Животные Берлинского зоопарка во время Второй мировой войны

Зоопарк также пострадал во время Битвы за Берлин - 22 апреля 1945 года он находился под постоянным артиллерийским обстрелом, а бои в районе зоопарка продолжались до 30 апреля. У входа в зоопарк также располагалось небольшое подземное убежище для посетителей и смотрителей. Там женский персонал зоопарка и жёны смотрителей ухаживали за ранеными немецкими солдатами. 30 апреля 1945-го все, кто находился в бункере, сдались.