минуты.
Многие с одной стороны очень этого ждали, а с другой... их ждала неизвестность. Тысячи километров до дома и ещё не факт, что у них есть этот дом. Они возвращались в совсем другую страну.
Многие с одной стороны очень этого ждали, а с другой... их ждала неизвестность. Тысячи километров до дома и ещё не факт, что у них есть этот дом. Они возвращались в совсем другую страну.
Все репатрианты прибывали во Франкфурт-на-Одере, где был сборный лагерь. И дальше их распределяли в зависимости от прежней прописки - или в ГДР (зона советской оккупации) и ФРГ (зона оккупации союзников). Те, кто попадали в Западную Германию подвергались допросам об их жизни в СССР и если ответы устраивали, то разрешали вернуться домой и воссоединиться с семьёй. А если возвращаться было некуда, то давали место в пансионате, платили пособие и помогали устроиться на работу. Но часто это было лишь на бумаге. Долгое время бывшие пленные еле выживали и только после принятия "Закона о мероприятиях по оказанию помощи лицам, вернувшимся на родину" ситуация стала выправляться. В Западной Германии узники могли свободно передвигаться и не обязаны были сообщать властям о своих дальнейших действиях. В отличие от тех, кто оказался в ГДР...
В Восточной Германии прибывшие проходили лагерный карантин, потом должны были получить свидетельство об освобождении из плена, встать на учёт в нескольких органах, включая правоохранительные. До того, как у них появлялась работа бывшие пленные питались по продовольственным карточкам. Зато в ГДР работу можно было найти быстрее, чем в ФРГ. Территория сильно пострадала во время войны, поэтому множество объектов надо было восстанавливать.
По планам руководителей ГДР и ФРГ социализация экс-пленных должна была протекать безболезненно и быстро. В Восточной Германии на привыкание к новому давали всего две недели. Власти скорее всего понимали, что адаптация не может проходить так быстро, но важно было показать, что все заинтересованы в других социальных проблемах.
Среди тех, кто вернулся выросло число самоубийств. Бывшие военнопленные так и не смогли жить в новых странах и это при том, что большая часть населения неплохо к ним относилась, а остальные были просто равнодушны. Кто-то из них не смог смириться со сменой государственного строя, а от той идеологии, за которую они шли на войну, не осталось ничего.
Кто-то из них не смог найти себя в этой новой жизни, так как не умел ничего, кроме как выполнять приказы и воевать. Ну а кого-то привела в ярость сведённая на нет роль мужчины как главы семьи, в современной немецкой семье. Женщины за годы войны и в послевоенное время научились обходиться без мужчин. И никто из них, после возвращения мужчин, не захотел это менять.
Кто-то из них не смог найти себя в этой новой жизни, так как не умел ничего, кроме как выполнять приказы и воевать. Ну а кого-то привела в ярость сведённая на нет роль мужчины как главы семьи, в современной немецкой семье. Женщины за годы войны и в послевоенное время научились обходиться без мужчин. И никто из них, после возвращения мужчин, не захотел это менять.
Источник:
АНТИФИШКИ
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