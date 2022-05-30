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«Хорошо, что убежала - ты давно всех зае…ла»: на фасаде Останкино появилась надпись, посвящённая Алле Пугачёвой

«Хорошо, что убежала - ты давно всех зае…ла»: на фасаде Останкино появилась надпись, посвящённая Алле Пугачёвой

Автор:
30 мая 2022 17:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Израиль   бегущая строка   максим галкин   останкино   пожелания   предательство   телецентр   
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Умельцы запустили бегущую строку с тёплыми и искренними пожеланиями уехавшей «Примадонне».

«Примадонна» сейчас в Израиле вместе с Максимом Галкиным и целой бригадой уехавших. Например, там осели Гребенщиков с Макаревичем. Юрий Шевчук подумывает прибыть туда с концертами. В общем, весело там у них.

А российская общественность больше их видеть почему-то не хочет. То ли расценили их спешный отъезд как предательство, то ли они просто уже всем надоели.

В честь Аллы Борисовны какие-то умельцы взломали терминал управления бегущей строкой на фасаде телецентра «Останкино» и вывели надпись:

«Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут зае…ла».

Руководители «Останкино» этот инцидент пока не прокомментировали. Видимо, ищут виновных.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алла Пугачева   Израиль   бегущая строка   максим галкин   останкино   пожелания   предательство   телецентр   
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7  комментариев
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5k
Shtoppi Час назад
Хорошо то хорошо, теперь главное чтобы назад не вернулись.
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Frank Borman 5 минут назад
Богохульники! На святое покусились! Прыма-донна - наше все!
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1k
Sergius SPb 7 минут назад
Кто теперь крышевать Московскую эстрадную тусовку-то будет?
Проводить постельные кастинги в поисках члена помоложе?
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12k
gavrosh 42 минуты назад
На сколько знаю, она не высказывалась против России. Чего напали на бабульку? Авторитет в попсе, у неё заслуженный, хоть сам далеко не фанат. Муженьки у неё [мат], ну так это к ним вопросы...
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10k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
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Бу Час назад
Пропахшие нафталином Королева педиков Пугачёва и пр.шваль реально достали.
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541
HalloFreeSpace Час назад
Да она уже давно ничего не делает, кого она так заипала ?
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August

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