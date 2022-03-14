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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5598 постов • 713 подписчиков подписаться
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В Госдуме хотят запретить возвращаться в Россию уехавшим «звёздам»

В Госдуме хотят запретить возвращаться в Россию уехавшим «звёздам» (2 фото)

Автор:
14 марта 2022 14:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: артисты   госдума   депутаты   звезды   селебритис   шоубиз   эстрада   
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Депутаты решили, что родине такие деятели не нужны. Возможно, мы их больше не увидим.

После начала спецоперации, отечественные «звёзды» дружно снялись с гнездовья и побежали за рубеж. Макаревич, Собчак и Ургант осели в Израиле, Пугачёва с Галкиным отправились туда же. Земфира и томная Рената Литвинова утекли в Париж, Валерий Леонтьев срочно вылетел в Майами, Чулпан Хаматова убежала в Латвию, манерный ведущий «Модного приговора» Александр Васильев умчался во Францию. И это только небольшая часть отечественных «селебритис».

В общем, «звёзды» поступили по принципу: все побежали - и я побежал. Смешно, конечно, но все как один утверждают, что «поехали в отпуск» или «возникли срочные дела». Ну да.

Вот так они показали свой патриотизм. Ну и хорошо, большое им за это спасибо - потому что терпеть интервью Ксюши Собчак или песни Леонтьева было уже невыносимо. Так что скатертью - вы сами сделали свой выбор.

В Госдуме тоже обратили на это внимание. Как сказал первый зампред комитета по обороне, Андрей Красов: «Эти деятели, выбрав западный мирок, предали интересы государства. Выходит, что они не граждане нашей страны, так что пускай обеспечивают себе старость на чужбине, где сытнее».

И добавил, что «уехавших» могут признать нежелательными персонами и запретят возвращаться в Россию.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: артисты   госдума   депутаты   звезды   селебритис   шоубиз   эстрада   
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33  комментария
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 42 минуты назад
Лучшая новость для начала этого года 14.03.2022.
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27k
Vazari Минуту назад
А что, на конституцию теперь уже всем посрать? Или госдумовцы тупо ее не читали?
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Motorola 6 минут назад
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228
Motorola 6 минут назад
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4k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
А в госдуме не хотят запретить, заниматься депутатской деятельностью всем, кто имеет иностранное гражданство?
p. s. Знайте, звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
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2k
cfhfwby 7 минут назад
Просто закройте их передачи и путь на ТВ этого будет вполне достаточно, они же НИЧЕГО не умеют больше делать.
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11k
котегRUS 10 минут назад
Досвидос, ушлёпки!!!
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9k
Rus77 11 минут назад
Это не звёзды, а биомусор!
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228
Motorola Rus77 5 минут назад
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1k
Иван 12 минут назад
Осталось только ещё раз конституцию переписать, что бы внести в неё пункт про лишение гражданства у людей по рождению имеющих гражданство.
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43k
Максим Т. 12 минут назад
Господи, это же не "Панорама", правда? ) "Вы не заметили, как воздух очистился?" О. Андрей
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30k
Fat Lynx 13 минут назад
Не вижу проблем!
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65k
i Tishina 14 минут назад
Ургаант презик штопаный, как долго шифровался.
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10k
☾ Атеист ☽ 14 минут назад
Вот бы реально им "кирпич" повесели на дороге в Россию!
Ибо нех!)
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7k
Фельдъегерь 16 минут назад
а разве можно запретить въезд в Россию гражданину России?
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65k
i Tishina 16 минут назад
Хоть бы не фейк, а?
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1k
Сеня Зайцев 16 минут назад
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27k
Dobry vojak Svejk Z 19 минут назад
Тарантино намекнул, как нужно поступать
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17k
DeniZZka 22 минуты назад
Если это правда, то новость прекрасная.
Может, голубой огонёк можно будет наконец-то смотреть?
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228
Motorola DeniZZka 4 минуты назад
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
хитрошопые артисты бабки рубят у нас а живут там и ещё хают свою родину.... вот посмотрю как без грошей они "потусят красиво" .
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30k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
ды Леонтьев вроде оттуда тока на концерты и приезжал?
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25k
Очевидное-Невероятное Полчаса назад
Звезды - это массивные самосветящиеся космические тела.
А те, о ком этот пост - обычные куски дерьма, без рода без племени, о которых надо забыть и помещение проветрить.
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