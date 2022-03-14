В Госдуме хотят запретить возвращаться в Россию уехавшим «звёздам»

Депутаты решили, что родине такие деятели не нужны. Возможно, мы их больше не увидим.
После начала спецоперации, отечественные «звёзды» дружно снялись с гнездовья и побежали за рубеж. Макаревич, Собчак и Ургант осели в Израиле, Пугачёва с Галкиным отправились туда же. Земфира и томная Рената Литвинова утекли в Париж, Валерий Леонтьев срочно вылетел в Майами, Чулпан Хаматова убежала в Латвию, манерный ведущий «Модного приговора» Александр Васильев умчался во Францию. И это только небольшая часть отечественных «селебритис».
В общем, «звёзды» поступили по принципу: все побежали - и я побежал. Смешно, конечно, но все как один утверждают, что «поехали в отпуск» или «возникли срочные дела». Ну да.
Вот так они показали свой патриотизм. Ну и хорошо, большое им за это спасибо - потому что терпеть интервью Ксюши Собчак или песни Леонтьева было уже невыносимо. Так что скатертью - вы сами сделали свой выбор.
В Госдуме тоже обратили на это внимание. Как сказал первый зампред комитета по обороне, Андрей Красов: «Эти деятели, выбрав западный мирок, предали интересы государства. Выходит, что они не граждане нашей страны, так что пускай обеспечивают себе старость на чужбине, где сытнее».
И добавил, что «уехавших» могут признать нежелательными персонами и запретят возвращаться в Россию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось71
p. s. Знайте, звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
Ибо нех!)
Может, голубой огонёк можно будет наконец-то смотреть?
А те, о ком этот пост - обычные куски дерьма, без рода без племени, о которых надо забыть и помещение проветрить.