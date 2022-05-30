«Хорошо, что убежала - ты давно всех зае…ла»: на фасаде Останкино появилась надпись, посвящённая Алле Пугачёвой

Умельцы запустили бегущую строку с тёплыми и искренними пожеланиями уехавшей «Примадонне».
«Примадонна» сейчас в Израиле вместе с Максимом Галкиным и целой бригадой уехавших. Например, там осели Гребенщиков с Макаревичем. Юрий Шевчук подумывает прибыть туда с концертами. В общем, весело там у них.
А российская общественность больше их видеть почему-то не хочет. То ли расценили их спешный отъезд как предательство, то ли они просто уже всем надоели.
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Руководители «Останкино» этот инцидент пока не прокомментировали. Видимо, ищут виновных.
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АНТИФИШКИ
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