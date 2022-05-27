FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12236 постов • 1320 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Животные Берлинского зоопарка во время Второй мировой войны

Животные Берлинского зоопарка во время Второй мировой войны

Автор:
27 мая 2022 10:53
Сообщество : Животные
Метки: Германия   берлин   вторая мировая война   животные   зоопарк   зоопарки   история   ретро фото   старые фото   фото   
130
15
Зоопарк под названием Zoologischer Garten Berlin - первый зоопарк в Берлине, который открылся в 1844 году. В 1913-м там открыли аквариум - к тому времени зоопарк стал популярным местом, где жили самые разные животные. 8 сентября 1941 года союзники впервые за время Второй мировой войны подвергли территорию зоопарка бомбардировке.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Германия   берлин   вторая мировая война   животные   зоопарк   зоопарки   история   ретро фото   старые фото   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47404



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп!
Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп!
События на Украине 26- 27 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Чем опасна радиация и как она влияет на организм человека
Чем опасна радиация и как она влияет на организм человека
Dyson обещает освободить мир от уборки
Dyson обещает освободить мир от уборки
Необычные сексуальные традиции у разных народов
Необычные сексуальные традиции у разных народов
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Задумайтесь

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#интересное#история#Россия#кино#США#кот#познавательно
#Юмор#в мире#факты#подборка#Разное#знаменитости#смешно#шоу бизнес#вещи#природа
#прикол#животные#Ватермарк#забавно#Спорт#истории#СССР#Жизнь#повезло#gif
Необычные сексуальные традиции у разных народов Необычные сексуальные традиции у разных народов Опасный аттракцион ХХ века - ферма крокодилов Опасный аттракцион ХХ века - ферма крокодилов 20+ архивных фотографий семьи Романовых 20+ архивных фотографий семьи Романовых В Бельгии панда сбежала из вольера и напала на смотрителя В Бельгии панда сбежала из вольера и напала на смотрителя Посетителей шокировал зоопарк Самутпракан в Таиланде Посетителей шокировал зоопарк Самутпракан в Таиланде Ретро-фото библиотеки Цинциннати, которую снесли в 1955 году Ретро-фото библиотеки Цинциннати, которую снесли в 1955 году

На что жалуетесь?

Вернуться