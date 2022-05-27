Животные Берлинского зоопарка во время Второй мировой войны

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Зоопарк под названием Zoologischer Garten Berlin - первый зоопарк в Берлине, который открылся в 1844 году. В 1913-м там открыли аквариум - к тому времени зоопарк стал популярным местом, где жили самые разные животные. 8 сентября 1941 года союзники впервые за время Второй мировой войны подвергли территорию зоопарка бомбардировке.
8 сентября 1941 года союзники начали бомбардировку Берлина, и в том числе территории зоопарка. Большая часть разрушений была нанесена во время бомбардировок 22 и 23 ноября 1943 года - первый день унёс жизни 30 процентов животных зоопарка буквально за 15 минут. На второй день бомба попала прямо в здание, где находился аквариум, полностью разрушив его.
Зоопарк также пострадал во время Битвы за Берлин - 22 апреля 1945 года он находился под постоянным артиллерийским обстрелом, а бои в районе зоопарка продолжались до 30 апреля. У входа в зоопарк также располагалось небольшое подземное убежище для посетителей и смотрителей. Там женский персонал зоопарка и жёны смотрителей ухаживали за ранеными немецкими солдатами. 30 апреля 1945-го все, кто находился в бункере, сдались.
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Несмотря на многочисленные потери, некоторым животным удалось выжить. 31 мая 1945 года Национальный зоологический парк зарегистрировал 91 выжившее животное. Из восьми слонов выжил только один - Сиам. Также из вольера удалось спасти 2-летнего бегемота Кнаутшке. Выжили два львёнка, две гиены, десять гамадрил и шимпанзе. Некоторые животные бесследно исчезли во время бомбардировок.
Животные на улицах Берлина, 1945 год
С 1945 по 1956 годы зоопарком руководила доктор Катарина Хайнрот, жена одного из научных специалистов зоопарка. В эти годы зоопарк заново отстроили - восстановили разрушенные вольеры, построили новые, и сделали ряд восстановительных работ. После 1956 года началось разведение редких и вымирающих животных, была основана зоошкола. Zoologischer Garten Berlin работает и сейчас - в зоопарке насчитывается около 15 тысяч животных и 1500 видов.
3 марта 1943 года. Британское нападение на Берлинский зоопарк, которое унесло жизни 3900 животных
Источник: — переведено специально для fishki.net
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