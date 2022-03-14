В Госдуме хотят запретить возвращаться в Россию уехавшим «звёздам»

В общем, «звёзды» поступили по принципу: все побежали - и я побежал. Смешно, конечно, но все как один утверждают, что «поехали в отпуск» или «возникли срочные дела». Ну да.

Вот так они показали свой патриотизм. Ну и хорошо, большое им за это спасибо - потому что терпеть интервью Ксюши Собчак или песни Леонтьева было уже невыносимо. Так что скатертью - вы сами сделали свой выбор.

В Госдуме тоже обратили на это внимание. Как сказал первый зампред комитета по обороне, Андрей Красов: «Эти деятели, выбрав западный мирок, предали интересы государства. Выходит, что они не граждане нашей страны, так что пускай обеспечивают себе старость на чужбине, где сытнее».

И добавил, что «уехавших» могут признать нежелательными персонами и запретят возвращаться в Россию.